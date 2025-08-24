ノジマTリーグ 2025-2026シーズン 公式戦 8月24日開催 木下マイスター東京 vs T.T彩たま 試合結果

一般社団法人Ｔリーグ


ノジマTリーグ 2025-2026シーズン 公式戦 8月24日開催 「木下マイスター東京 vs T.T彩たま」の試合は、3-1でT.T彩たまが勝利しました。