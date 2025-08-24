NMB48和田海佑、待望の初写真集が発売決定！

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区）は、NMB48和田海佑さんの写真集を2025年10月15日(水)に発売いたします。

NMB48和田海佑写真集 解禁カット

2025年10月15日にNMB48の“みゅう”こと和田海佑が、ついに初の写真集をリリース！

NMB48の7期生として23歳で加入し、“遅咲きのヒロイン”とも称される彼女は、キュートなルックスと水着映えする抜群のスタイル、そして独特のワードセンスと愛嬌あふれる唯一無二のキャラクターで、研究生時代から存在感を放ってきました。

初の写真集となる本作では、沖縄のまぶしい太陽の下、ポップでキャッチーな衣装に身を包んだみゅうちゃんらしいチャーミングな姿から、セクシーなコスプレや、ベッドシーンでの下着姿、泡風呂シーンまで、“攻めた”内容もぎっしりと詰まっています。

そして何より、一冊丸ごと爆盛れモード！ どのカットも“奇跡の一枚”と呼びたくなるほど、写真集全体を通して気合いの入ったビジュアルが炸裂しています。彼女らしさを大切にしながらも、王道アイドル写真集としての完成度も兼ね備えた、まさに決定版といえる内容に。

さらに、本作は卒業を控えた彼女の最後の雄姿としても必見。NMB48での軌跡を凝縮した、記念すべき一冊をぜひお見逃しなく。

今作は通常カバーのほかに、セブンネット限定カバーをご用意。また発売日付近では発売記念イベントの開催も予定しています（詳細は決まり次第、本人・ワニブックス公式アカウントにて発表）。

＜和田海佑さん コメント＞

写真集を出す事がNMB48加入当時からの1番の夢でした。

大好きな沖縄の地で撮影させていただき、夢を叶えることが出来て本当に嬉しかったです。

私らしいあざと可愛さが詰まりに詰まった写真集になったのではないかと思います。

皆様のお気に入りのページがどれか気になります！私はもちろん全部です(ハート)

いっぱいドキドキしてくださいね！

＜和田海佑（わだ・みゆ）プロフィール＞

1997年3月29日生まれ。兵庫県出身。ニックネームは「みゅう」。2020年9月、NMB48の7期生としてお披露目され、2022年1月に正規メンバーへ昇格。2023年10月発売の『渚サイコー！』でシングル初選抜。以降、連続で選抜メンバーとして活動し、グループを支える中心メンバーの1人として活躍。2025年7月31日の「Ｍのサイン」公演で、11月頃の卒業を発表。

本人SNS（X＝@MYUMYU_48、Instagram＝@__pupu48__）。

【写真集概要】

NMB48和田海佑写真集『タイトル未定』

撮影：西村 康

発売日：2025 年 10 月 15 日(水)

価格：3,300 円（税込）

体裁：B5 判 128 ページ（予定）

発売：ワニブックス