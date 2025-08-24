【2025年8月実施 公認会計士論文式試験】解答掲載のお知らせ

株式会社クレアール

合格必要得点範囲に絞った超効率的学習法「非常識合格法」をコンセプトに掲げ、公認会計士や税理士など難関国家資格の受験指導を行う株式会社クレアールは、2025年8月22日(金)～24日（日）に実施される「公認会計士論文式試験」の解答情報を公式Webサイト上にて順次掲載いたします。

公認会計士論文式試験の解答掲載について

2025年8月22日(金)～24日（日）に実施される「公認会計士論文式試験」の解答情報を順次掲載予定です。

＜公認会計士試験 解答情報掲載ページ＞

https://www.crear-ac.co.jp/cpa/kaito/

※掲載科目は下記の通りです。

１.監査論

２.租税法

３.会計学（管理会計論・財務会計論）

４.企業法

５.選択科目（経営学・経済学・統計学）

