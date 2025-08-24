【神戸開催】AHA公式ACLS1日コース & NCLS-看護師に必要な新しいBLSコース-（ICLS/ACLS経験者も必見！！）
急変対応.netならびにイーエヌアシストでは、これまで千葉・東京・大阪・名古屋で好評開催してきた「AHA公式ACLSプロバイダーコース（BLS資格不要）」および「NCLS（Nursing Cardiac Life Support）看護師に必要な新しいBLSコース」を、いよいよ神戸でも定期開催いたします。
従来のBLS研修やICLSコースとは一味違う、看護師が臨床現場で直面する急変に対応できるよう、国際標準と臨床現場の両面から徹底サポートします。
AHA公式ACLSプロバイダーコース（1日完結）
ACLS（Advanced Cardiovascular Life Support）は、アメリカ心臓協会（AHA）が公式に提供する二次救命処置プログラムです。
心電図判読・薬剤投与・チーム蘇生を体系的に学習
AHA公式プロバイダーカードを取得可能（国内外で有効）
忙しい医師・看護師に合わせて1日で修了できるスケジュール
これまで大阪・名古屋開催で多くの医師や看護師の方が受講し、「BLS資格が不要で助かった」「現場での自信がついた」「1日で資格が取れるのはありがたい」と好評をいただいています。
【AHA公式】ACLS1日コースのポスター
NCLSコース（Nursing Cardiac Life Support）
看護師に必要な新しいBLSコース
NCLSは、急変対応.netとイーエヌアシストを統括するコードブルーが独自に開発した看護師向け急変対応コースです。
・ACLSの要素を看護師の臨床に合わせて最適化
・急変の予兆評価・初期対応・医師への報告・チーム内連携を強化
・「明日から使えるスキル」として、現場ですぐに役立つ内容
・既存のBLS研修やICLSではカバーできない、より実践的な知識と技術が身につきます。
神戸開催のメリット
中国・関西エリア在住の看護師にアクセスしやすい立地
これまで大阪・名古屋で培った開催ノウハウをフル活用
診療看護師（NP）、元救急看護認定看護師による指導
大阪や名古屋まで足を運ばなくても、神戸で国際標準のACLSと看護師特化のNCLSを学べるチャンスです。
NCLS-看護師に必要な新しいBLSコースのポスター-
こんな方におすすめ
急変対応力を身につけたい若手～中堅看護師
循環器・救急・麻酔領域に関わる看護師
ICLSを受けたけど、さらにステップアップしたい方
ICLSや認定看護師、専門看護師、診療看護師（NP）の方
（ICLSやACLSでは学べないより実践的な急変対応コースです。）
1日で効率的にACLS資格を取得したい方
（循環器/麻酔科専門医試験にも対応）
臨床現場を想定したリアルなシミュレーションを提供
心停止から始まるシナリオだけではないのが特徴！！急変の予防も含みます。
まとめ
神戸開催の「AHA公式ACLS1日コース」＆「NCLSコース」は、
看護師のための急変対応力を最短で養成できるプログラムです。
大阪・名古屋で実績ある研修が、ついに神戸に進出。
ぜひこの機会にご参加ください。
[神戸開催コースの詳細・お申込みはこちら]
AHA公式ACLS1日プロバイダーコース
https://emergency--nursing.com/course/acls/
NCLS🏥
看護師に必要な新しいBLSコース
https://codeblue.co.jp/ncls/