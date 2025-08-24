【神戸開催】AHA公式ACLS1日コース & NCLS-看護師に必要な新しいBLSコース-（ICLS/ACLS経験者も必見！！）

株式会社コードブルー

急変対応.netならびにイーエヌアシストでは、これまで千葉・東京・大阪・名古屋で好評開催してきた「AHA公式ACLSプロバイダーコース（BLS資格不要）」および「NCLS（Nursing Cardiac Life Support）看護師に必要な新しいBLSコース」を、いよいよ神戸でも定期開催いたします。



従来のBLS研修やICLSコースとは一味違う、看護師が臨床現場で直面する急変に対応できるよう、国際標準と臨床現場の両面から徹底サポートします。

AHA公式ACLSプロバイダーコース（1日完結）

ACLS（Advanced Cardiovascular Life Support）は、アメリカ心臓協会（AHA）が公式に提供する二次救命処置プログラムです。

心電図判読・薬剤投与・チーム蘇生を体系的に学習

AHA公式プロバイダーカードを取得可能（国内外で有効）

忙しい医師・看護師に合わせて1日で修了できるスケジュール

これまで大阪・名古屋開催で多くの医師や看護師の方が受講し、「BLS資格が不要で助かった」「現場での自信がついた」「1日で資格が取れるのはありがたい」と好評をいただいています。

【AHA公式】ACLS1日コースのポスター

NCLSコース（Nursing Cardiac Life Support）

看護師に必要な新しいBLSコース

NCLSは、急変対応.netとイーエヌアシストを統括するコードブルーが独自に開発した看護師向け急変対応コースです。

・ACLSの要素を看護師の臨床に合わせて最適化

・急変の予兆評価・初期対応・医師への報告・チーム内連携を強化

・「明日から使えるスキル」として、現場ですぐに役立つ内容

・既存のBLS研修やICLSではカバーできない、より実践的な知識と技術が身につきます。

神戸開催のメリット

中国・関西エリア在住の看護師にアクセスしやすい立地

これまで大阪・名古屋で培った開催ノウハウをフル活用

診療看護師（NP）、元救急看護認定看護師による指導

大阪や名古屋まで足を運ばなくても、神戸で国際標準のACLSと看護師特化のNCLSを学べるチャンスです。

こんな方におすすめ

NCLS-看護師に必要な新しいBLSコースのポスター-

急変対応力を身につけたい若手～中堅看護師

循環器・救急・麻酔領域に関わる看護師

ICLSを受けたけど、さらにステップアップしたい方

ICLSや認定看護師、専門看護師、診療看護師（NP）の方

（ICLSやACLSでは学べないより実践的な急変対応コースです。）

1日で効率的にACLS資格を取得したい方

（循環器/麻酔科専門医試験にも対応）

臨床現場を想定したリアルなシミュレーションを提供

心停止から始まるシナリオだけではないのが特徴！！急変の予防も含みます。

まとめ

神戸開催の「AHA公式ACLS1日コース」＆「NCLSコース」は、

看護師のための急変対応力を最短で養成できるプログラムです。

大阪・名古屋で実績ある研修が、ついに神戸に進出。

ぜひこの機会にご参加ください。

[神戸開催コースの詳細・お申込みはこちら]

AHA公式ACLS1日プロバイダーコース

https://emergency--nursing.com/course/acls/

NCLS🏥

看護師に必要な新しいBLSコース

https://codeblue.co.jp/ncls/