金運＆健康を願う、エレガントなパワーストーンブレスレット「Hope Soleil」、ハワイ発「マルラニハワイ」より新登場！
ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」より、太陽神を象徴する3種の石、アンバー、ペリドット、シトリンと、グラウンディングに最適なスモーキークォーツ、金運やチャンスを引き寄せるルチルクォーツで仕立てた、豊かさと成功をもたらすパワーストーンブレスレット「ホープソレイユ」が発売になりました。
肌馴染みの良いピンクゴールドカラーのSV925パーツで紡いだブレスレットは、光と大地のエネルギー満載。
金運や健康、厄除けやご家庭円満など、様々な角度から持つ人を守ってくれるでしょう。
◆Hope Soleil
https://malulani.info/?pid=187334006
光り輝く澄んだ波動が、健やかな幸福を創造する、エレガントなプレミアムブレスレット。
金運、健康、家庭円満、厄除け、豊かな未来のお守りに。
◇サイズ/販売価格
- S（約14～14.5cm） 45,000円（税込49,500円）
- M（約15～15.5cm） 45,000円（税込49,500円）
- L（約16～16.5cm） 46,000円（税込50,600円）
- LL（約17～17.5cm） 47,500円（税込52,250円）
◇使用している石
- ルチルクオーツ：金運・チャンス・良縁
- シトリン：意欲的な行動・商売繁盛・恋のチャンスを掴む
- アンバー：金運・財運・健康・ポジティブな精神状態・長寿・子宝
- ペリドット：希望・明るい未来・人間関係を修復・夫婦和合
- スモーキークォーツ：不安や焦りからの開放・健康運・仕事運
- 水晶：総合運を上げる・他の石をパワーアップ・浄化
◆Malulaniと刻印､神のご加護を
キラリと光るオリジナルチャームには、「神に護られた」という意味のハワイ語「Malulani」と刻印。
持つ人に「神のご加護がありますように」との祈りをのせています。
◆925SVパーツで､品格をプラス
金属パーツには、シルバー925のピンクゴールドカラーを使用。
小さくでも本物の質感がお手元を彩ります。
パワーストーンをジュエリーに格上げするエッセンスをお楽しみください。
希少な石で紡ぐ、マルラニハワイのラグジュアリーコレクション。
ご自身はもちろん、大切な方への贈り物にもおすすめです。
上質でエレガントなブレスレットを、大切な毎日に寄り添うお守りにいかがでしょうか？
◆ご購入はこちらから
https://malulani.info/?pid=187334006
◆ラグジュアリーコレクションはこちらから
https://malulani.info/?mode=grp&gid=2924367(https://malulani.info/?mode=grp&gid=2924367)
◆ハワイ本店のご案内
オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は
眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。
頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを
ゆったりとお選びいただくことができます。
ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど
おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする
「バースデイオーダーブレスレット」など
ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。
ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)
ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made)
◆マルラニハワイ
https://malulani.info/
ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。
店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。
ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。
◆本件に関するお問合せ
広報：庄子
TEL：03-6433-5723
MAIL：info@malulani.tv
【マルラニハワイ公式アカウント】
Instagram▶https://www.instagram.com/malulani_hawaii/
Twitter▶https://twitter.com/MALULANIHAWAII
Blog▶https://ameblo.jp/hawaii-malulani/
◆会社概要
社名：H1GLOBAL株式会社
創業：2005 年4 月
代表者：代表取締役 輝咲 翔
本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901
TEL：03-6419-7755
事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。