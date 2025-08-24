金運＆健康を願う、エレガントなパワーストーンブレスレット「Hope Soleil」、ハワイ発「マルラニハワイ」より新登場！

H1GLOBAL株式会社

ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」より、太陽神を象徴する3種の石、アンバー、ペリドット、シトリンと、グラウンディングに最適なスモーキークォーツ、金運やチャンスを引き寄せるルチルクォーツで仕立てた、豊かさと成功をもたらすパワーストーンブレスレット「ホープソレイユ」が発売になりました。

肌馴染みの良いピンクゴールドカラーのSV925パーツで紡いだブレスレットは、光と大地のエネルギー満載。

金運や健康、厄除けやご家庭円満など、様々な角度から持つ人を守ってくれるでしょう。

◆Hope Soleil

https://malulani.info/?pid=187334006

光り輝く澄んだ波動が、健やかな幸福を創造する、エレガントなプレミアムブレスレット。

金運、健康、家庭円満、厄除け、豊かな未来のお守りに。

◇サイズ/販売価格

- S（約14～14.5cm） 45,000円（税込49,500円）- M（約15～15.5cm） 45,000円（税込49,500円）- L（約16～16.5cm） 46,000円（税込50,600円）- LL（約17～17.5cm） 47,500円（税込52,250円）

◇使用している石

- ルチルクオーツ：金運・チャンス・良縁- シトリン：意欲的な行動・商売繁盛・恋のチャンスを掴む- アンバー：金運・財運・健康・ポジティブな精神状態・長寿・子宝- ペリドット：希望・明るい未来・人間関係を修復・夫婦和合- スモーキークォーツ：不安や焦りからの開放・健康運・仕事運- 水晶：総合運を上げる・他の石をパワーアップ・浄化

◆Malulaniと刻印､神のご加護を

キラリと光るオリジナルチャームには、「神に護られた」という意味のハワイ語「Malulani」と刻印。

持つ人に「神のご加護がありますように」との祈りをのせています。





◆925SVパーツで､品格をプラス

金属パーツには、シルバー925のピンクゴールドカラーを使用。

小さくでも本物の質感がお手元を彩ります。

パワーストーンをジュエリーに格上げするエッセンスをお楽しみください。

希少な石で紡ぐ、マルラニハワイのラグジュアリーコレクション。



ご自身はもちろん、大切な方への贈り物にもおすすめです。

上質でエレガントなブレスレットを、大切な毎日に寄り添うお守りにいかがでしょうか？

◆ご購入はこちらから

https://malulani.info/?pid=187334006

◆ラグジュアリーコレクションはこちらから

https://malulani.info/?mode=grp&gid=2924367(https://malulani.info/?mode=grp&gid=2924367)

◆ハワイ本店のご案内

オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は

眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。

頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを

ゆったりとお選びいただくことができます。

ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど

おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする

「バースデイオーダーブレスレット」など

ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。

ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)

ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made)

◆マルラニハワイ

https://malulani.info/

ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。

店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。

ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。

◆本件に関するお問合せ

広報：庄子

TEL：03-6433-5723

MAIL：info@malulani.tv

【マルラニハワイ公式アカウント】

Instagram▶https://www.instagram.com/malulani_hawaii/

Twitter▶https://twitter.com/MALULANIHAWAII

Blog▶https://ameblo.jp/hawaii-malulani/

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901

TEL：03-6419-7755

事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。