【当日配信】社会保険労務士試験「解答速報」のお知らせ【8月24日（日）16時50分～公開】

試験当日に解答速報を掲載！

株式会社クレアール資格受験指導歴56年のWEB通信スクール、株式会社クレアール（東京都千代田区、代表取締役社長：小山 忠康）は、『社会保険労務士試験』の解答速報を8月24日（日）16時50分より掲載いたします。

株式会社クレアールは、2025年8月24日（日）に実施される「社会保険労務士試験」の解答速報を社労士講座のHP上にて掲載いたします。



・選択式試験の解答速報は、8月24日（日）16時50分

・択一式試験の解答速報は、8月24日（日）20時00分



＜クレアールWebサイトに掲載いたします＞

https://www.crear-ac.co.jp/sharoushi/kaito/

解答解説動画（速報版）も配信！

クレアールが誇る講師陣による本試験の解答解説動画を8月24日（日）順次、社労士講座のHP上にて無料配信いたします。登録等は必要ありませんので、すぐにご覧になれます。



・【選択式】 8月24日 (日) 順次配信予定

・【択一式】 8月25日 (月) 順次配信予定



あなたの解答を採点します！

社会保険労務士試験でのあなたの解答をフォームから送信してください。クレアールの解答速報を基に即時採点いたします。また全国から集まる受験生の得点を斎藤正美講師が分析し、本試験の合格ラインを推測します。分析結果は「本試験徹底分析会」動画の中で斎藤正美講師から詳しくお伝えします。

・【合否分析】 8月25日 (月) 20時 からを予定しております。

精度の高い試験分析にぜひご協力お願いします。

＜クレアールWebサイトよりご参加ください＞

https://www.crear-ac.co.jp/sharoushi/gohi(https://www.crear-ac.co.jp/sharoushi/gohi/)

株式会社クレアールとは

社会保険労務士、公認会計士、司法書士、行政書士等の難関国家資格で、長年にわたり合格者を多数輩出している、資格受験指導歴56年のWeb通信専門スクールです。限られた時間を有効に使うための『合理的かつ集中的な学習』のためには、『各種試験に精通し熟知した良い講師・良い教材・適切なカリキュラムの提供』を大前提と考え、従来のスクールにはなかった画期的な合格理論「非常識合格法」や、認知心理学を取り入れたWeb学習ツール「CROSS STUDY」を確立しています。

＜取り扱い資格／講座＞

・社会保険労務士・公認会計士 ・司法書士 ・行政書士 ・税理士 ・中小企業診断士 ・宅地建物取引士

・賃貸不動産経営管理士・公務員 ・簿記検定 ・FP(ファイナンシャルプランナー) ・ITパスポート ・給与計算実務能力検定

＜会社概要＞

所在地 ： 東京都千代田区神田三崎町1-1-17 ハヤシビル

事業内容 ： 就職試験・資格試験指導事業 / 企業人材研修教育事業

大学・短大等就職支援・資格取得支援教育事業

代表者 ： 小山 忠康

資本金 ： 7,000万円

設立 ： 1998年4月27日

Webサイト： https://www.crear-ac.co.jp/