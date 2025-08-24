【無料セミナーのご案内】生成AI時代のメディア分析セミナー

株式会社トドオナダ

株式会社トドオナダ（東京都台東区、代表取締役：松本泰行、以下トドオナダ）は、広報担当者がこれからの時代に必要とされる「AIに覚えられる広報戦略」をテーマにしたオンラインセミナー『AIに“記憶”される広報戦略とは？』を、2025年8月29日（金）に開催します。

生成AIが広報・マーケティングに大きな変革をもたらす今、企業名やサービスがAIに「想起」されることが、成果に直結する時代が到来しています。

従来のSEOでは測れなかった「AIに覚えられるPR」を実現するために、最新のメディア別LLMOスコアを公開し、効果的な改善手法をご紹介します。

本セミナーは【聴講型のオンラインセミナー】となります。

お申し込み後にお送りするご案内にZOOMの参加URLを記載しておりますので、当日は開始時間になりましたらそちらからご参加ください。

■プログラム

・生成AI時代における広報PRの重要性

・LLMO概念解説

・メディア別LLMOスコアの公開と分析ポイント解説

・メディアリレーション強化とスコア改善手法

・Q＆A

■開催日時

・開催日: 2025年8月29日（金）14時ー14時45分

・開催形式: 聴講型ZOOM配信

・参加費用：無料

・申込み締切日: 2025年8月29日（金）13時

・登壇者：株式会社トドオナダ 取締役 白石達也

・お申し込みURL：

■こんな方にオススメ

・自社の広報施策が生成AI時代に通用しているか不安な広報担当者様

・自社サイトのPVが減少してきた方

・AIに想起されやすい広報設計を知りたい方

・効果的なメディア選定や関係構築のヒントを得たい方

・PressWalkerやQlipperを活用した最先端のPR効果測定に興味がある方

〇講師紹介

(株)トドオナダ 取締役 白石達也

2020年株式会社トドオナダ創業。

PRxTechにより広報PRをDXすることをテーマに、PR効果測定SaaSQlipperを開発し運営。

Qlipperでは特許技術により算出した仮想PVによって、今まで出来なかったメディア記事ごとの効果を算出する。

PR効果が業績に与える影響を可視化して、PRと企業活動の距離を近づける。

■Qlipperについて

Qlipper（URL: https://qlipper.jp/ ）は、広報業務を支援するPR効果測定ツールです。Webニュースのモニタリング、PR分析、ChatGPTを活用したプレスリリースの自動作成などの機能を備え、効率的かつリアルタイムなPR戦略の立案・改善が可能になり、効果的なPR活動が行えます。

無料トライアルを用意しており、弊社コンサルタントが専任でサービス初期設定と最適化を支援します。

【株式会社トドオナダ】

https://todo-o-nada.com/

代表取締役社長：松本泰行

〒108-0073 東京都台東区上野7-11-13

会社設立日：2020年1月20日

資本金：580万円

