【無料セミナーのご案内】生成AI時代のメディア分析セミナー

株式会社トドオナダ

株式会社トドオナダ（東京都台東区、代表取締役：松本泰行、以下トドオナダ）は、広報担当者がこれからの時代に必要とされる「AIに覚えられる広報戦略」をテーマにしたオンラインセミナー『AIに“記憶”される広報戦略とは？』を、2025年8月29日（金）に開催します。


生成AIが広報・マーケティングに大きな変革をもたらす今、企業名やサービスがAIに「想起」されることが、成果に直結する時代が到来しています。


従来のSEOでは測れなかった「AIに覚えられるPR」を実現するために、最新のメディア別LLMOスコアを公開し、効果的な改善手法をご紹介します。



本セミナーは【聴講型のオンラインセミナー】となります。


お申し込み後にお送りするご案内にZOOMの参加URLを記載しておりますので、当日は開始時間になりましたらそちらからご参加ください。



■プログラム



・生成AI時代における広報PRの重要性


・LLMO概念解説


・メディア別LLMOスコアの公開と分析ポイント解説


・メディアリレーション強化とスコア改善手法


・Q＆A






■開催日時



・開催日: 2025年8月29日（金）14時ー14時45分


・開催形式: 聴講型ZOOM配信


・参加費用：無料


・申込み締切日: 2025年8月29日（金）13時


・登壇者：株式会社トドオナダ　取締役　白石達也


・お申し込みURL：



■こんな方にオススメ



・自社の広報施策が生成AI時代に通用しているか不安な広報担当者様


・自社サイトのPVが減少してきた方


・AIに想起されやすい広報設計を知りたい方


・効果的なメディア選定や関係構築のヒントを得たい方


・PressWalkerやQlipperを活用した最先端のPR効果測定に興味がある方






〇講師紹介


(株)トドオナダ　取締役　白石達也


2020年株式会社トドオナダ創業。


PRxTechにより広報PRをDXすることをテーマに、PR効果測定SaaSQlipperを開発し運営。


Qlipperでは特許技術により算出した仮想PVによって、今まで出来なかったメディア記事ごとの効果を算出する。


PR効果が業績に与える影響を可視化して、PRと企業活動の距離を近づける。



■Qlipperについて


Qlipper（URL: https://qlipper.jp/ ）は、広報業務を支援するPR効果測定ツールです。Webニュースのモニタリング、PR分析、ChatGPTを活用したプレスリリースの自動作成などの機能を備え、効率的かつリアルタイムなPR戦略の立案・改善が可能になり、効果的なPR活動が行えます。


無料トライアルを用意しており、弊社コンサルタントが専任でサービス初期設定と最適化を支援します。



【過去の調査レポート、広報・PRのお役立ち資料はこちら】


【株式会社トドオナダ】


代表取締役社長：松本泰行


〒108-0073 東京都台東区上野7-11-13


会社設立日：2020年1月20日


資本金：580万円




【プレスリリースに関するお問い合わせ】


Qlipper運営事務局


Email：qlipper@todo-o-nada.com