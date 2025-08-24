【無料セミナーのご案内】生成AI時代のメディア分析セミナー
株式会社トドオナダ（東京都台東区、代表取締役：松本泰行、以下トドオナダ）は、広報担当者がこれからの時代に必要とされる「AIに覚えられる広報戦略」をテーマにしたオンラインセミナー『AIに“記憶”される広報戦略とは？』を、2025年8月29日（金）に開催します。
生成AIが広報・マーケティングに大きな変革をもたらす今、企業名やサービスがAIに「想起」されることが、成果に直結する時代が到来しています。
従来のSEOでは測れなかった「AIに覚えられるPR」を実現するために、最新のメディア別LLMOスコアを公開し、効果的な改善手法をご紹介します。
本セミナーは【聴講型のオンラインセミナー】となります。
お申し込み後にお送りするご案内にZOOMの参加URLを記載しておりますので、当日は開始時間になりましたらそちらからご参加ください。
■プログラム
・生成AI時代における広報PRの重要性
・LLMO概念解説
・メディア別LLMOスコアの公開と分析ポイント解説
・メディアリレーション強化とスコア改善手法
・Q＆A
■開催日時
・開催日: 2025年8月29日（金）14時ー14時45分
・開催形式: 聴講型ZOOM配信
・参加費用：無料
・申込み締切日: 2025年8月29日（金）13時
・登壇者：株式会社トドオナダ 取締役 白石達也
■こんな方にオススメ
・自社の広報施策が生成AI時代に通用しているか不安な広報担当者様
・自社サイトのPVが減少してきた方
・AIに想起されやすい広報設計を知りたい方
・効果的なメディア選定や関係構築のヒントを得たい方
・PressWalkerやQlipperを活用した最先端のPR効果測定に興味がある方
〇講師紹介
(株)トドオナダ 取締役 白石達也
2020年株式会社トドオナダ創業。
PRxTechにより広報PRをDXすることをテーマに、PR効果測定SaaSQlipperを開発し運営。
Qlipperでは特許技術により算出した仮想PVによって、今まで出来なかったメディア記事ごとの効果を算出する。
PR効果が業績に与える影響を可視化して、PRと企業活動の距離を近づける。
■Qlipperについて
Qlipper（URL: https://qlipper.jp/ ）は、広報業務を支援するPR効果測定ツールです。Webニュースのモニタリング、PR分析、ChatGPTを活用したプレスリリースの自動作成などの機能を備え、効率的かつリアルタイムなPR戦略の立案・改善が可能になり、効果的なPR活動が行えます。
無料トライアルを用意しており、弊社コンサルタントが専任でサービス初期設定と最適化を支援します。
【株式会社トドオナダ】
https://todo-o-nada.com/
代表取締役社長：松本泰行
〒108-0073 東京都台東区上野7-11-13
会社設立日：2020年1月20日
資本金：580万円
【プレスリリースに関するお問い合わせ】
Qlipper運営事務局
Email：qlipper@todo-o-nada.com