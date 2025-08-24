8/24（日）深夜開幕「全米オープンテニス」WOWOWが大坂なおみら日本勢4選手にインタビュー！

株式会社WOWOW

2025シーズン最後のグランドスラム「全米オープンテニス」が8月24日（日）深夜に開幕する。WOWOWでは、晩夏のニューヨークで繰り広げられる激戦の模様を連日独占生中継する。開幕を前に男子シングルスに出場する西岡良仁、女子シングルスに出場する大坂なおみ、内島萌夏、柴原瑛菜の4選手がWOWOWのインタビューに応じた。西岡は1回戦でF.ティアフォー（アメリカ）、全米3度目の優勝を目指す大坂はG.ミネン（ベルギー）、内島はO.ダニロビッチ（セルビア）、予選から勝ち上がった柴原はE.ラドゥカヌ（イギリス）と対戦する。内島、柴原は初日に、西岡は2日目に登場する。

西岡良仁選手

Q.今の調子は？

体の怪我はある程度治ってきています。2月に肩を怪我してから、（5月の）全仏で腰を怪我して、（7月の）ウィンブルドンの時には気にならないくらいまで回復していました。フルで2月の時のように回復しているかといわれると、痛みはないがやっぱり怖さや不安感はあります。完璧に戻れているかというと、そうではないというところが本心です。それに伴って、テニスの面でも以前のような動きが戻っていなかったり、自分が想定しているボールを打つことができなかったりというところが若干あります。

Q.1回戦で戦うティアフォー選手との対戦のカギは？

全米は彼にとってホームで、毎年良い結果を残しているので、土俵としては彼に分があると思います。テニスの面では、何回も対戦しているので対策をそこまで大きく考える必要がないところは、やりやすい点の1つだと思います。あと、勝った実績があることは、戦う前において大事な点だと思います。勝ち方を理解できていると戦いやすい瞬間もあると思うので、この点に関してはシード選手と対戦する中でも良い感覚で臨めると思います。

大坂なおみ選手

Q.（8月初旬の）モントリオールでは準優勝おめでとうございます。産休明けから2年ほどでやっと色んなことが噛み合ってきた印象ですが、ここまでのパフォーマンスをどう見ている？

確かにあの大会はターニングポイントになったかもしれない。やっとリラックスしてプレーすることができた。シーズンの終盤戦を前に、今から楽しみ。

Q.全米オープンはどれくらい大切な大会？

もちろん私にとって特別な大会。家族のほとんどが来てくれるわ。この場所で育ったので、会場を歩くだけでまるで子供の頃に戻ったような気がする。

Q.今一番優勝する可能性があるグランドスラムはその大会だと思う？

全米か全豪だと思うけれど、全米の方がより声援を感じているわ。

Q.パトリック（・ムラトグルコーチ）からはどんなことを学んだ？新コーチにトマシュ（・ビクトロフスキ）を迎えた経緯も含めて教えてください。

パトリックからは本当に多くのことを学んだ。どんな状況でも自分を鼓舞し続けることなど。そして、新コーチからはポイントの組み立て方などを学んでいる。以前とは少し違うけれど、楽しみながらやれているわ。

Q.1回戦相手のミネン選手にはどんな印象？

昨年のクレー（2024年4月のマドリード、WTA1000）で対戦したと思うけど、今回はサーフェスが違うからわからない。メインドローに入る選手は誰もが手強いし、ベストを尽くさないといけない。

内島萌夏選手

Q.今年最後のグランドスラムに向けて、今の調子は？

正直（5月の）全仏オープン後は苦しいシーズンを迎えています。怪我も良くなってきてはいるんですけど、なかなかテニスと噛み合わず、結果もでていません。1年ぶりにまたグランドスラムUSオープンの舞台に戻ってこられて楽しみな気持ちでいっぱいです。

Q.１回戦で戦うダニロビッチ選手の印象は？

背が高く左利きでサーブも良い選手で、フォアハンドとバックハンドをしっかりと打ち切る選手だと思います。一番得意なサーフェスはクレーコートだと思います。彼女は今年も良いシーズンを送っていると思うので厳しい戦いにはなりますけど、４月のクレーコートでの対戦（フランス/ルーアン、WTA250）とは違った良い試合を見せられたらと思っています。

Q.本大会への意気込みとメッセージをお願いします

今年最後のグランドスラムを自分らしく最後まで頑張ります！応援よろしくお願いいたします。

柴原瑛菜選手

Q.２年連続の全米オープン本戦出場おめでとうございます。今の気持ちは？

とても嬉しいです。USオープンは私が一番好きな大会なので、この場所でまた予選から勝ち上がることができて本当に嬉しいです。

怪我から戻ってきて、この大会がどうなるかわからない状態で（現地に）入りました。その中で、１試合ずつ良い戦いができて、まだ改善すべきところはあるのですが、予選決勝も思っていたよりもいっぱい（良いプレーが）できました。このまま続けていきたいと思います。

Q.シングルス選手としてツアーデビューして、どのように感じた？

去年の全米オープンですごく良い結果が出て「このまま続ければできる！」という自信を持ちました。今年はツアーの試合がすごく多く、タフなスケジュールだったので、怪我もあったんですけど、これからもっと経験や学ぶことはあると思います。

Q.1回戦で戦うラドゥカヌ選手の印象は？

４年前の全米オープンで予選から勝ち上がって優勝した、すごい選手だと思っています。私も同じストーリーを作ることができると自分に言っています。ラドゥカヌ選手との去年の戦い（イギリス/ノッティンガム、WTA250）は芝ということもあり難しかったんですけど、今回は私の好きなハードコートなので良い試合をしたいと思います。

Q.最後に意気込みをお願いします

日本で応援してくれている皆さん、頑張るので応援よろしくお願いします！

