「ゴーディー石垣島訪問・地域活動」実施のお知らせ

沖縄バスケットボール株式会社

この度、琉球ゴールデンキングスのマスコット「ゴーディー」が、8月25日(月)から8月27日(水)までの３日間、石垣島で地域活動を実施いたします。

昨年も石垣島での地域活動を通して、多くの地域の皆さまと交流し、温かい時間を過ごすことができました。

今年もラジオ体操や施設訪問などを通じて、より多くの方々と交流し、楽しいひとときをお届けできるよう取り組んでまいります。

【ラジオ体操】

・登野城小学校

・アップル公園

【訪問先】

・とのすく児童館

・新川児童館

・みやら子宝保育園

・児童養護施設ならさ

・アスク真栄里こども園

・新川小学校放課後児童クラブ

キングスでは「おおきなわ(https://goldenkings.jp/csr/top/)」の活動の一環として、あいさつ運動や地域美化活動、地域との交流活動などを行っております。今後も、ここ“沖縄”で“大きな輪”を作っていけるよう球団一同取り組んでまいります。共に「おおきなわ(https://goldenkings.jp/csr/top/)」を広げる活動をご希望される方は、ご相談からでも可能ですので、ぜひお問い合わせください。

▽おおきなわ特設サイト

https://goldenkings.jp/csr/top/