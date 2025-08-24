「ゴーディー石垣島訪問・地域活動」実施のお知らせ
沖縄バスケットボール株式会社
この度、琉球ゴールデンキングスのマスコット「ゴーディー」が、8月25日(月)から8月27日(水)までの３日間、石垣島で地域活動を実施いたします。
昨年も石垣島での地域活動を通して、多くの地域の皆さまと交流し、温かい時間を過ごすことができました。
今年もラジオ体操や施設訪問などを通じて、より多くの方々と交流し、楽しいひとときをお届けできるよう取り組んでまいります。
【ラジオ体操】
・登野城小学校
・アップル公園
【訪問先】
・とのすく児童館
・新川児童館
・みやら子宝保育園
・児童養護施設ならさ
・アスク真栄里こども園
・新川小学校放課後児童クラブ
キングスでは「おおきなわ(https://goldenkings.jp/csr/top/)」の活動の一環として、あいさつ運動や地域美化活動、地域との交流活動などを行っております。今後も、ここ“沖縄”で“大きな輪”を作っていけるよう球団一同取り組んでまいります。共に「おおきなわ(https://goldenkings.jp/csr/top/)」を広げる活動をご希望される方は、ご相談からでも可能ですので、ぜひお問い合わせください。
▽おおきなわ特設サイト
https://goldenkings.jp/csr/top/