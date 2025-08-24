プリキュアシリーズ最新作！『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』×かっぱ寿司のコラボが決定！

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、プリキュアシリーズ最新作『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』とコラボレーションすることが決定いたしました。

今回のコラボでは、『キミとアイドルプリキュア♪』のメインキャラクター全5人のイラストが登場。

イラストはこのコラボのために描き下ろされた完全オリジナルとなっており、かっぱ寿司でしか手に入らない超貴重なイラストとなっております。全ビジュアルや商品詳細、その他企画についても近日中に公開しますのでお楽しみに！

かっぱ寿司は、毎日のワクワクを皆様と一緒に積み重ねてまいります。

『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』とは

■あらすじ

「キミとアイドルプリキュア♪」が“宇宙１”のアイドルフェスティバルに出演！不思議な島に隠された秘密とは・・・？

ある日、珊瑚の妖精・トットに招かれたうたたちは、アイアイ島と呼ばれる不思議な島で開催される、［スーパーミラクルアイドルフェスティバル］に出演することに！とっても大きな会場には、ロボットや動物など、いろんなアイドルがい～っぱい大集合♪宇宙１のアイドルフェス開演！のはずが…？

突然、謎の怪物があらわれて、アイアイ島と世界がピンチに巻き込まれちゃった…。

しかも大変！過去に飛んじゃった～！？

ピンチを救うヒントは、島の女神の伝説と、島で出会ったアイドル嫌いの謎の少女・テラに隠されていて…？

そして！アイアイ島に、「わんだふるぷりきゅあ！」と「ひろがるスカイ！プリキュア」も駆けつけるよ！

さぁ！歌って踊ってファンサして、キミに届けるキラッキライブスタート

『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』

公式サイト：https://2025.precure-movie.com/



(C)2025 映画キミとアイドルプリキュア♪製作委員会

■ミラクルアイアイブレスでゲット♪おでかけキャンペーン

『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』を見に行くともらえる、入場者プレゼントのミラクルアイアイブレスを持ってかっぱ寿司に行こう！

かっぱ寿司でお会計の際にミラクルアイアイブレスを提示＋税込3,000円毎のお会計で「キミとおでかけ♪クリアカード」を1枚プレゼントします♪

キャンペーン開始日：2025年9月12日（金）～ 各店なくなり次第終了

※ ご提示はおひとりさま1度のみとさせていただきます。※「キミとおでかけ♪クリアカード」は数量限定のため、なくなり次第終了となります。※ 店内飲食またはお持ち帰りで税込3,000円以上をご利用のお客様が対象となります。

（クーポンご利用時には値引き後の金額が対象です。）

※詳細はかっぱ寿司公式Webサイトをご確認ください。

URL：https://www.kappasushi.jp/cp/202509/precure

リリース内画像素材： https://x.gd/uXvIw