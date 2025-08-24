8月24日「歯ブラシの日」新しい歯磨き習慣のマクアケ！

株式会社あるほっぷ

■ 歯ブラシの日に込められた想いを現代に

8月24日の「歯ブラシの日」は、「歯(8)ブ(2)ラシ(4)」の語呂合わせから制定され、正しい歯磨き習慣の普及を目的としています。この記念日に合わせ、累計2,000万本の販売実績を誇る「奇跡の歯ブラシ」シリーズの株式会社西尾は、現在Makuakeで先行販売中の「奇跡の歯ブラシ × MOON」を通じて、新しい歯磨き習慣の普及に取り組むことを発表しました。

■ 従来の常識を覆す「朝夜使い分け」という発想

これまでの歯ブラシは「1本ですべてを済ませる」ことが当たり前とされてきた。しかし、朝と夜では口腔内の状況が大きく異なることに着目。朝は睡眠中に繁殖した細菌や口臭対策、夜は1日蓄積した汚れの完全除去という、それぞれの目的に特化した2本の歯ブラシを開発しました。

- 奇跡の歯ブラシ〈SUN〉: 凸型ヘッドで内側ケアに特化- MOON歯ブラシ: 凹型ヘッドで外側ケアに最適化9月21日まで開催のMakuakeプロジェクト

■ 「磨き残しゼロ」に限りなく近づく商品改良

両製品とも、当社独自の形状カット技術を採用。従来の歯ブラシでは届きにくかった奥歯の深部や歯と歯茎の境目へも無理なく入り込み、２本を併用することで「磨き残しを限りなくゼロ」の実現を目指しています。

奇跡の歯ブラシ『新バージョン』が完成！(https://www.youtube.com/watch?v=WQvyO7EsnMY)

また、付属の染め出しジェルにより、使用前後の磨き残しを視覚的に確認できます。磨き残しの％を判定する「みらくるポイント」アプリを利用することで、毎日の磨き方のチェックを楽しく定量的に改善していける日々の生活に寄り添った実践的なオーラルケアを提供します。

みらくるポイント公式サイト(https://miracle-tooth.com/)

■ Makuake「スペシャルプラン」では代表西尾が語るメガヒットを生み出し続ける「成功の秘訣」の講演も

Makuake限定プランでは、新商品の &MOON、染め出し歯磨きジェルに加えて、特別講演の参加券も付いてきます。「奇跡の歯ブラシ」シリーズの開発・事業展開を一手に手がけメガヒットを生み出し続ける西尾が、あらゆるビジネスに通じる「成功の秘訣」を特別講演します。

Makuake限定「スペシャルプラン」(https://www.makuake.com/project/kiseki-moon/)

【スペシャルプランの特徴】

- セット内容: 奇跡の歯ブラシ〈sun〉&MOON歯ブラシ × 9セット + 染め出し歯磨きジェル10g- セット特典１.: 株式会社西尾の代表取締役 西尾秀俊のサイン入りカード- セット特典２.: 特別講演「成功の秘訣を伝授」の参加券

これらのスペシャルプランは、8月24日の歯ブラシの日の趣旨である「正しい歯磨き習慣の普及」に賛同し、より多くの家庭で継続的なオーラルケア改善を実現することを目指している。

■ 会社代表コメント

「歯ブラシの日の趣旨である『正しい歯磨き習慣の普及』に賛同し、私たちは新しい歯磨き習慣の提案をさせていただきます。朝と夜、それぞれの口腔環境に最適化された歯ブラシを使い分けることで、多くの方により良いオーラルケア体験を届け、日本のオーラルケア意識向上に貢献したいと考えております。」

■ 製品概要

商品名: 奇跡の歯ブラシ〈SUN〉& MOON歯ブラシ

価格: Makuakeでの特別価格にて提供中

特徴: 朝夜使い分け専用設計、凹凸型の独自形状カット、染め出しジェル付属

販売: Makuakeにて先行販売中（先行販売は9月21日まで）

Makuake企画ページ(https://www.makuake.com/project/kiseki-moon/)

■ 株式会社西尾について

シリーズ累計販売実績2,000万本を誇る「奇跡の歯ブラシ」をはじめとした、革新的なオーラルケア商品を開発・販売。「通販の虎AWARD2024」総合金額・総販売個数ランキング第1位を獲得。オーラルケアを通じて人々の健康と笑顔を支えることを使命としている。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社西尾

TEL：043-224-3231

Email：info@ndc240.jp

Makuakeプロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/kiseki-moon/

【報道関係者向け情報】

製品サンプルの提供可能

代表へのインタビュー対応可能

高解像度商品画像・動画素材提供可能