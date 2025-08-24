±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê¤ò²Î¤¦²Î¼ê ¡ß ¸½Ìò¥ªー¥±¥¹¥È¥éÁÕ¼Ô°Û¿§¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥³¥ó¥µー¥È¤¬10·î7Æü～9Æü Í³ÚÄ® I¡ÇM A SHOW¤Ë¤Æ³«ºÅ·èÄê¡ª
2025Ç¯½©¡ª°Û¿§¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡ª
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤È²ÎÍØ¤Î¶Á±ã――¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎìÔÂô¤Ê3Æü´Ö
2025Ç¯10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë～9Æü¡ÊÌÚ¡Ë Í³ÚÄ®¡ÖI¡ÇM A SHOW¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
ÆüËÜ¤ÎÌ¾¶Ê¡È±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê¡É¤¬¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¶Á¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ëÆÃÊÌ¸ø±é
¸½Ìò¥ªー¥±¥¹¥È¥éÁÕ¼Ô¤È±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê²Î¼ê¤¬ÁÕ¤Ç¤ë
¡Ø¥Ô¥¢¥Î»°½ÅÁÕ¡ß±é²Î²ÎÍØ¶Ê～¿´¤Ë¶Á¤¯Ä´¤Ù～¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é9Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î3Æü´Ö
Í³ÚÄ®¡ÖI¡ÇM A SHOW¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸½Ìò¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Ç³èÌöÃæ¤Î¼ÂÎÏÇÉ±éÁÕ²È¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë
¥Ô¥¢¥Î»°½ÅÁÕ¡Ê¥Ô¥¢¥Î¡¦¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¡¦¥Á¥§¥í¡Ë¤ÎÀ¸±éÁÕ¤È¡¢³ÆÆü¤Ç°Û¤Ê¤ë¼ÂÎÏÇÉ²Î¼ê¤¿¤Á¤Î²ÎÀ¼¤¬
½Å¤Ê¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î²»³Ú¤Î¶Á±ã¡ª
¤¢¤ÎÌ¾¶Ê¤¬¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¤Ï¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¡È¶Ë¾å¤Î²»¶õ´Ö¡É
¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÄ°¤¯ìÔÂô¡É¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüÂØ¤ï¤ê½Ð±é²Î¼ê¡ÊÁ´Æü ÃëÌë2¸ø±é¡Ë
¡û10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ãæß·ÂîÌé¡Ê¤Ê¤«¤¶¤ï ¤¿¤¯¤ä¡Ë
2017Ç¯¤Ë¡ÖÀÄ¤¤¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£
Ã¼Àµ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê²ÎÀ¼¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á
¼¡À¤Âå¤Î±é²Î¡¦²ÎÍØ³¦¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£
ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥¢¥Î»°½ÅÁÕ¤È¤È¤â¤ËÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ
¤¢¤Õ¤ì¤ëÁª¶Ê¤Ç¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¡£
Âè50²óÆüËÜÍÀþÂç¾ÞÍÀþ¾©Îå¾Þ
Âè59²óÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¿·¿Í¾Þ¡£
Âè32²óÆüËÜ¥´ー¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Âç¾Þ ¥Ù¥¹¥È¡¦±é²Î²ÎÍØ¶Ê¥Ë¥åー¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ¡£
¤µ¤é¤Ë±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å3¿ÍÌÜ¤È
¤Ê¤ë¡ÖÂè41²ó¾¾Èø·ÝÇ½¾Þ¡×¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¡û 10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡É÷ÎØ¡Ê¤Õ¤¦¤ê¤ó¡Ë
ÂóÌé¤ÈæÆ»Ê¤«¤é¤Ê¤ëÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹185¥»¥ó¥Á¤ÎÆó¿ÍÁÈ²ÎÍØ¥°¥ëー¥×¡£¼ÂÎÏÇÉ¥·¥ó¥¬ー¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£
ÆüËÜ¤Î¾ð½ï¤È¿·¤·¤µ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿É½¸½¤¬
ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ú¶Ê¤Ë¿¼¤¤Êª¸ìÀ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê»°½ÅÁÕ¤È¤ÎÍ»¹ç¤Ç¡¢
Í£°ìÌµÆó¤Î²»À¤³¦¤òÉÁ¤¯¡£
¥°¥ëー¥×Ì¾¤Î¡ÖÉ÷ÎØ¡×¤Ë¤Ï¡ÖÆó¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤È²ÎÀ¼¤¬É÷¤Ë¾è¤ê¡¢°ìÂÎ´¶¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÎØ¤òÀ¸¤ß¤¿¤¤¡×
¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï»°½ÅÁÕ¥á¥ó¥Ðー¤È¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎØ¤òÀ¸¤à¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
Âè39²óÆüËÜ¥´ー¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Âç¾Þ
¥Ù¥¹¥È¡¦±é²Î/²ÎÍØ¶Ê ¥Ë¥åー¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ
ÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñ²»³Úº× 2025¡¦¾©Îå¾Þ¼õ¾Þ¡£
¡û10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó
´Ú¹ñ¡¦³ø»³½Ð¿È¡£¤â¤È¤â¤È´Ú¹ñ¤Ç¥À¥ó¥¹¥°¥ëー¥×¤«¤é²Î¼ê³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢
ÆüËÜ¸ì¤¬Á´¤¯ÏÃ¤»¤Ê¤¤¾õÂÖ¤«¤éÌÔÊÙ¶¯¤·¤Æ
±é²Î²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡£
2012Ç¯¤Ë¡Ö°¦¡¦¥±¥»¥é¥»¥é¡×¤ÇÆüËÜ¥Ç¥Ó¥åー¡£
À¿¼Â¤Ê¿ÍÊÁ¤ÈÈþ¤·¤¤²ÎÀ¼¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¡Ö¥¸¥å¥Ëー¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¿Í¤âÌ¥Î»¤¹¤ë¡£
ÆüËÜ¸ì¡¦´Ú¹ñ¸ì¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ë¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー¤Ê
É½¸½ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ê²Î¼ê¡£
º£²ó¡¢²Î¿´¤ê¤¨¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤â
³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
²Î¿´¤ê¤¨¡Ê¤¦¤¿¤´¤³¤í¡¦¤ê¤¨¡Ë
±ð¤ä¤«¤µ¤È¾ð´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¼ÂÎÏÇÉ½÷À²Î¼ê¡£
±é²Î¡¦²ÎÍØ¤«¤é¥¸¥ã¥º¤ä¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¯
²Î¤¤¤³¤Ê¤¹¤½¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Ï¡¢
¡ÈÄ°¤«¤»¤ë¡É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡È¿´¤Ë»Ä¤ë¡É¤ÈÏÃÂê¡£
2024Ç¯4·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤Æ´Ú¹ñ¤Î
¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¤¢¤ëËèÆüÊüÁ÷(MBN)¤Ç
À©ºî¡¦ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÆü´Ú¥È¥Ã¥×¥Æ¥ó¥·¥çー¡Ù
¡ØÆü´Ú²Î²¦Àï¡Ù¤Ë½Ð±é¤·´Ú¹ñ¤ÇÏÃÂê¤Î
¿Íµ¤¤Î²Î¼ê¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¡ØÆü´Ú²Î²¦Àï¡Ù¤Ç²Î¾§¤·¤¿²Î¤¬YouTube¤Ç
¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Àª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢¤½¤Î³Î¤«¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÇÆü´ÚÌä¤ï¤º¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½Ð±é ±éÁÕ¼Ô¡ÊÁ´Æü¡Ë
¡û¥Ô¥¢¥Î¡§ÀÄÌÚ ÃÒºÈ¡Ê¤¢¤ª¤¡¡¤È¤â¤ä¡Ë
ÆÈ³Ø¤ÇÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤¿Âç½ÇÉã¤ËÆ´¤ì¥Ô¥¢¥Î¤ò»Ï¤á¤ë¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¼ª¥³¥Ôー¤Ç¡¢±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê¡¦¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Ê¤É¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤Éý¹¤¤²»³Ú¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¿Æ¤·¤à¡£
Âç¹¥¤¤Ê¥Ç¥£¥º¥Ëー²»³Ú¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¡¢YouTube 100Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸Æ°²è¡ÖÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¤ò
¥Ô¥¢¥Î¤Ç°ì¼þ¤¹¤ëÆ°²è¡×¤âÀ©ºî¡£¥Ç¥£¥º¥Ëー³Ú¶Ê¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥µー¥È¤â³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥â¥Æ¤ë¤È¿®¤¸Â³¤±¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥³¥ó¥µー¥È¤Ç¤â¿´Ã¥¤ï¤ì¤ë±éÁÕ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
Åìµþ²»³ÚÂç³Ø¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ²È¥³ー¥¹Â´¶È¡¢Æ±Âç³Ø±¡½¤Î»¡£
Âè12²óÆüËÜ±éÁÕ²È¥³¥ó¥¯ー¥ëÆÃÊÌ¾Þ¼õ¾Þ¡£
¿Íµ¤¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¤Î²»³Ú¤Ë¤è¤ë¥ªー¥±¥¹¥È¥é¸ø±é¡Ö´Ï¤³¤ì～¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¥ªー¥±¥¹¥È¥é～¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ØÀ¾¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー´É¸¹³ÚÃÄ¡¢¹Åç¸ò¶Á³ÚÃÄ¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥é¡¦¥Õ¥©¥ë¡¦¥¸¥å¥ë¥ÍTOKYO2018¡×
TBS¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦Á°¤È¸å～¥Ç¥£¥º¥Ëー¥½¥ó¥°ÆÃ½¸～¡×(²òÀâ¡¦¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ)¤Ë¤â½Ð±é¤·Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¡£YAMAHA¡Ö¶Ë¾å¤Î¥Ô¥¢¥Î¡×¤Ç¤â¥Ç¥£¥º¥Ëー³Ú¶Ê¤ÎÊÔ¶Ê¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢±éÁÕ¡¦¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç
ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÁÕ¼Ô¡£
¡û¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¡§°ËÀª µ×Âç¡Ê¤¤¤» ¤¤å¤¦¤À¤¤¡Ë
µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìËÌ²»³Ú³Ø¹»ÍÄÃÕ²Ê¤È¤¤¤¦¡È¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¸·¤·¤á¡É¤ÊÍÄÃÕ±à¤Î¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤Ç
¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤ò»Ï¤á¤ë¡£
ËÜ¿ÍÛ©¤¯¡¢¹â¹»»þÂå¤Ï¡È¶¦³Ø2Ç¯ÌÜ¡É¤Î²Ú¤ä¤«¤Ç¥â¥Æ¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¤â
Éâ¤Ä¤¯¤³¤È¤Ê¤¯(¡©)²»³Ú°ì¶Ú¤È¤¤¤¦¹ÅÇÉ¤ÊÃË¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¡¢¶òÄ¾¤Ë²»³Ú¤ò³Ø¤Ö³ØÀ¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
ÉáÃÊ¤Î³èÆ°¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢²»³Ú¤Î¤³¤È¤ò¸ì¤ë¤«¤È»×¤¨¤Ð¡Ö½ë¤µ¤ÈÆüº¹¤·¤¬¶ì¼ê¤Ç
²Æ¾ì¤Ï¡ÈÆü±¢¤«¤éÆü±¢¤Ø¤Î²ÚÎï¤Ê°ÜÆ°½Ñ¡É¤ò¶î»È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤ÎÀ¤³¦¤ÇÆ®¤¦ÁÕ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£
¤É¤³¤«¥³¥á¥Ç¥£ー´¶¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤¬¡¢¼ÂÎÏ¤Ï³Î¤«¤Ç¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤ÆÄ°¤¯¿Í¤Î¿´¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë±éÁÕ¤«¤é¤ÏÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¾ïÈ×ÌÚ³Ø±à¹âÅù³Ø¹»²»³Ú²Ê¤ò·Ð¤Æ¡¢¶ÍÊþ³Ø±àÂç³Ø²»³Ú³ØÉôÂ´¶È¡£
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ªー¥±¥¹¥È¥éµÒ±é¤ä¼¼Æâ³Ú¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¡£
¥²ー¥à²»³Ú¤ò¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë¥³¥ó¥µー¥È¥·¥êー¥º¡Ö¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥²ー¥Þー¥º¡×¤ò¤Ï¤¸¤á
¥²ー¥à²»³Ú¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥é¸ø±é¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¡£
¸½ºß¤Ï±éÁÕ³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¸å¿Ê¤Î»ØÆ³¤Ë¤â°ÕÍßÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡û¥Á¥§¥í¡§½©ÄÅ ¿ðµ®¡Ê¤¢¤¤Ä ¤ß¤º¤¡Ë
TOKYO FM¾¯Ç¯¹ç¾§ÃÄ¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¾®³Ø¹»£¶Ç¯´Ö¤Ç¡¢¥É¥ß¥ó¥´¤ä¥Ñ¥ô¥¡¥í¥Ã¥Æ¥£Åù¤È¤Î¶¦±é¤ò
¿ôÂ¿¤¯·Ð¸³¤·¡¢²»³Ú¤ÎÀ¤³¦¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢Îº¤È¤Ê¤ë¡£
ËãÉÛ³Ø±àÆþ³Ø¸å¡¢¿Í¤ÎÀ¼¤ËºÇ¤â¶á¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¥Á¥§¥í¤ò»Ï¤á¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÆñ¤·¤¯£±Ç¯´Ö¤Ï¤Û¤Ü¿¨¤é¤º¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢£²Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë
¡Ö¸åÇÚ¤Ë¼¨¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÆÈ³Ø¤Ç±¿»ØË¡¤ò¸¦µæ¡£
¹â¹»£²Ç¯À¸¤Þ¤ÇÆÈ³Ø¤Ç¥Á¥§¥í¤ò¶Ë¤á¡¢Âç³Ø±¡¤Ç¤Î½¤»ÎÏÀÊ¸¤Ç¤ÏÆÀ°Õ¤Î±¿»ØÊýË¡¸¦µæ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·
ÀèÀ¸Êý¤«¤é¤â¹¥É¾¤òÆÀ¤ë¡£
¶ÍÊþ³Ø±àÂç³Ø²»³Ú³ØÉô¤òÂ´¶È¡¢Æ±Âç³Ø±¡½¤Î»¡£
Âè25²óÆüËÜ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¥³¥ó¥¯ー¥ëÁ´¹ñÂç²ñºÇ¾å°Ì¡£Æ±¥³¥ó¥¯ー¥ëÁ´¹ñÂç²ñ¿³ºº°÷¤òÎòÇ¤¡£
¥µ¥ó¥È¥êー¼¼Æâ³Ú¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ç¤Ï
¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÌò¿¦¡È¥Õ¥§¥íー¡É¤â·Ð¸³¡£
¥½¥ê¥¹¥È¡¢¼¼Æâ³ÚÁÕ¼Ô¡¢¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤ÆÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¡£
¥¢¥Ë¥á¡¦±Ç²è¡¦¥²ー¥à²»³Ú¤Î¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤â¿ôÂ¿¤¯»²²Ã¡£
NHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¨¥¤¥¸ ¿Í´Ö¤Î»þÂå¡×¥½¥í¥Á¥§¥í¤òÃ´Åö¡£
¶ÍÊþ³Ø±àÂç³Ø²»³Ú³ØÉô¾üÂ÷±éÁÕ°÷¤È¤·¤Æ¡¢¸å¿Ê¤Î»ØÆ³¤Ë¤â¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤ß¤É¤³¤í
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡¢¥Ô¥¢¥Î»°½ÅÁÕ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¡¢ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿Áª¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
Ã¯¤â¤¬¸ý¤º¤µ¤á¤ë¤¢¤ÎÌ¾¶Ê¤«¤é¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤¬¡Ö¤³¤ÎÊÔÀ®¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤¿°ì¶Ê¤Þ¤Ç¡¦¡¦¡¦
¤³¤³¤Ç¤·¤«Ä°¤±¤Ê¤¤¹½À®¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥Ô¥¢¥Î»°½ÅÁÕ¤òÃ´¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¹ñÆâ³°¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¸½Ìò¥×¥í¥ªー¥±¥¹¥È¥éÁÕ¼Ô¤¿¤Á¡£
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î³Î¤«¤Êµ»½Ñ¤ÈË¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤¬¡¢±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê¤ÎÀûÎ§¤ò¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¡¢¡È²û¤«¤·¤¤¤Î¤Ë¿·¤·¤¤¡ÉÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤¬À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¿´¤ò²ò¤¤Û¤°¤¹±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê¤È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î½Ð²ñ¤¤¡£
¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢²»³Ú¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤ë½©¤Î¸á¸å¤ÈÍ¼¤Ù¡£
²»³Ú¤òÌ£¤ï¤¦¿·´¶³Ð¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Í½Äê³Ú¶Ê
¡¦Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¤Î±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê¤ÎÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹
¡¦½Ð±é¼Ô¤¬¥Ô¥¢¥Î»°½ÅÁÕ¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È´ê¤¦¥»¥ì¥¯¥È³Ú¶Ê
¡Ê¢¨³ÆÆü¡¦³Æ²ó¤ÇÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡¦½Ð±é¼Ô¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤È¥Ô¥¢¥Î»°½ÅÁÕ¤Î¥³¥é¥Ü¤â¡Å!?
¢£²ñ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§I'M A SHOW¡Ê¥¢¥¤¥Þ¥·¥ç¥¦¡Ë
Âç·à¾ì¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡È¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡ß¥·¥¢¥¿ー¡É¤Î¶õ´Ö¡£¥É¥ê¥ó¥¯¥Û¥ë¥ÀーÉÕ¤¤ÎìÔÂô¤Ê¥·ー¥È¤Ç
¹¥¤¤Ê°û¤ßÊª¤òÊÒ¼ê¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È²»³Ú¤Ë¿»¤ì¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î½Å¸ü´¶¤È¥é¥¤¥Ö¤ÎÎ×¾ì´¶¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥é¥¤¥Ö¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥·¥¢¥¿ー¤Ç
²»³Ú¤È¤Î¿¼¤¤Ë×ÆþÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¸ø±é³µÍ×
¡¦¡Ú¸ø±éÌ¾¡Û¥Ô¥¢¥Î»°½ÅÁÕ¡ß±é²Î²ÎÍØ¶Ê ～¿´¤Ë¶Á¤¯Ä´¤Ù～
¡¦¡ÚÆü¡¡Äø¡Û2025Ç¯10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë～9Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¦¡Ú»þ¡¡´Ö¡Û¡ãÃë¸ø±é¡ä13:00³«±é ¡¿ ¡ãÌë¸ø±é¡ä16:00³«±é¡Ê³«¾ì¤Ï³Æ³«±é¤Î30Ê¬Á°Í½Äê¡Ë
¡¦¡Ú²ñ¡¡¾ì¡ÛI¡ÇM A SHOW¡Ê¥¢¥¤¥Þ¥·¥ç¥¦¡Ë
¡¡ ¡¡¡¡ ¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®2-5-1 Í³ÚÄ®¥Þ¥ê¥ª¥ó¡ÊÍ³ÚÄ®¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë¡ËÊÌ´Û7F¡Ë
¡¦¡ÚÎÁ¡¡¶â¡Û
¡¦¡ãÃë¸ø±é¡ä 8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ü¥ï¥ó¥É¥ê¥ó¥¯
¡¦¡ãÌë¸ø±é¡ä 7,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ü¥ï¥ó¥É¥ê¥ó¥¯
¡¦¡ãÃëÌëÄÌ¤··ô¡ä 15,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ü³Æ¸ø±é¥ï¥ó¥É¥ê¥ó¥¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨ÄÌ¾ï16,600±ß¤è¤ê¤ªÆÀ¡ª
¢¨ÄÌ¤··ô¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¡Ú°ìÈÌÈ¯Çä¡Û¡§2025Ç¯ 8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡§ https://w.pia.jp/t/piano-enka/
P¥³ー¥É¡§307-169
¡¦CN¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É
ÈÎÇäURL¡§ https://www.cnplayguide.com/piano_trio/
ÅÅÏÃÍ½Ìó¡§0570-08-9920¡Ê¼«Æ°²»À¼¡Ë
C¥³ー¥É¡§
10/7¸ø±é¡ÊÃæß·ÂîÌé¡Ë¡§186173
10/8¸ø±é¡ÊÉ÷ÎØ¡Ë¡§186174
10/9¸ø±é¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó / ²Î¿´¤ê¤¨¡Ë¡§186175
¢£¸ø¼°¾ðÊó
¡¦¡Ú¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Û http://enka-meets-classics.com/
¡Ú¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡Û https://x.com/enka_classics