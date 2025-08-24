著者累計135万部！作家デビュー20周年記念、あの感動作が限定カバーで登場！『運転者 プレミアムカバー 20周年』が発売

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役兼社長執行役員：谷口奈緒美）は2025年8月23日に『運転者 プレミアムカバー (20周年)』（喜多川泰著）を刊行しました。





「報われない努力なんてない！」著者累計135万部 喜多川泰、渾身の感動作が、作家デビュー20周年記念プレミアムカバーで登場！




■ 俳優、町田啓太さん推薦！




「自分の心の在り方は、一瞬で変えられる。


『ん？なんだろう？面白そうかも。』


そんな何気ない気づきをきっかけに、


自らのハンドルを握ってみる。


すると、自分自身が変わり、


周りにも豊かさが広がっていく。


現状を好転させるチャンスは、


自分の心の中にこそ眠っている。


僕に“幸運のアンテナ”を立ててくれた、大切な一冊です。」




■ あらすじ


中年にして歩合制の保険営業に転職し、三年目の修一。


しかし、なかなか思うように成果が上がらない日々を過ごしていた。


ある日、唐突な担当顧客の大量解約を受け、いよいよ金銭的にも精神的にも窮地に追いやられてしまう。


妻が楽しみにしていた海外旅行計画はキャンセルするしかない。


娘は不登校に陥っているうえに、今後の学費の工面も難しくなるだろう。


さらに長い間帰れていない実家で一人暮らしをしている、母からの電話が心にのしかかる。


「......なんで俺ばっかりこんな目に合うんだよ」


思わず独り言を言ったそのとき、ふと目の前に、タクシーが近づいてくるのに修一は気がつく。


それは乗客の「運」を「転」ずるという摩訶不思議なタクシーで――？






■ 本文より


「運が劇的に変わる時、場というのが、人生にはあります。あなたにも。


運はいいか悪いで表現するものじゃないんですよ。


使う・貯めるで表現するものなんです。


先に貯めるがあって、ある程度貯まったら使うができる。


運は後払いです。何もしていないのにいいことが起こったりしないんです。


周囲から運がいいと思われている人は、貯まったから使っただけです。」




◎書籍概要


【著者情報】

喜多川 泰（きたがわ・やすし）


1970年生まれ。愛媛県出身。東京学芸大学卒。2005年『賢者の書』（ディスカヴァー）にて作家活動を開始。


『君と会えたから......』『手紙屋』『運転者』（以上すべてディスカヴァー）など続々とベストセラーを発表する。


2013年には、『「また、必ず会おう」と誰もが言った。』（サンマーク出版）が映画化され、全国一斉ロードショー。


他にも『書斎の鍵』（現代書林）、『おあとがよろしいようで』（幻冬舎）など、意欲的に作品を発表。


その活躍は国内にとどまらず、海外でも人気を博す。




【書籍情報】




タイトル：『運転者 プレミアムカバー (20周年)』


発売日：2025年8月23日（オンラインストア22日先行発売）


刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン


仕様：単行本／240ページ


ISBN：978-4799331989


