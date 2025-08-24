「声は聞こえるのに、内容がわからない」--そのお悩みに。Cearvol Diamond X1が“会話に集中できる聞こえ”をサポート

UNICE Intelligent Medical Shenzhen Co.,Ltd.

年齢を重ねるにつれて、「声は聞こえるのに、言っていることがわからない」と感じる場面が増えていませんか？



その理由は、“音量”ではなく、“音の質とバランス”にあります。

Cearvolが開発した最新の集音器 「Diamond X1」 は、背景音を無理に消すのではなく、聞き取りたい会話を自然に引き立てることで、ストレスの少ない聞こえを実現します。

雑音を和らげ、声を届ける--音のバランスを整えるという発想

Cearvol 集音器Amazon :https://www.amazon.co.jp/stores/page/EA8F330D-B9FA-4666-963D-3F41F735A631?channel=PR%2F8%2F22楽天公式ショップを見る :https://item.rakuten.co.jp/cearvol/diamond/

従来の集音器はすべての音を一律に増幅し、かえって聞き取りづらさを招いていました。

Diamond X1は「ただ音を大きくする」のではなく、人の声を中心に自然に届くよう設計されています。

利用者の声（実例）

- 指向性マイク：正面の会話を優先的に収音し、周囲の騒音を和らげる- デジタル雑音抑制アルゴリズム：環境音を分析し、人の声を際立たせるようリアルタイム調整- 環境適応型サウンド処理：静かな場所でも、にぎやかな場所でも、自動で最適な聞こえに調整

70代女性・東京都

「カフェでの会話が聞き取りにくく、読書会から足が遠のいていました。Diamond X1を使ってから、話の内容が自然と耳に入るようになり、また参加できるようになりました。」

60代男性・神奈川県

「家族との食事中、孫の声が聞き取れず寂しく思っていました。今はにぎやかな席でも自然に会話に入れるようになりました。」

こんな方におすすめ

製品の特長

Amazon限定セール情報

- 外食や家族団らんで会話が聞き取りにくい方- テレビの音量を上げても、内容がはっきり理解できない方- 複数人での会話についていけないと感じる方- 外出先や病院の待合室で疲れを感じる方- 「最近聞き返しが増えた」と感じているご家族がいる方- Bluetooth対応：通話・音楽再生もスムーズ- 専用アプリで音質・音量調整が可能- 軽量イヤホン型デザインで装着感も快適- 両耳対応でバランスのよい聞こえ- 充電式で毎日手軽に使える

現在、Cearvol Diamond X1はAmazonにて期間限定セールを実施中です。

- 期間：2025年8月21日（木）22:00 ～ 2025年8月23日（土）23:59- 特別価格：通常価格より 11,990円OFF- 販売ページ：Amazon商品ページはこちら(https://www.amazon.co.jp/stores/page/EA8F330D-B9FA-4666-963D-3F41F735A631?channel=PR%2F8%2F22)

短期間の特別セールのため、気になっていた方には試しやすい機会となっています。