【先着50枚限定!15％OFFクーポン配布中】ペットとの秋のお出掛け準備をスタート!楽天お買い物マラソンで人気ペットキャリー＆スリングが今だけお得に。ペットとの快適で安心な時間をサポートします。
秋のお出掛け準備はお買い物マラソンで
この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開するペット用品PetFun（ペットファン）は、秋のお出掛けシーズンに向け、人気のペットキャリーリュック・スリング・キャリーケージを対象に、期間限定で15％OFFクーポンを配布いたします。
愛犬・愛猫との旅行や散歩、行楽シーンを快適にする対象商品のほか、豊富なペット用品もお得に購入いただけます。秋のお出掛け準備を整えるこのチャンスをお見逃しなく。
■秋を先取り!ペットキャリーで快適お出掛け
ペットキャリーでお出掛け
これから始まる秋は、ペットとの外出に最適な季節です。肩や腰への負担を抑えつつ、ペットも快適に過ごせるキャリーがあると、行楽や旅行も安心して楽しめます。
楽天お買い物マラソン期間中は、人気アイテムをお得に手に入れる絶好のチャンスです。
■注目のペットキャリー3選
今だけ15％OFFでお得に購入できる、秋のお出掛けにぴったりの注目3商品をご紹介します。
1，ペットキャリーリュック
折り畳みができる「ペットキャリーリュック」
折りたたみ可能で移動中も両手が自由に使えるリュックタイプ。
左右どちらからでも開閉可能なので出入りもスムーズに行えます。
商品ページはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/petfun/r0520petc3/
15％OFFクーポン取得はこちら :
https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=WVdMTy1VVVpDLU9QWTItR0hESQ--&rt=
2，ペットスリング
抱っこのような安心感「ペットスリング」
抱っこのような安心感を与えるスリングタイプ。
肩や腕への負担を軽減しながら、愛犬との密なコミュニケーションも楽しめます。
商品ページはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0024dogsg/
15％OFFクーポン取得はこちら :
https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=WVdMTy1VVVpDLU9QWTItR0hESQ--&rt=
3，キャリーケージ
ドッグトレーナー推奨「キャリーケージ」
安定性と軽量性を兼ね備えたキャリーケージ。天井はメッシュで通気性が良く、快適に過ごせます。
2サイズ展開で、愛犬や愛猫に合わせて選べます。
商品ページはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0036cagel/
15％OFFクーポン取得はこちら :
https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=UlowWC0zVVI0LTVTM0otT0k1TA--&rt=
■キャンペーン概要
- 期間：2025年8月24日(日) 20:00～8月27日(水) 01:59
- 内容：対象商品に使える15％OFFクーポン配布（各商品 先着50枚限定）
- 対象商品：上記3モデルのほか、PetFunのペット用品をお得に購入可能
- 利用方法：クーポン取得後、購入時に適用
楽天お買い物マラソンセール会場はこちら :
https://www.rakuten.co.jp/petfun/contents/sale/250824mt/
【秋のお出掛けを快適に―PetFunはペットとの暮らしを応援します】
ペットとの暮らしを応援
PetFun（ペットファン）では、今回のペットキャリー・スリング・折りたたみキャリーケージのキャンペーンを通じて、愛犬・愛猫との外出をより快適で安心なものにすることを目指しています。
今後も飼い主様とペット双方の負担を軽減し、日常のお出掛けや旅行をより楽しく、心地よい時間にする実用性の高い商品を提供してまいりますので、ぜひご注目ください。
■ 企業情報
【会社概要】
会社名：Fun Standard株式会社
代表者：
代表取締役 大屋 良介
代表取締役 笹森 広貴
本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001
事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等
HP：https://www.funstandard.jp/