海外旅行をもっと楽しく、もっと安心に。「海外旅行応援キャンペーン」を開始【語学学習アプリbooco】

株式会社アルク（本社：東京都品川区北品川6-7-29 ガーデンシティ品川御殿山、代表取締役社長：田中 伸明）は、同社が提供する英語、韓国語などの語学学習アプリ「booco（ブーコ）」において、2025年8月13日（水）から9月18日（木）14:00 までの期間限定で「海外旅行応援キャンペーン」を実施します。本キャンペーンでは、海外旅行に役立つ英語・韓国語・台湾華語の人気書籍5点を、通常価格の50％OFFで提供します。

キャンペーン期間：8月13日(水)～9月18日(木)14:00まで

近年、夏休みや秋の連休などを利用して海外旅行に出かける人が増加しています。一方で、日常生活では外国語を使う機会が限られ、旅行前に短期間で必要な会話フレーズを身につけたいというニーズが高まっています。



また、英語圏だけでなく、韓国や台湾などへの旅行も再び注目されており、韓国語・台湾華語の学習需要も安定して存在します。本キャンペーンは、英語だけでなく、こうした海外旅行先に人気な様々な国の言語を学習できることに加え、アプリで学習を完結できることで旅行先にお持ちいただくことも便利である「booco」を、この機会に広く認知していただくことを目的としています。



キャンペーン概要

期間：2025年8月13日(水)～ 9月18日(木)14:00 まで

割引率：対象電子書籍50％OFF

【対象書籍および割引価格 】

・新装版 キクタン英会話【海外旅行編】

定価\1,320→特別価格\660

・究極の英会話（上）中学1～2年レベル英文法100パーセント攻略

定価\2,000→特別価格\1,000

・改訂版 究極の英単語Vol. 1 初級の3000語［新SVL対応］

定価\1,980→特別価格\990

・キクタントラベル台湾華語

定価\1,980→特別価格\990

・完全改訂版 キクタン韓国語【入門編】

定価\2,200→特別価格\1,100

人気のキクタンから英語、韓国語、台湾華語の5タイトルがお得な価格でお求めいただけます。この機会に是非お買い求めください。

【購入方法】

以下＜アプリURL＞より、最新バージョンのアプリをインストール後、アプリを起動してください。

その後、アプリ内ホーム画面トップに表示されている「海外旅行応援キャンペーン」バナーより、書籍を選択いただき、購入してください。

今後の展望

アルクは今後も、旅行・留学・ビジネス、インバウンドなどさまざまなシーンに対応した多言語学習コンテンツを拡充し、ユーザーの目的に合わせた学びの機会を提供してまいります。

「booco Plus」プランの初回無料トライアルもお試しいただけます

キャンペーン特別価格対象となる書籍5タイトル以外のアルクが出版した書籍でも、暗記に特化した機能やクイズなどの学習機能を体験いただくことができます。アルクの書籍100タイトル以上が使い放題になる「booco Plus」プランには、「初回7日間の無料トライアル」が含まれておりますので、ぜひそちらをご活用ください。

＜アプリURL＞

https://apps.apple.com/jp/app/id1507203854

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.alc.booco

※「Android」「Google Play」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

【boocoについて】

boocoは、「英語の勉強をもっと便利に」をコンセプトに誕生した、アルクの参考書や問題集をスマホ一つで学習できるアプリです。電子版の学習参考書を読んだり、音声を聞いたりするだけでなく、書籍の内容を基に作成されたクイズを解いて力試しや復習も可能。累計530万部突破の「キクタン」シリーズ、TOEIC(R) L&Rテスト研究第一人者ヒロ前田氏の最新模試本『TOEIC(R) L&Rテスト 究極の模試600問＋』など、「語学のアルク」の人気書籍・最新刊を多数取り揃えています。

株式会社アルクについて

アルクは「地球人ネットワークを創る」というミッションのもと、語学教育を中心に学習サービスを提供しています。創業以来、英語をはじめとする多言語教育事業に取り組み、書籍・オンラインサービス・法人研修など幅広い分野で学びの機会を創出しています。

＜公式サイト＞

https://www.alc.co.jp/