【“MYくん”の(秘)写真が流出！】総フォロワー546万人越え！「チャンネルがーどまん」×メンズ脱毛サロン「メンズクリア」のコラボキャンペーン開催！

株式会社クリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝沼 潤）が運営するメンズ脱毛サロン「メンズクリア」と、超大型YouTuber「チャンネルがーどまん」によるコラボ動画が、2025年8月23日（土）より公式Youtubeチャンネル「チャンネルがーどまん」にて配信が開始されました。

MYさんの思い出の地「京橋」を散策中に、突然ADトラックで登場するがーどまんさん。

果たして犯人の正体は？

【コラボキャンペーン】全国のメンズクリアで初回限定の特別脱毛トライアル実施中！

「チャンネルがーどまん」 × メンズ脱毛サロン「メンズクリア」コラボ記念１.初回390円（税込）で体験可能！

眉・小鼻ケアがセットになったヒゲ脱毛（顔全体8箇所）に、最新フェイシャル美容エステと肌診断までついて、今だけコラボ限定価格、初回390円（税込）でご体験いただけます。

汗や皮脂、ムダ毛によるムレやニオイが気になるこの季節。プロの脱毛技能士によるケアで、清潔感と自信を手に入れましょう！

【コラボキャンペーン】超大型YouTuber 「チャンネルがーどまん」のオリジナルグッズをプレゼント！

「チャンネルがーどまん」 × メンズ脱毛サロン「メンズクリア」コラボ記念２.直筆サイン入りも合わせたオリジナルキーホルダーが総勢200名様に当たる！

さらに、ご来店やご契約をいただいたお客様に、ここでしか手に入らない限定特典をご用意しております。

この機会に、脱毛やスキンケアにご興味のある方はぜひお近くのメンズクリアへお越しください。

初めての方も大歓迎です。数量・期間限定のため、ご予約はお早めに！

■来店特典

・オリジナルキーホルダー 100名様

■契約特典

・直筆サイン入り オリジナルキーホルダー 100名様

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AuwLI4f2x7U ]ご予約はこちら :https://youtu.be/AuwLI4f2x7U?si=4LyQ_1eXoWJ1osqt

超大型YouTuber「チャンネルがーどまん」

「チャンネルがーどまん」は、SNSで話題の破壊系エンターテイナー。日常の「壁」をぶっ壊すユニークな企画や挑戦動画で、多くのファンを魅了しています。ユーモアと大胆さを兼ね備えた彼らのコンテンツは、見ているだけでスッキリ爽快な気分に。今回のメンズクリアとのコラボでは、その破壊力と楽しさで、男性の美容意識をさらに盛り上げ、脱毛の楽しさや新しい挑戦の魅力を体感できる企画をお届けします。大胆で刺激的なチャレンジ精神は、見ているだけでワクワク感が止まりません。

【累計会員数37万人*¹・脱毛実績810万回*²突破】のメンズクリア

メンズクリアスタッフ

47都道府県全エリアに出店を達成した男性専用の脱⽑サロン「メンズクリア」。

【日本中の悩み・コンプレックスを0にする】をコンセプトに、株式会社クリアが2013年に「メンズクリア」1号店を出店。2024年には11周年を迎え全国100店舗以上展開し、メンズ脱毛業界No.1の店舗数*³を誇る他、Google口コミ数もNo.1*⁴を獲得し、多くのお客様から信頼をいただいています。同年6月には累計会員数が37万人*¹を突破し、脱毛実績は810万回*²を達成しました。メンズクリアの脱毛は「IPL脱毛」と「SHR脱毛」を掛け合わせた痛みの少ないハイブリット脱毛機を採用、男性の太い毛に特化した特注のマシンを使用しています。

*¹ 2025年4月時点

*² 2025年5月時点

*³ 調査年月：2024年10月2日,調査対象：メンズ脱毛サロン大手5社,調査方法：自社調査にて公式HPに記載された店舗数を比較

*⁴ 調査年月：2024年9月26日～9月28日、調査対象：メンズ脱毛サロン大手3社、調査方法：大手脱毛サロン3社（メンズクリア、リンクス、RBL）につき、公式HPに記載された各店舗のGoogleレビューの口コミ総取得数を比較

メンズクリア公式HPを見る :https://mensclear.com/

メンズ脱毛サロン「メンズクリア」が選ばれる理由

【 POINT.1 】最新の脱毛機「クリアプロ」を使用し痛みを軽減

メンズクリアは、IPL（熱破壊式）×SHR（蓄熱式）のハイブリッド脱毛機を使用しています。照射面には光を効率的に通すクリスタル・サファイアを使用し、肌に接する部分をマイナス4度まで冷却しています。それにより脱毛照射時に発生する熱を緩和し、痛みを軽減しています。

【 POINT.2 】全国100店舗以上を自由に移動可能！引っ越しや出張でも安心して通える

独自の予約システムにより、お申込みされた店舗に限らず自由にご予約を取ることができます。転勤や出張による長期の移動や、ご希望の予約日時を近隣店舗で探す等、お客様のご要望にあわせて簡単に店舗をご変更いただけます。

【 POINT.3 】毛周期に関係なく通えるので効果の実感が早い

美容脱毛はダウンタイムが少ないので、最短2週間の間隔で施術を受けることができます。

成長期の毛を逃さず効率的に脱毛することができるので、大幅な脱毛期間の短縮が可能です。

メンズクリア脱毛機「クリアプロ」店舗移動自由施術風景脱毛するならメンズクリア :https://mensclear.com/

■会社概要

社名 ： 株式会社クリア

本社所在地： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3

恵比寿ガーデンプレイスタワー34階

代表取締役： 勝沼 潤

事業内容 ： メンズ脱毛サロン運営

設立 ： 2013年

HP ： https://mensclear.com/

Ｘ（旧：Twitter）：https://twitter.com/mensclear

instagram：https://www.instagram.com/mensclear_official/

YouTube：https://www.youtube.com/@terachii_aichan

TikTok：https://www.tiktok.com/@terachii_aichan