「IZUMO OROCHI FES 2025」にてアキッパでの公式駐車場運営が決定

スマート駐車場アプリ「アキッパ（akippa）」を運営するakippa株式会社（代表取締役社長

CEO：金谷元気）は、2025年11月22日（土）・23日（日）に島根県出雲市・出雲ドームで

開催される「TSK開局55周年記念事業 IZUMO OROCHI FES 2025」にて公式駐車場の運営を行うことが決定しました。

会場周辺6か所・約600台分の駐車場をアキッパにて「有料・事前予約制」として貸し出す

ことで来場者の利便性向上と混雑緩和に貢献します。

駐車場の予約受付は 8月24日（日）12:00 より、以下の特設ページにて開始します。

IZUMO OROCHI FES 2025 アキッパ特設サイト▼

https://www.akippa.com/event/izumoorochifes(https://www.akippa.com/event/izumoorochifes)

「IZUMO OROCHI FES 2025」は、山陰地方を代表する大型音楽フェスで、国内の大物から若手アーティストが出演する2日間にわたるイベントです。会場となる出雲ドームには世代を問わず多くの来場者が訪れることが見込まれています。

最寄りの駅から徒歩10分以上と距離があることから、車での来場を検討される方が多くなることが予想されます。さらに、当日は出雲ドームの駐車場が一般利用できないため、安心してご来場いただける環境づくりが求められています。

このようなニーズを踏まえて、本イベントではアキッパが「有料・事前予約制」の公式駐車場として運営を行うことが決定いたしました。

アキッパはこれまでにも、大分県大分市の大型フェス「ジゴロック」にて初開催時から公式駐車場運営を担当しており（※1）、スムーズな誘導や混雑対策といった運営面で高く評価されています。こうした実績を背景に「IZUMO OROCHI FES 2025」でも公式駐車場運営を担うこととなりました。

またアキッパは、B.LEAGUE所属の「島根スサノオマジック」とも連携して試合開催時の駐車場不足解消にも取り組んでおり（※2）、島根県内でのアクセス課題の解決にも力を入れています。本イベントでも、全国の公式駐車場運営で培ったノウハウを活かし、主催者や地域と連携しながら、来場者の皆さまにとって快適なアクセス体験の創出を目指します。

昨年、松江市で開催された際は、公式駐車場が「無料・先着順」で運用されていましたが、今年は事前予約制とすることで、当日の入庫待ちや駐車場探しによる交通混雑の緩和が期待されます。

■公式駐車場について

予約開始日時：

8月24日（日）12:00

利用可能日：

11月22日（土）・23日（日）8:00～～20:00

対象駐車場：

6箇所 約600台

・P1 出雲市平野町654-5（1日 / 3,000円）

・P2 出雲市常松町526 （1日 / 3,000円）

・P3 出雲市江田町24（1日 / 3,000円）

・P4 出雲市松寄下町55-1（1日 / 2,500円）

・P5 出雲市白枝町968-1 （1日 / 1,500円）

・P6 出雲市常松町508 （1日 / 3,000円）※11月23日（日）のみ

公式駐車場の詳細は以下をご確認ください。

IZUMO OROCHI FES 2025 アキッパ特設サイト▼

https://www.akippa.com/event/izumoorochifes(https://www.akippa.com/event/izumoorochifes)

※駐車場はすべて先着順となります。

※ご予約には別途サービス料がかかります。

※公式駐車場はアキッパバリュープラスの対象外です。

駐車券の購入方法

1、アキッパへの会員登録（無料）

駐車場の予約にはアキッパへの会員登録が必要です。既にアキッパへの会員登録が完了している方は、登録済みの内容でご利用いただけます。

2、有料駐車場を予約

ご希望の公式駐車場と利用日を選択し、決済して購入します。

3、駐車場を使う

それぞれの指定ルートでご来場ください。ご来場の際は駐車券の印刷およびダッシュボードへの掲示をお願いします。

■TSK開局55周年事業 IZUMO OROCHI FES 2025 概要

日程：

11月22日（土）・23日（日）開演11:00（開場10:00）

場所：

出雲ドーム（島根県出雲市矢野町999）

主催：

TSKさんいん中央テレビ、エフエム山陰

公式HP：

https://izumoorochifes.jp/

出演アーティスト（第1弾発表）：

【11月22日（土）】

・コブクロ

・ハンバート ハンバート

・Little Glee Monster

【11月23日（日）】

・Saucy Dog

・竹原ピストル

※出演者は今後も順次追加発表予定です。

※1 アキッパのイベントにおける取り組み事例はこちら▼

https://www.akippa.com/partnership

※2 詳細はこちら▼

akippaがB1・島根スサノオマジックと提携！松江市総合体育館の駐車場不足を解消し、アクセスしやすいホームアリーナを目指します。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000408.000016205.html

■アキッパ（akippa）とは

https://www.akippa.com/

駐車場のシェアリングサービス。月極駐車場の未契約区画や個人宅の車庫・空き地・商業施設など空いている場所を時間貸し駐車場としてスマホから簡単に貸し出せ、ドライバーはWebまたはアプリから事前予約・事前決済して利用できる。スペースの貸出や会員登録は無料。全国に常時5万件以上予約できる駐車場を確保しており、スポーツ観戦やイベント・通勤・帰省・旅行などさまざまな用途での車移動時に利用されている。これまでに50以上の自治体・スポーツクラブと連携し、交通渋滞や駐車場不足などの困りごと解決に取り組んでいる。また駐車場をシェアすることは、遊休資産の活用、排出ガス削減につながることからSDGsにも貢献できる。現在の会員数は累計480万人（2025年8月時点、貸主は含まない）。

■akippa株式会社

本社：大阪府大阪市浪速区（東京オフィス：東京都千代田区）

代表者：代表取締役社長 CEO：金谷元気

設立：2009年2月2日

資本金：20億円（資本準備金含む）

事業内容：駐車場予約アプリ「アキッパ」の運営

HP：https://akippa.co.jp/

【本プレスリリースのお問い合わせはこちら】

akippa株式会社 広報（担当：森村）

東京オフィス:〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork内

大阪オフィス:〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー14F

Tel:03-6450-6090

Email: pr@akippa.co.jp

URL: https://akippa.co.jp