8月24日でゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』は4.5周年！最大100連ガチャ無料など4.5th Anniversaryキャンペーン開催

ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygames（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）は、弊社が展開するクロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』が8月24日（日）にリリースから4.5周年を迎えたことをお知らせします。

これを記念して、ゲーム内では本日から無料で最大100連ガチャが引ける他、ジュエルが最大6000個もらえる4.5th Anniversary キャンペーンを開催中です。育成ウマ娘には新たにスティルインラブが登場し、サポートカードには、5月に「ウマ娘 プリティーダービー 6th EVENT The New Frontier」春公演 DAY2で発表され話題となったステイゴールドと、8月22日（金）放送の「ぱかライブTV Vol.56 4.5周年記念 夏だ！音頭だ！ウマ娘祭！」で発表されたばかりのアドマイヤグルーヴが登場します。

■4.5th Anniversaryキャンペーン 本日から開催！

本日8月24日（日）より、ゲーム内でさまざまなキャンペーンを実施中です。

「最大100連ガチャ無料！」で対象の「4.5th Anniv. サポートカードガチャ」の「10回引く!」を1日1回、無料でご利用いただけるほか、「4.5th Anniversary記念ジュエルプレゼント」と「4.5th Anniversary記念ログインボーナス」にご参加いただくことで、ジュエルを最大で6000個獲得できます。他にも非常にお得なキャンペーンを開催中ですので、この機会にゲームをお楽しみください。

■新TVCM放送開始！

本日より新CM「4.5周年 めにしゅき1(ハート)(ハート)」篇を放送中です。

●「4.5周年 めにしゅき1(ハート)(ハート)」篇

4.5周年を記念して作成された本CMは、アイドルのようなキュートさが全開のCMとなっており、4.5周年記念楽曲「めにしゅき(ハート)ラッシュっしゅ！」に合わせて3人のウマ娘がダンスを披露します。

各カットの表情から、ラヴズオンリーユー、スティルインラブ、アドマイヤグルーヴのそれぞれの個性を感じることができるCMに仕上がっていますので、是非細部までご注目してご覧ください。

CM本編はこちら :https://youtu.be/sGrNw69DPwc

■育成ウマ娘としてスティルインラブが、サポートカードにステイゴールドとアドマイヤグルーヴがガチャに登場！

8月24日（日）12:00から、ゲーム内で「4.5th Anniv. プレミアム プリティーダービーガチャ」と「4.5th Anniv. サポートカードガチャ」を開催しています。

「4.5th Anniv. プレミアム プリティーダービーガチャ」には、新たな育成ウマ娘、「[緋想の誓衣]スティルインラブ」が登場し、期間中、提供割合がアップします。

[緋想の誓衣]スティルインラブ

「4.5th Anniv. サポートカードガチャ」には、新たに[気まぐれ渡り星]ステイゴールドと[氷結晶の静域]アドマイヤグルーヴが登場し、期間中、提供割合がアップします。

[気まぐれ渡り星]ステイゴールド[氷結晶の静域]アドマイヤグルーヴ

開催期間：8月24日（日）12：00 ～ 9月19日（金）11:59

※掲載されている日時・内容は予告なく変更する場合がございます

※画像およびサービス内容は開発中のものであり、実際の開催・実施時には異なる場合がございます

※本プレスリリースで使用している表現は、ゲーム内と一部表現が異なる場合がございます

■ゲーム概要

タイトル：ウマ娘 プリティーダービー

配信開始日：2021年2月24日（水）

開発・運営：株式会社Cygames

対応機種：iOS/Android/PC（Steam、DMM、Google Play Games (ベータ)版）

推奨環境：公式サイトの下記「推奨端末一覧」をご確認ください

https://umamusume.jp/device/

●ダウンロードURL

AppStore https://apps.apple.com/jp/app/id1325457827

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cygames.umamusume

Steamストア https://store.steampowered.com/app/3564400

DMM GAMES https://dmg.umamusume.jp

●URL

「ウマ娘 プリティーダービー」公式ポータルサイト：https://umamusume.jp/

「ウマ娘 プリティーダービー」公式X（Twitter）：@uma_musu（https://x.com/uma_musu）

