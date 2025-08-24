【破格 ＼1,000(税込)】十四代も飲める！『学生限定』日本酒の会｜9月2日(火)15時より、池袋本店で開催｜先着20名様限定
【学生限定日本酒の会 \1,000(税込)】池袋本店限定開催！
日本酒原価酒蔵 「池袋本店」にて、【学生限定日本酒の会 \1,000(税込)】を9/2(火)、本店舗限定で開催いたします。
当イベントは、学生限定で各種日本酒を超特価で飲み比べできる大変お得な企画です。
前回、前々回の開催で大変反響をいただき、ありがたいことに第3回を開催する運びとなりました。
学生向け日本酒の会としては3回目ですが今回は、『日本酒原価酒蔵を知ってもらいたい』という趣旨のもと実施される会になります。
『日本酒を世界に広めたい』という夢を叶えるために私たちと一緒に働いてくれるスタッフを募集する一環として、まずは日本酒と当店を知ってもらおうという思いを込めた企画です。
『日本酒が大好きな学生』
『日本酒が気になっている学生』
『お酒が好きな学生』
『接客業に興味がある学生』
皆様にぜひ来て頂きたい日本酒の会となっております。
普段は手が出ない様な十四代や新政をはじめとした高級日本酒や当店でしか飲めない限定のオリジナル日本酒、そして、夏・秋にピッタリの季節限定日本酒を取り揃えてお待ちしております。
先着順となりますのでご興味ある方はお早めのご予約を。
皆様のご来店を心よりお待ちしております。
提供内容
【提供日本酒】（全10種）
〇希少酒
・十四代
・新政
・花陽浴
・而今
〇日本酒原価酒蔵限定商品
〇季節限定おすすめ日本酒
【コース料理】
日本酒に合うお料理13品
イベント概要
◆開催日
2025年9月2日(火)15時開始
※所要時間は3時間の予定です
※ご予約の際、システムの都合上、別の時間帯もご予約可能ですが必ず15:00をご選択ください。
◆会費
\1,000(税込)
◆定員
20名様限定
※先着順でのご案内となります
◆実施店舗
◯日本酒原価酒蔵池袋本店
東京都豊島区南池袋1-19-4 幸伸ビル B1F
◆予約方法
◯Web予約
ネット予約のコース選択に【学生限定日本酒の会】というコースがございますのでご選択ください。
ご予約はこちら :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/ikebukuro/
備考
・15時スタートになります。
・定員になり次第受付終了致します。予めご了承ください。
・キャンセル待ちも受け付けております。
・20歳未満の方の受付はしておりません。
・24歳以下の学生のみが対象です。
・当日は本人確認を致しますので、顔写真付き身分証のご準備お願い致します。
会社概要
◯会社名：株式会社ビリオンフーズ
◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階
◯電話 ：03-6417-4925
◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗
◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業
◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）
◯設立：2012年3月
◯URL：https://billion-foods.studio.site/
◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/
日本の食の魅力を一緒に伝えませんか？
我々ビリオンフーズは、
「日本の食で、世界を満たす」
というミッションのもと、日本酒、日本食の魅力を世界へ発信する飲食企業です。
今後は国内にて日本酒原価酒蔵はもちろん、様々な日本食業態を世界へ展開していきます。
ビリオンフーズでは、これから一緒に日本の食を世界に伝える日本一の企業を創り上げる仲間を常に募集しております。業界未経験者の方も大歓迎です。
まずはオンラインでカジュアル面談、体験アルバイトで現場を知る事もできます。
ご興味ある方は是非以下リンクよりご確認ください！
