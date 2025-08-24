九州初開催「JFCAフォーマルウェアコンテスト2025」開催決定 ～文化継承と次世代人材育成を応援～

株式会社ファーストイノベーションJFCAフォーマルウェアコンテスト2025 九州大会 イメージ

東京都中央区のIT企業『株式会社ファーストイノベーション』（本社：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F、代表取締役社長：木ノ根雄志、以下ファーストイノベーション）は、官民連携の地方創生団体『一般社団法人つながり応援』（理事長：清水国明、副理事長：木ノ根雄志・梶川隆史）が展開する『つながり応援プロジェクト』の一環として、2025年8月30日（土）に福岡市で初開催される『JFCAフォーマルウェアコンテスト2025 九州大会』を協賛し、応援いたします。

当社は統合型プロモーション支援パッケージ「ブースト∞」を活用した広報・集客支援に加え、副賞や継続的な発信支援など総額約1,000万円相当の協賛を実施し、挑戦する若者と地域文化の発信を後押しします。

なお本大会は、当社執行役員であり『つながり応援』理事も務める林理恵が主催を担い、九州から世界へ日本の美意識を発信し、次世代を担う人材育成の舞台となります。

イベント概要

イベント名：JFCAフォーマルウェアコンテスト2025 九州大会

開催日：2025年8月30日（土）

時間：14:00～18:30（開場13:30） ※いずれも日本時間

会場：スカラエスパシオ（福岡県福岡市中央区渡辺通4-8-28 F・TビルB2）

主催：一般社団法人 日本フォーマルウェア文化普及協会（JFCA）九州実行委員会

MC：ジーニー堤（予定）

チケット：前売り販売中（詳細は公式案内をご確認ください）

九州での開催は今回が初となります。本大会は、フォーマルウェアを「着る・魅せる・受け継ぐ」文化として次世代へ継承し、地域から世界へと羽ばたく人材を後押しする登竜門の舞台です。部門は「着物」「ドレス」「タキシード」などで構成された計4部門（九州大会実行委員会の告知に準拠）を予定しており、年齢や職業を問わず幅広い挑戦者に門戸を開いています。

JFCA福岡 特設サイト :https://www.tsunagari-ouen.jp/event/jfca2025-kyushu/

JFCAフォーマルウェアコンテスト2025 九州大会 ポスター

タイムテーブル（予定）

13:30 開場／受付

14:00 オープニング

14:40 各部門ステージ（前半）

15:30 インターバル（展示・体験ブース観覧）

15:50 ステージ（後半）

17:30 結果発表・授賞式

18:30 終了

※進行は変更となる場合があります。

支援の背景

ファーストイノベーションは「つながり応援」の理念のもと、地域文化の発信や若者の挑戦を継続的に後押ししてきました。本大会の実行委員長を務める林理恵は、当社執行役員であると同時に『一般社団法人つながり応援』の理事でもあり、これまでも地域社会に根ざした文化活動や人材育成に尽力してきた人物です。

今回の応援は、林が長年抱き続けてきた「九州から未来のリーダーを育てたい」という強い想いに、当社が共鳴したことで実現しました。会社としての支援と個人の情熱が重なり合うことで、地域文化の継承と次世代育成をより確かなものとし、社会的意義の高い取り組みへと結実しています。

具体的な応援内容

ファーストイノベーションは、統合型プロモーション支援パッケージ 「ブースト∞（ブーストインフィニティ）」 を活用し、本大会の広報・集客を多面的に支援します。支援内容は大きく「大会そのものの広報」と「受賞者の次なる挑戦の後押し」の二軸で構成されています。

1. 大会の広報・集客支援（ブースト∞によるプロモーション）

広報・PR設計：公式告知文・ビジュアル編集、メディア配信計画の設計、記事露出や取材対応のコーディネート

デジタル集客：SNS広告・検索広告の最適化運用、投稿カレンダー策定、ハッシュタグ設計、ショート動画活用

オフライン連携：会場サイネージ・チラシ制作支援、地元事業者（衣装・美容・写真・体験ブース等）との協力調整

レポーティング：期間中KPI（リーチ、エンゲージメント、来場数等）の可視化と、地域資産として残る知見の共有

※「ブースト∞」は、参加者や地域の魅力を主役とし、過度な広告的表現は避ける“応援型プロモーション”として運用します。

2. 受賞者の次なる挑戦を応援

部門グランプリ受賞者支援：各4部門のグランプリに対し、「ブースト∞」を活用した継続的な発信支援（SNS運用講座、メディア紹介等）を提供

総合グランプリ特典：受賞者に「福岡-東京 往復航空券」と「東京スイートルーム宿泊1泊」を副賞として贈呈し、次なる挑戦（面談・撮影・研修・ショー観覧など）を後押し

公平性を重視し、受賞後も福岡での活動・発信を継続することで、地域とのつながりを大切にします。

3. 協賛規模

本大会への支援は、総額 約1,000万円（税別）相当 を上限目安に実施予定です。単なる協賛にとどまらず、挑戦する若者の未来と日本文化の継承を応援することを本質としています。

期待される成果

本大会には数百名規模の来場者が見込まれており、挑戦の舞台を経験することで、自信を得て全国・世界へ羽ばたく若者が誕生することが期待されます。また、文化発信を通じて福岡の魅力を再発見する機会となり、観光や地域経済にも波及効果をもたらします。地域と世界をつなぐ「福岡発の文化交流拠点」として、新たな可能性が切り拓かれるでしょう。

加えて、本大会の定着により次の効果が見込まれます。

・学びの可視化：衣装・立ち居振る舞い・舞台所作・セルフブランディングの学習機会が拡大

・産業裾野の活性化：衣装レンタル、和裁・仕立て、フォト、ヘアメイク、式場・ホテル、運営スタッフなど地域雇用への波及

・次世代の道標：高校生・専門学校生・大学生・若手社会人が「地域に居ながら全国区の機会に挑戦できる」ルートを確立

・文化継承：和装と洋装を横断し、日本発のフォーマルウェア文化を国内外に発信

ファーストイノベーションは、イベントの継続性と地域内での価値循環を重視し、福岡から始まる成功事例を積み重ねてまいります。

双方の本コンテストへの想い

株式会社ファーストイノベーション 代表取締役社長 木ノ根雄志 コメント

「“つながり”は大きな資源です。人が集まり、互いの挑戦を応援する地域には、次の産業や雇用が生まれます。九州から日本文化を世界へと発信するこの大会に協力できることを大変嬉しく思います。挑戦する出場者の皆さんが、自らの可能性を最大限に発揮できるよう、福岡の皆さまと共に応援してまいります。」

九州大会実行委員会代表 林理恵 コメント

「フォーマルウェアは“礼節の文化”です。勝ち負けではなく、自分と向き合い、誰かを思いやる所作に価値があります。福岡には“おもてなし”の質が高く、ステージの完成度を引き上げる土壌があります。この九州大会を、年齢や立場を超えて挑戦できる“ひらかれた場”として育て、文化と美意識を未来へと繋げてまいります。」

連携と未来への展望

ファーストイノベーションは、地元企業・教育機関・自治体・各種団体との連携を広く歓迎します。

教育連携：学校・スクール向けに、エチケット講座や発信講座の無償提供枠（定員制）を検討

産業連携：衣装・美容・フォト・式場・ホテルなど、地域バリューチェーンに沿った協働を推進

情報発信：公式ハッシュタグの統一運用、UGC（参加者発信）のガイドライン整備

福岡の皆さまに誇りを持っていただける大会となるよう、過度な選民性を避け、誰もが関わりやすい“ひらかれた雰囲気づくり”を徹底してまいります。



「JFCAフォーマルウェアコンテスト2025 九州大会」は、文化継承と人材育成を目的とした大規模な挑戦の場です。本大会を通じて、地域から世界へ羽ばたく若者が育ち、福岡が“文化交流の拠点”として新たな価値を創出することを目指します。

ファーストイノベーションは、本大会の応援を契機に、今後も地方創生と国際的な文化交流への貢献を続けてまいります。地域社会と共に築く未来を大切にし、投資家・株主・関係者の皆さまとともに、持続可能で誇りあるプロジェクトを推進してまいります。

企業概要株式会社ファーストイノベーション

株式会社ファーストイノベーション（First Innovation Inc.）

本社所在地：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F

代表者：木ノ根 雄志

事業内容：制作事業／集客事業／PR事業／支援事業／地方創生事業

公式URL：https://www.f-innovations.co.jp/