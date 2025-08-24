【十四代・新政・而今が120分飲み放題！】希少酒15種飲み放題プラン8,800円(税込)｜日本酒原価酒蔵2店舗で8/24(日)～9/21(日)限定開催！
※写真はイメージです。各銘柄のスペック詳細はご来店日や在庫状況により異なります。
前回大好評だった超希少酒飲み放題が、今回は2店舗同時開催！
日本酒原価酒蔵「錦糸町店」「神保町店」にて、8/24(日)～9/21(日)の期間で超希少酒飲み放題を開催いたします。
『十四代』、『而今』は勿論のこと、 『花陽浴』や数量限定『新政』も含む希少酒15種飲み放題と、
特定名称酒を中心とした銘柄35種の2時間プレミアム飲み放題がついた贅沢なプランをご用意しております。
通常では揃わない希少酒を【今だけ】飲み放題で。
先着30名様のご案内となっております。
ご希望の方はお早めにご予約ください。
皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
プラン内容
※銘柄は店舗ごとに異なります
※提供は全て100mlとなります
※お一人様お料理2品オーダーをお願いいたします
※お席が2時間制で終了30分前ラストオーダーとなります
※アプリ会員様限定のイベントとなります
(当日のダウンロード可)
◆錦糸町店飲み放題ラインナップ (各100mlで提供)
※新政のみ本数制限あり
・十四代
・而今
・新政
・花陽浴
・飛露喜
・田酒
・玄宰
・幻舞
・ソガペール
・産土
・獺祭
・鳳凰美田
・写楽
・黒龍
・寒菊
＋プレミアム飲み放題付き
◆神保町店飲み放題ラインナップ (各100mlで提供)
※新政のみ本数制限あり
・十四代
・新政
・而今
・花陽浴
・飛露喜
・田酒
・信州亀齢
・産土
・寒菊
・東洋美人
・獺祭
・赤武
・風の森
・写楽
・鳳凰美田
＋プレミアム飲み放題付き
【錦糸町店】予約する :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/kinshichou/
【神保町店】予約する :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/jinbocho/
プレミアム飲み放題メニュー
当プランはプレミアム飲み放題付きになります。
※飲み放題メニューの日本酒は100mlで提供します
プラン概要
◆開催期間
2025年8/24（日）～9/21（日）
◆料金
税込\8,800
※お一人様お料理2品オーダーをお願いいたします
※お席が2時間制で終了30分前ラストオーダーとなります
※現金、クレジットカード、PayPayで支払い可
◆定員
限定30名様
※先着順でのご案内となります
◆実施店舗
◯日本酒原価酒蔵 錦糸町店
◯日本酒原価酒蔵 神保町店
【営業時間】
平日 15:00～23:30
土日祝 12:00～23:30
◆予約方法
◯Web予約
ネット予約のコース選択に【希少酒飲み放題プラン】というコースがございますのでご選択ください。
備考
・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。
・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。
（ご連絡頂けなかった場合、キャンセル料をお支払い頂く場合がございます）
・お一人様お料理2品オーダーをお願いいたします。
・提供は全て100mlとなります。
・居眠りや一気飲み等はご遠慮下さい。
・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)
◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業
◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）
◯設立：2012年3月
◯URL：https://billion-foods.studio.site/
◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/
