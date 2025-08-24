社労士試験【解答速報】がスタートいたしました！

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗）が運営する「アガルートアカデミー」は、社会保険労務士試験当日の8月24日（日）に 解答速報」「選択式・択一式の総評」「合格ライン予想」ライブ配信を無料で実施いたします。




2025年社会保険労務士試験 解答速報 :
https://www.agaroot.jp/sharo/sokuho/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-sharo


アガルートアカデミーは、令和7年（2025年）社会保険労務士試験の試験当日に「解答速報」「選択式・択一式の総評」「合格ライン予想」ライブ配信を会員登録不要で無料公開いたします。ぜひ、試験の振り返りにお役立てくださいませ。
8月24日（日）16：30公開予定となっていた、本日実施の社労士試験【選択式】 の解答速報を時間を変更し公開開始いたしました。


ぜひご覧ください！



■当日のスケジュール


・選択式解答速報：公開中！


・選択式総評ライブ：18時15分～


・択一式総評ライブ：19時30分～


・合格ライン予想ライブ：21時00分～


・択一式解答速報：21時30分～



※解答速報は開始時刻が変更となる場合がございます



■「総評」「合格ライン予想」ライブも配信いたします！










解答速報に加えて、「選択式・択一式の総評」「合格ライン予想」ライブの配信も実施いたします！


ぜひこちらもご覧ください。



アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。



