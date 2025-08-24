買い逃し厳禁!!　秋の新作が大豊作　「人気ショップMUST-BUYアイテム」【ゲットナビ10.5月号は８月24日配信】

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）は、2025年８月24日（日）に「GetNavi（ゲットナビ）10.5月号」を配信します。ゲットナビは、1999年に創刊したモノ・トレンド情報誌。最新の家電・デジタル機器や、日用品、フード、エンタメ、マネー、ホビーなどあらゆるテーマを取り扱い、読者の「賢い買い物」をサポートします。その道の専門家や編集部員が実際に試したうえでの本音レビューや、独自の新しい切り口による製品・サービス紹介、本誌だけがキャッチしたスクープなど、ほかの雑誌やウェブサイトでは読めない記事が満載です。なお、10.5月号は電子版のみの配信となります。

【編集部厳選70点＋α！】 新作大豊作！ 人気ショップMUST-BUYアイテム

秋の新作ラッシュがスタート！ 連日の猛暑をよそに、人気ショップでは注目の新製品が続々と店頭デビューを飾っています。今回は日用品をはじめ、家電、ファッション、フードなど編集部員が厳選したマストバイアイテムをご紹介。気になるアイテムを見つけたら、いますぐショップへGO！

■SHOP LIST

無印良品／ニトリ／ユニクロ／カルディコーヒーファーム／久世福商店／Seria／3COINS

著名人による人気連載をお見逃しなく！

テレビなど各メディアで活躍する著名人の連載も必読です。

・デザイナー 山崎晴太郎さん×ベンチャー

「NEXT CREATORS」

→まだ世の中にないものやストーリーあふれるチャレンジがあつまる応援購入サービス「Makuake」から注目のプロダクトをピックアップ。今回は全国の漁港から回収した廃漁具をアップサイクルし、価値のある製品を生み出すベンチャー amuの加藤さんと対談していただきました。

・声優 小岩井ことりさん × アニソンDJイベント

「やりすぎ!? ことりズム」

→渋谷のビルの屋上で開催される異色のアニソンDJイベント「Anisong Scramble」に「DJ小岩井ことり」が出演！ どのようにフロアを盛り上げたのでしょうか!?

「デジタル」「AV機器」「クルマ」etc. 人気連載も要チェック!!

AV機器、クルマなど、ゲットナビならではの多彩なジャンルの連載も必読です。

・西田宗千佳×デジタル

「週刊GetNavi」

→Amazonの電子ペーパー端末「Kindle」のカラー化について考察していただきました。これまで向かないとされた電子ペーパーをカラー化する狙いとは何か!?

・麻倉怜士 × AV機器

「デジタル進化論」

→今回のテーマは「TVS REGZA X8900Rシリーズ」。生成AIを搭載した高画質4K有機ELテレビの実力をチェックします。

・ライター 永福ランプ × 自動車

「クルマの神は細部に宿る。」

→トヨタ クラウン４兄弟の最後に登場した「クラウン エステート」を取り上げます。

［商品概要］

GetNavi 10.5月号

発売日：2025年8月24日

