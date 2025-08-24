Poppin¡ìParty Global LIVE 2025¡ÖShiny High-Five!!¡×³«ºÅÊó¹ð
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÌ²¬ÆáÇ·¡Ë¤Ï¡¢
8·î23Æü(ÅÚ)¤Ë±ºÈ¯¶ä¹ÔÅìÊýÂÎ°éÃæ¿´¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡¢
Poppin'Party Global LIVE 2025¡ÖShiny High-Five!!¡×¡Ê¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯/Euphoric Production Co., Ltd/³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥ê¥×¥í¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯8·î23Æü(ÅÚ)¡¢¾å³¤¡¦±ºÈ¯¶ä¹ÔÅìÊýÂÎ°éÃæ¿´¤Ë¤Æ¡¢Poppin¡ÇParty Global LIVE 2025¡ÖShiny High-Five!!¡× (¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯/Euphoric Production Co., Ltd/³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥ê¥×¥í¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë)¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¸ø±é¤Ï·ëÀ®10¼þÇ¯¥¤¥äー¤ÎPoppin'Party¤Ë¤è¤ë¡¢½é¤Î³¤³°¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¡£¤Þ¤¿º£Ç¯5·î¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é°ÊÍè¡¢Ìó3¥ö·î¤Ö¤ê¤Î¥¹¥Æー¥¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ëþ°÷¤Î´ÑµÒ¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¡¢¸ø±é¤ÏBanG Dream!½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢1st SingleÉ½Âê¶Ê¤Î¡ÖYes! BanG_Dream!¡×¤Ç³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿3rd Album¼ýÏ¿¤Î¿·¶Ê¡ÖDOKI DOKI SCARY¡×¤ò¥é¥¤¥Ö½éÈäÏª¤·¤¿¤Û¤«¡¢¿·µì¤ÎÂåÉ½¶Ê¤ò´Þ¤àÁ´14¶Ê¤òÈäÏª¡£½é¤Î³¤³°¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£Åß¤Ë¤Ï21ËçÌÜ¤ÎSingle¤ÈÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Blu-ray¤ÎÆ±»þ¥ê¥êー¥¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÍèÇ¯1·î3Æü¤Ë¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ý¥Ô¥Ñ11Ç¯ÌÜ¤Î³èÆ°¤Ë¤â°ú¤Â³¤¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¸ø±é³µÍ×¡ä
¢¡¸ø±éÌ¾¡§Poppin'Party Global LIVE 2025¡ÖShiny High-Five!!¡×
¢¡ÆüÄø¡¡¡§2025Ç¯8·î23Æü(ÅÚ)¡¡³«¾ì17:00¡¿³«±é19:00
¢¡²ñ¾ì¡¡¡§±ºÈ¯¶ä¹ÔÅìÊýÂÎ°éÃæ¿´
¢¡½Ð±é¡¡¡§Poppin'Party¡Ê°¦Èþ¡¢ÂçÄÍ¼Ó±Ñ¡¢À¾ËÜ¤ê¤ß¡¢Âç¶¶ºÌ¹á¡¢°ËÆ£ºÌº»¡Ë
¢¡¸ø±é¾ÜºÙ¡§https://bang-dream.com/events/ppp_live2025_shanghai
¢¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
M1. Yes! BanG_Dream!
M2. ¥¥é¥¥é¤À¤È¤«Ì´¤À¤È¤« ～Sing Girls～
M3. ¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë
M4. Happy Happy Party!
M5. ¤Ý¤Ã¤Ô¤ó'¤·¤ã¤Ã¤Õ¤ë
M6. DOKI DOKI SCARY
M7. B.O.F.
M8. Time Lapse
M9. Áö¤ê»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¥ß¤Ë
M10. Tomorrow's Door
M11. STAR BEAT!～¥Û¥·¥Î¥³¥É¥¦～
M12. ¥Æ¥£¥¢¥É¥í¥Ã¥×¥¹
EN1. ¤È¤¤á¤¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡ª
EN2. ¥¥º¥Ê¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¢ö
- ËÜ¸ø±é¤Î¥»¥È¥ê¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò¸ø³«Ãæ
¡¡³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¡¢ËÜ¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bmu.lnk.to/ppp_live2025_shanghaipr
- Poppin'Party New Year LIVE¡ÖHappy BanG Year!!¡× 2026Ç¯1·î3Æü(ÅÚ)³«ºÅ
¡¡2026Ç¯1·î3Æü(ÅÚ)¤ËÅìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー¤Ë¤Æ¡¢Poppin'PartyÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô¤¬¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
<¸ø±é³µÍ×>
¢¡¸ø±éÌ¾¡§Poppin'Party New Year LIVE¡ÖHappy BanG Year!!¡×
¢¡ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î3Æü(ÅÚ)
¢¡²ñ¾ì¡§Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô
¼õÉÕ´ü´Ö¡§～2025Ç¯9·î8Æü(·î) 23:59
¼õÉÕURL¡§https://eplus.jp/pp_260103/
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bang-dream.com/events/ppp_live2026
- BanG Dream! 10th Anniversary LIVE Æó¼¡Àè¹Ô¼õÉÕÃæ
¡¡ÍèÇ¯2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)¡¦K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¤Ë¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¤ÎÁ´¥Ð¥ó¥É¤¬½Ð±é¤Î¸ø±é¡ÖBanG Dream! 10th Anniversary LIVE¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÆó¼¡Àè¹Ô¤¬¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
¢¡¸ø±éÌ¾¡§BanG Dream! 10th Anniversary LIVE
¢¡ÆüÄø¡¡¡§2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ) ¡¡³«¾ì 12:30¡¿³«±é 14:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¡²ñ¾ì¡¡¡§K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ
¢¡½Ð±é¡¡¡§Poppin'Party¡Ê°¦Èþ¡¢ÂçÄÍ¼Ó±Ñ¡¢À¾ËÜ¤ê¤ß¡¢Âç¶¶ºÌ¹á¡¢°ËÆ£ºÌº»¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Afterglow¡Êº´ÁÒ°½²»¡¢»°ß·¼ÓÀé¹á¡¢²ÃÆ£±ÑÈþÎ¤¡¢¶â¸µ¼÷»Ò¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Pastel¡öPalettes¡ÊÁ°Åç°¡Èþ¡¢¾®ß·°¡Íû¡¢¾åºä¤¹¤ß¤ì¡¢Ãæ¾å°é¼Â¡¢¿Áº´ÏÂ»Ò¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Roselia¡ÊÁê±©¤¢¤¤¤Ê¡¢¹©Æ£À²¹á¡¢ÃæÅçÍ³µ®¡¢Ý¯Àî¤á¤°¡¢»Öºê³ò²»¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ï¥íー¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¥ïー¥ë¥É¡ª¡Ê°ËÆ£ÈþÍè¡¢ÅÄ½ê¤¢¤º¤µ¡¢µÈÅÄÍÎ¤¡¢ËÅÄË¨³¨¡¢¹õÂô¤È¤â¤è¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Morfonica¡Ê¿ÊÆ£¤¢¤Þ¤Í¡¢Ä¾ÅÄÉ±Æà¡¢À¾ÈøÍ¼¹á¡¢mika¡¢Ayasa¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡RAISE A SUILEN¡ÊRaychell¡¢¾®¸¶è½»Ò¡¢²Æ²ê¡¢ÁÒÃÎÎèË±¡¢ËÂÌÚÍùº´¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡MyGO!!!!!¡ÊÍÓµÜÈÞÆá¡¢Î©ÀÐÑÛ¡¢ÀÄÌÚÍÛºÚ¡¢¾®Æü¸þÈþ¹á¡¢ÎÓ¸Ý»Ò¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ave Mujica¡Êº´¡¹ÌÚÍû»Ò¡¢ÅÏÀ¥·ë·î¡¢²¬ÅÄÌ´°Ê¡¢ÊÆß·°«¡¢¹âÈøÁÕ²»¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ì´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤× (ÃçÄ®¤¢¤é¤ì¡¢µÜ±Ê¤Î¤Î¤«¡¢Êö·îÎ§¡¢Æ£ÅÔ»Ò¡¢ÀéÀÐ¥æ¥Î)
¢¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÆó¼¡Àè¹Ô
¼õÉÕ´ü´Ö¡§～2025Ç¯9·î15Æü(·î¡¦½Ë)23:59
¢¨¡ÖBanG Dream! 10th Anniversary LIVE³«ºÅµÇ° BanG Dream!¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Õ¥§¥¢¡×³«ºÅÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡ÖBanG Dream!¡×´ØÏ¢¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¾¦ÉÊ¤ò2,000±ß(ÀÇ¹þ)¤´¹ØÆþËè¤Ë¡¢¡Ö¡ØBanG Dream! 10th Anniversary LIVE¡ÙÆó¼¡Àè¹Ô±þÊç¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥ÉÉÕ¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥«ー¥É¡×¤ò1Ëç¤ªÅÏ¤·¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://bang-dream.com/events/bangdream-10th-anniversary-live
- BanG Dream! 10th Anniversary LIVE³«ºÅµÇ°¡¡BanG Dream!¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Õ¥§¥¢³«ºÅÃæ
¡¡¥Õ¥§¥¢³«ºÅÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡ÖBanG Dream!¡×´ØÏ¢¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¾¦ÉÊ¤ò2,000±ß(ÀÇ¹þ)¤´¹ØÆþËè¤Ë¡¢¡ÖBanG Dream! 10th Anniversary LIVE¡×Æó¼¡Àè¹Ô¤Ë¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥ÉÉÕ¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥«ー¥É¡×(Á´10¼ï)¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
¡ÖBanG Dream!¡×´ØÏ¢¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¾¦ÉÊÁ´¥¿¥¤¥È¥ë
¡¦´ü´Ö
2025Ç¯8·î12Æü(²Ð)～ÆÃÅµ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡¦ÆÃÅµ
¡Ö¡ØBanG Dream! 10th Anniversary LIVE¡ÙÆó¼¡Àè¹Ô±þÊç¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥ÉÉÕ¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥«ー¥É¡×(Á´10¼ï)
¢¨ÆÃÅµ¤Î¤ªÅÏ¤·³¨ÊÁ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµÉÕÍ¿¤ÎÈÎÇä·Á¼°¡¦ÆÃÅµ¤Îºß¸Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢³ÆË¡¿ÍÍÍ¤Þ¤Ç¤ª¿Ò¤Í¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¼õÉÕ´ü´Ö
～2025Ç¯9·î15Æü(·î¡¦½Ë) 23:59
¥Õ¥§¥¢³«ºÅÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞÅù¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bang-dream.com/news/2173
- Poppin'Party 21st Single¡ÖDrive Your Heart¡× º£Åß¥ê¥êー¥¹
¡¡Poppin'Party 21st Single¡ÖDrive Your Heart¡×¤¬¡¢º£Åß¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
É½Âê¶Ê¡ÖDrive Your Heart¡×¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¤Î³Æ¥Ð¥ó¥É¤¬½µÂØ¤ê¤ÇÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥«ー¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É Divinez ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹·è¾¡ÊÔ¡×ED¥Æー¥Þ¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¾ÜºÙ¤Ïº£¸å¤ÎÈ¯É½¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- Poppin'Party 10th Anniversary LIVE¡Ö¥Û¥·¥Î¥³¥É¥¦¡×Blu-ray º£ÅßÈ¯Çä
¡¡5·î26Æü(·î)¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢Poppin'Party 10th Anniversary LIVE¡Ö¥Û¥·¥Î¥³¥É¥¦¡×¤Î±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Blu-ray¤¬¡¢º£ÅßÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Poppin'Party 21st Single¤ÈÆ±Æü¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ïº£¸å¤ÎÈ¯É½¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- Poppin'Party 3rd Album¡ÖPOPIGENIC¡×¹¥É¾È¯ÇäÃæ
¡¡Poppin'Party 3ËçÌÜ¤ÎFull Album¡ÖPOPIGENIC¡×¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£ËÜ¸ø±é¤Ç¥é¥¤¥Ö½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖDOKI DOKI SCARY¡×¤ò´Þ¤à12¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£Blu-rayÉÕÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë²Ï¸ý¸Ð¥¹¥Æ¥é¥·¥¢¥¿ー¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Poppin'Party LIVE 2024¡ÖPoppin'Canvas ～·Ý½Ñ¤Î½©¡¢²»³Ú¤Î½©¡ª～¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ³µÍ×¡ä
Poppin'Party 3rd Album¡ÖPOPIGENIC¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯2·î26Æü(¿å)
²Á³Ê¡§Blu-rayÉÕÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡§11,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡¡¡¡¡ÄÌ¾ïÈ×¡§3,850±ß(ÀÇ¹þ)
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bang-dream.com/discographies/3884
- ¡Ú¿·¾ðÊó¡Û¡Ö¥¬¥ë¥Ñ¡×¤Ë¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç±éÁÕ¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò½¸¤á¤¿ÆÃÊÌ¥¹¥Æー¥¸¤¬¡¢¥¹¥Æー¥¸¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸µ¡Ç½¤ËÄÉ²Ã¡ª
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¡Ö¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª ¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥Ñー¥Æ¥£¡ª¡×Æâ¤Î¥¹¥Æー¥¸¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ÖÆÃÊÌ¡×¤Ë¡¢ËÜ¥é¥¤¥Ö¤Ç±éÁÕ¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ò½¸¤á¤¿¥¹¥Æー¥¸¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¡Ú¿·¾ðÊó¡Û¡Ö¥¬¥ë¥Ñ¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥é¥¤¥ÖÂÇ¤Á¾å¤²¥¬¥Á¥ã¡×¤¬³«ºÅÃæ¡ª
¡¡ËÜ¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¥é¥¤¥ÖÂÇ¤Á¾å¤²¥¬¥Á¥ã¡×¤¬³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£Poppin'Party¥á¥ó¥Ðー¤Î½Ð¸½Î¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¸ò´¹¤Ç¤¤ë¥Ôー¥¹ÉÕ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Í½þ¥¹¥¿ー¸ÂÄê¤Î¡ú5 Poppin'Party¥á¥ó¥Ðー1¿Í³ÎÄê¥¬¥Á¥ã¤âÆ±»þ³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¥¬¥ë¥ÑÆâ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¡ÖBanG Dream!¡Ê¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¡Ë¡×¤È¤Ï
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¥é¥¤¥Ö¤¬¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¥¢¥Ë¥á¡¢¥²ー¥à¡¢¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¡ÖPoppin'Party¡×¡ÖRoselia¡×¡ÖMorfonica¡×¡ÖRAISE A SUILEN¡×¡ÖMyGO!!!!!¡×¡ÖAve Mujica¡×¡ÖÌ´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤×¡×¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥Ð¥ó¥É¤ò·ëÀ®¤·ÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¸±éÁÕ¤Î¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯2·î28Æü(¶â)¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
2025Ç¯10·î¤«¤é¤Ï¿·ºî¥ß¥Ë¥¢¥Ë¥á¡Ö¸µÁÄ¡ª¥Ð¥ó¥É¥ê¤Á¤ã¤ó¡×¤ÎÇÛ¿®¤¬·èÄê¡¢¤Þ¤¿2023Ç¯²Æ¤ËÊüÁ÷¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ÖBanG Dream! It's MyGO!!!!!¡×¤ª¤è¤Ó¡¢2025Ç¯3·î¤ËºÇ½ª²ó¤òÊüÁ÷¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ÖBanG Dream! Ave Mujica¡×¤Î¥¢¥Ë¥áÂ³ÊÔ¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¡¢Ave Mujica¤Î¿·ºî±Ç²è¤È¡¢¿·ºîTV¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¤·¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://bang-dream.com/
¸ø¼°X¡§https://x.com/bang_dream_info
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@bangdream_music
YouTube¡Ö¥Ð¥ó¥É¥ê¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡ù¡×¡§https://www.youtube.com/@bang_dream_official
