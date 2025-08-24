【鶴雅グループ創業70周年記念】大沼湖畔で贅沢ステイが叶う、7つの特典付き宿泊プランでトキメキの旅を。「函館大沼 鶴雅リゾート エプイ」で゛ありがとう”を込めた「7つの心づくし」宿泊プランを販売開始！

鶴雅ホールディングス株式会社

鶴雅観光開発株式会社（所在地：北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉4丁目6番10号 代表取締役社長：大西雅之）は、鶴雅グループ創業70周年を記念した宿泊プラン、゛ありがとう”を込めた「7つの心づくし」プランを、「函館大沼 鶴雅リゾート エプイ」で販売開始しました。大沼の大自然や地元グルメ、滞在をごゆっくりお過ごしいただける贅沢な内容が揃った特別プランをご紹介します。

「7つの心づくし」宿泊プランはこちら :https://www4.489pro.com/asp/489/Ex.asp?p=BBsd7xth1e

・大沼の滞在を存分に満喫！「7つの心づくし」宿泊プラン概要

「函館大沼 鶴雅リゾート エプイ」では、鶴雅グループ創業70周年を記念し、大沼を代表する銘菓「大沼団子」1折付きをはじめ、大自然を心地良い爽やかな風を浴びながら楽しむレンタサイクル体験や、館内併設のベーカリーショップ「ブーランジェリーエプイ」で提供するソフトクリーム、滞在をゆっくりお過ごしいただける特典付きで、忘れられない大沼の滞在が叶う特別宿泊プランの販売を開始しました。新日本三景のひとつ、函館大沼の自然の中で、心ときめく滞在を是非お過ごしください。

【7つの特典内容】

・アーリーチェックイン14時～（通常15時）

：通常より1時間早くチェックイン。到着後すぐに、大沼探検へ出発！

・レイトチェックアウト12時まで（通常11時）

： 翌朝は時間に追われず、ゆっくりと朝食やティータイムを。

・館内利用券 1室につき1,000円分付き： 館内のショップやラウンジでご利用可

・チェックアウト時に1室につき大沼名物「大沼だんご（小）」1折付き

・大沼湖畔を爽快に駆け抜けるアクティビティ体験！レンタサイクル2時間付き

・ブーランジェリーエプイのソフトクリーム お一人様につき1つ

・夕食時 お一人様につきドリンク1杯付き

：地元食材をふんだんに使用した「大沼50マイルスローフード」をテーマにしたフレンチコースとと

もに特別なひとときを

・「函館大沼 鶴雅リゾート エプイ」施設概要

「函館大沼 鶴雅リゾート エプイ」は、函館から車で約30分、JR大沼公園駅から徒歩約5分の大沼の畔に佇むリゾートホテル。「花と緑と食のおいしい一日」をテーマに、大沼50マイルスローフードをコンセプトとする地産食材を楽しめるフレンチコース、離れ付きの「スパリビング付きツインルーム」や「露天風呂付きツイン」などプライベート空間にこだわった客室で、大沼の大自然を感じながら寛ぎのリゾートステイをお楽しみいただけます。

施設名：函館大沼 鶴雅リゾート エプイ

所在地：北海道亀田郡七飯町大沼町85-9

連絡先：TEL 0138-67-2964

法人名：鶴雅観光開発株式会社