エックスモバイル、通信料金に応じて「ビットコイン価格連動ポイント」がたまる新サービス「BTCモバイル」を提供開始

エックスモバイル株式会社

エックスモバイル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：木野 将徳、以下：エックスモバイル）は、毎月の通信サービス利用料金に応じて「無償ポイント」が付与され、当該ポイントをビットコインの市場価格に連動して価値が変動する「BTCP」に交換できる、新しい携帯電話サービス「BTCモバイル」を、2025年8月25日（月）より提供開始いたします。さらに、2025年9月3０日（火）までにご契約いただいたお客様には、初月ご利用料金分相当の無償ポイントを進呈するキャンペーンを実施中です。貯まったポイントは、提携する暗号資産交換業者（以下、「提携交換業者」）において、ビットコインの購入代金として利用できる専用の「バウチャー（交換券）」に交換することが可能です。本サービスは、日常のスマートフォン利用を通じて、お客様がビットコイン取得までの一連の流れを「疑似体験」できる、新しい形のサービスです。

申込みはこちら：https://onlinestore.xmobile.ne.jp/x/step_plan/btc

■ 「BTCモバイル」とは

「BTCモバイル」は、エックスモバイルの通信サービスをご利用いただくことで貯まるポイントを活用し、ビットコイン（BTC）の価格への連動シミュレーションや、提携交換業者でのBTC取得までの一連の流れを体験できる、新しいコンセプトの携帯電話サービスです。

■ 「BTCモバイル」の特長

1. 通信料金に応じてポイントが貯まる

利用料金に応じて無償ポイントが付与されます。

2. BTC価格への連動を疑似体験

貯まったポイントを、ビットコインの市場価格に連動して価値が変動する「BTCP」に交換し、価格変動のシミュレーションが楽しめます。

3. BTC購入用バウチャー（交換券）に交換可能

貯まったポイントを、提携交換業者でビットコインを購入する際に使える専用の「バウチャー」に交換できます。

※ 詳細条件は申込みサイト上の利用規約（8月25日掲載）をご確認ください。

■キャンペーン概要

1. 対象期間：2025年8月25日（月）～9月30日（火）までのご契約が対象

2. 特典：初月ご利用料金相当額の無償ポイントを付与（利用開始から3カ月以内に付与予定）

■サービス開始の背景

「BTCモバイル」は、Web3関連事業を専門に担う戦略関係会社 株式会社X-Bank（本社：東京都港区、代表取締役：木野 将徳）との共同企画によるコラボレーションサービスです。日常的なスマートフォン利用を通じて、お客様がビットコイン取得までの一連の流れを「疑似体験」できる、新しい形のサービスを提供します。

■ ご利用にあたっての注意事項

・本サービスは、投資や資産運用を目的とした金融商品ではございません。お客様に、ポイントを利用してビットコインを取得するまでの一連の流れを「疑似体験」していただくためのサービスです。

・「BTCP」の価値は、参照するビットコインの市場価格に連動して変動するため、お客様が保有するポイントの円換算価値は、増加することもあれば、減少する可能性もございます。価格変動リスクはお客様が負担するものとします。

・ポイントを交換して得られる「バウチャー」は、提携交換業者におけるビットコインの購入代金への充当にのみ利用できるものです。現金との交換、第三者への譲渡、および他の目的での利用は一切できません。

・ビットコインの実際の売買、およびそれに伴う税務上の取り扱い（確定申告の要否など）は、お客様ご自身の判断と責任において行っていただく必要がございます。個別の税務に関するご相談は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。

・本サービスの利用には、提携交換業者において、お客様ご自身の判断で暗号資産取引口座を開設していただく必要があります。口座開設には提携交換業者による審査がございます。

・その他、詳細な条件は当社公式サイトに掲載する利用規約を必ずご確認ください。

■ 提供開始日

2025年8月25日（月）

■エックスモバイル株式会社について

エックスモバイル株式会社は、2013年に設立された独立系MVNOです。

日本にMVNOが存在しなかった市場黎明期より、画一的な通信業界の限界を突破する独自性あふれるサービスを打ち出しながら、自治体や教育機関とも連携し、社会の通信格差の是正に真摯に取り組んでまいりました。 とくに、社名である「エックス」に込められた「自分たちとは異なる強みを持つ存在（＝X）と“つながる”ことで新たな価値を創造する」との想いから、通信業界初となる多様なコラボを次々に展開。若年層からシニア層まで、格安スマホの存在を知らなかったり、使ったことがなかったような人々にもワクワクしていただけるような、新価値創出を目指してきました。

今後も、事業継承による「同志的M＆A」や、有名企業との「協業」、インフルエンサーとの「共創」を通して、互いの魅力をクロスした革新的なプランに挑戦し続け、この国のコミュニケーションをより豊かにする事業を展開してまいります。

【設立】2013年10月

【代表者】代表取締役 木野 将徳

【所在地】東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー35F

【資本金】54億9,698万円（資本準備金含む）

【事業内容】移動通信サービスの提供、携帯端末の販売

【コーポレートサイト】https://xmobile.ne.jp/