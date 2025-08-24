日本発サステナブルブランド　Tavitalium 、CANVAS NYCの新店舗・SOHOストアにて取り扱いスタート

株式会社V＆A Japan

株式会社V&A Japan が新たな環境型循環素材である”たい肥分解性ポリエステル”を使用した、日本発のサステナブルファッションブランド「Tavitalium（タビタリウム）」は、2025年8月より、ニューヨーク・マンハッタンのソーホー地区に新たにオープンしたセレクトショップ「CANVAS SOHO STORE」にて取り扱いを開始しました。

Tavitaliumは、「Sustainability（持続可能性）」「Functionality（機能性）」「Quality（上質）」を軸に、日本の職人技と先進素材を融合させた高品質なウェアを展開。主力素材である堆肥化可能なポリエステル（コンポスタブルポリエステル）は、自然分解性を持ちながら、高い耐久性とパフォーマンスを実現しています。製品はすべて日本国内で少量生産されており、機能性と審美性を兼ね備えたタイムレスな設計が特徴です。

CANVAS SOHO STOREでの展開について

Tavitaliumを取り扱う「CANVAS」は、サステナビリティを軸にグローバルで注目されるブランドをキュレーションするコンシャスセレクトショップ。2025年、ニューヨーク・マンハッタンの中心地・ソーホーに新店舗「CANVAS SOHO STORE（456 W Broadway）」をオープンしました。

この新店舗は、感度の高い来街者が集まるソーホーエリアにおいて、“サステナブル × デザイン × ストーリー”を軸にしたキュレーションを実現する最新拠点。Tavitaliumはその価値観に共鳴し、今季からの取り扱いが決定しました。

展開アイテムには、日本のアウトドアブランド「NANGA」とのコラボによるリサイクルナイロン製ダウンジャケットをはじめ、堆肥化可能なポリエステルと天然繊維を掛け合わせた都市生活に寄り添うアウターやカットソーをラインナップしています。

ブランド情報｜Tavitalium（タビタリウム）

Tavitaliumは、日本語の「旅（tavi）」を語源に名付けられたブランド名の通り、「服とともに始まる旅」をコンセプトに掲げています。着る人とともに時間を重ね、役目を終えたあと自然へと還っていく――そんな循環型ファッションの思想を基盤に、機能性と美しさを追求したウェアを提供しています。

・ 素材構成：堆肥化可能なポリエステル、オーガニックコットン、リサイクルナイロンなど

・ 生産体制：日本国内での少量生産・職人縫製

・ 特徴：高耐久性、美しい経年変化、都市と自然の共存を意識したデザイン

取り扱い店舗情報｜CANVAS SOHO STORE

CANVAS SOHO STORE

456 W Broadway, New York, NY 10012

Website：https://thecanvas.global

Instagram：https://www.instagram.com/thecanvasnyc/

N.Y. SOHOにあるCANVAS SOHO STORESOHO STOREにて販売されているTシャツ

Tavitalium OSAKA

株式会社V&A Japan SHOP and SHOWROOM

大阪府大阪市西区京町堀１丁目８－３３ 京町堀スクエア 1F

公式オンライン / SNS

公式ウェブサイト：https://tavitalium.com

Instagram：@tavitalium_official