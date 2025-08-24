【Age.3】9月1日（月）より秋の新作が登場！「芋ブリュレ」「シャインマスカット」「いちじく」で秋スイーツ解禁
“揚げサンド”で注目を集めるスイーツブランド Age.3（アゲサン） は、2025年9月1日（月）より秋の新作メニューを発売いたします。
今回登場するのは、紅芋の濃厚な甘みをブリュレ仕立てにした「芋ブリュレ」、旬を迎えるシャインマスカットを贅沢に使った「シャインマスカット」、国産完熟いちじくを使用した「いちじく」の3品。
秋の味覚を存分に楽しめる、期間限定の特別なラインナップです。
「芋ブリュレ」
紫が映える、濃厚スイートブリュレ
国産紅芋を贅沢に使用。鮮やかな紫色と自然な甘み、香ばしくキャラメリゼした濃厚紅芋カスタードが織りなす特別なブリュレです。
表面はパリッと香ばしく、中はとろけるなめらか食感。ひと口で蜜芋の甘みとブリュレのハーモニーが広がり、記憶に残る贅沢な味わいをお楽しみいただけます。
「シャインマスカット」
瑞々しさが弾ける、爽やかグリーンスイーツ
旬を迎えたシャインマスカットをたっぷり使用。ひと粒ごとにあふれる甘く爽やかな果汁と芳醇な香りが口いっぱいに広がります。
種なしで皮ごと食べられるので食べやすく、鮮やかな緑色の果実とサクふわ食感の揚げパンが絶妙に調和。岡山をはじめ各地のシャインマスカットを使用し、旬の贅沢を頬張る心ときめく一品です。
「いちじく」
とろける甘み、秋を告げる果実
旬を迎えた完熟いちじくを贅沢に使用。サクサクの揚げパンに絡む甘くとろける果肉と、ベリーのさっぱりとした酸味が絶妙にマッチします。
厳選した国産いちじくを使用し、秋ならではの豊かな味わいを揚げサンドという新しいスタイルでご堪能いただけます。
Age.3は「揚げサンド」という新ジャンルのスイーツを発信し続けるブランドです。
今回の新作は、“秋の旬素材×揚げサンド” をテーマに開発された特別な3品。
秋の訪れを告げる限定メニューとして、観光客からスイーツファンまで幅広い層に楽しんでいただける内容となっています。
全国の美味しいものを揚げサンドにin！
絶賛の声多数！日本全国の「名物」と「揚げサンド」がコラボする『日本を旅する贅沢揚げサンド』。 都道府県ごとの個性豊かな揚げサンドが続々と登場しています。 お気に入りのご当地揚げサンドをみつけてください！
揚げサンドに使用しているホイップクリームは、独自の配合で開発した「低糖質ホイップクリーム」。
砂糖を使用せず、カロリーゼロでありながら砂糖と同じ甘さを持つ自然派甘味料「ラカント」を配合。ウリ科の植物「羅漢果（ラカンカ）」の高純度エキスと、天然甘味料成分である「エリスリトール」を絶妙なバランスで組み合わせ、砂糖に近い甘さを実現しました。さっぱりとした軽い口当たりで、最後まで食べ飽きない低糖質ホイップクリームです。
「揚げサンド」に挟み込む“食材”大募集！
日本にはその土地々々の食材や食文化があります。全国的に有名な名物から、地元の方に愛され続ける密かな名産品まで多種多様。そんな食を作り出す企業様、生産者様と一緒に『揚げサンド』を作りたい。一緒に広めていきたいと考えております。「もしかしたら揚げたパンに挟んだら美味しいかも」「合わないかもしれないけどPRしたい」そんな企業様、生産者様は、是非ご一報ください。
●「揚げサンド食材大募集」に関するお問い合わせ
株式会社ANCHOR
TEL：0948-52-6361
mail：fruitsandthree@gmail.com
【Age.3（アゲサン）】とは
2020年、福岡県嘉麻市にて、地元フルーツを使ったフルーツサンド専門店「フルーツサンド スリー」を開業。2023年、外はサクッと中はもっちりの食感と、とろけるホイップを組み合わせた新感覚スイーツ『揚げサンド』を開発。
同年12月、銀座に【Age.3 GINZA】をオープン。以降、博多（2024年4月）、香港（2024年6月）、上海（2025年2月）と出店を重ね、グローバル展開を本格化。
2025年3月、オーストラリア初の店舗【Age.3 SYDNEY】をオープン。
ホテルオークラ東京・京都・福岡で研鑽を積んだ料理長がプロデュースしています。
専務取締役 松下 幸平
プロフィール
1994年、福岡県生まれ。小学生の頃、台所の手伝いをすることで喜ぶ母の笑顔を見て料理が好きになる。食への志を抱き調理製菓専門学校で学んだ後、2014年【ホテルオークラ東京】の和食堂 山里で修行をスタート。ホテルのリニューアルをきっかけに【ホテルオークラ京都】へ。素材や盛り付けで季節や世界観を表現する京懐石を学ぶ。その後【ホテルオークラ東京】【ホテルオークラ福岡】で研鑽を積む。2023年より【FRUITS SAND THREE】の料理長に就任。現在は、代表兼料理長としてホイップクリームなど素材の開発や、【Age.3】新商品の創作など、和食で培った技術をスイーツに融合、日々その腕を振るう。
コメント
シンプルだからこそ浮かび上がる素材の良さはもちろん、フルーツの配置や、色のバランスなど、見た目に美しいことを大切に。口どけや歯ざわりなどの食感、カロリーに至るまで、妥協のないスイーツを追求しています。
代表取締役 中嶋 公治
プロフィール
1980年、福岡県生まれ。福岡美容専門学校卒業後、2006年に嘉麻市で美容室「hair make spot ANCHOR」を創業。2016年に法人化し、現在では複数の美容室・まつ毛パーマサロンを運営。地方都市においても“圧倒的集客”を実現する人材育成・ブランディング手法は全国的に注目を集め、業界セミナーやメディア出演多数。地域と業界をつなぐ“現場発の経営者”として活動の幅を広げている。
飲食事業への挑戦と拡大
2020年、「三世代で楽しめるフルーツサンド」をコンセプトに、フルーツサンド専門店『スリー』を開業。地元産フルーツと低糖質ホイップの組み合わせで人気を博し、EC・モール販売により全国にファンを拡大。月間1万食を超えるヒット商品に成長。
2023年には、新感覚スイーツ『揚げサンド』の専門ブランド「Age.3（アゲサン）」を立ち上げ、銀座一丁目に1号店をオープン。外サクッ・中モチッの独自食感と低糖質生ホイップが話題を呼び、TV・Web・SNSに多数取り上げられる。最大2時間待ちの行列店として話題を集めた。
現在は【浅草】【原宿】【香港】【上海】【シドニー】など国内外に展開。今後も中東・東南アジア・欧州への進出を予定し、商品開発・店舗運営・SNSマーケティングをパッケージ化したフランチャイズモデルで、グローバル展開を推進中。「揚げサンドを世界標準へ」をビジョンに掲げ、世界各国のパートナーと協業を進めている。
コメント
ANCHORグループは、美容や飲食といった業種の枠を超え、「幸せな体験を生み出す」ことを使命としています。私たちのサービスや商品を通じて、お客様はもちろん、生産者や地域の皆さま、そして関わるすべてのステークホルダーに価値を届け、共に未来を創るブランドであり続けたいと考えています。
店舗情報
Age.3 GINZA（アゲサン 銀座）
〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目24番11号（杉浦ビル1Ｆ）
TEL：070-1317-7334
営業時間：11:00 -19:00
Instagram：https://www.instagram.com/age.3_ginza/
FRUITS SAND THREE / Age.3 KAMA（アゲサン 嘉麻）
〒820-0301 福岡県嘉麻市牛隈883-1 バス来る嘉麻（テナント内）
TEL：070-4310-4439
営業時間 10:00 - 16:00
Instagram：https://www.instagram.com/fruits_sand_three/
Age.3 ASAKUSA（アゲサン 浅草）
〒111-0032 東京都台東区浅草2丁目7－22
TEL：03-6284-7136
営業時間：10:00 -19:00
Instagram：https://www.instagram.com/age.3_asakusa/
Age.3 HARAJUKU / Age.3×Q (アゲサンキュー)
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-27-10〈Q-ROOMS.〉1F 3号室
TEL：070-9236-1965
営業時間：11:00 -19:00
Instagram：https://www.instagram.com/age.3_harajuku/
Age.3 HONG KONG（アゲサン 香港）
モコ 新世紀廣場 193 Prince Edward Rd W, Mong Kok, 香港
Instagram：https://www.instagram.com/age.3hk/
店名：Age.3 上海店
住所：上海２号线南京西路站３号口（地下鉄2号線・12号線・13号線 南京西路駅 3号出口すぐ）
店名：Age.3 SYDNEY （アゲサン シドニー）
住所：shop 96, 732 Harris Street Ultimo 2007
Instagram：https://www.instagram.com/age.3_sydney
店名：Age.3 MANILA（アゲサン マニラ）
住所：Second Floor, The Block, SM North EDSA, Quezon City
Instagram：https://www.instagram.com/age.3_manila