総フォロワー100万人越え！YouTube総再生回数4億6000万回超え！「踊ってみた」でバズったダンスモンスターじゅりんぐる、ソロデビュー決定！【本人コメント有り】

株式会社バップじゅりんぐる アーティスト写真

SNSで“踊ってみた”での発信を軸にしてきた三桜じゅりが、“じゅりんぐる”名義での音楽活動を本格化させる。

デビュー作『カラフルエモーション』が8月30日に配信リリースされることが発表された。



SNS総フォロワー100万人超、YouTube総再生回数4億6000万回超のインフルエンサーとして活動する彼女の大きな第一歩となる。

発売日である8月30日（土）の21:00にはリリース記念YouTubeライブ配信を行うことも発表された。

詳細および続報は、じゅりんぐるの公式SNSにて順次告知される。

本件について、本人は以下のようにコメントしている。

「じゅりんぐる、音楽活動スタート！ SNSやダンスで出会った皆さんの応援のおかげで、夢の第一歩を踏み出せました！

『カラフルエモーション』は、ポップでラップが効いた、心弾む一曲。

毎日のいろんな気持ちに寄り添い、色と勇気をチャージしたい！

ぜひダウンロードして、たくさん聴いてもらえたら嬉しいです！

幻想的でポップなMVも公開予定なので、そちらも楽しんでください！」

じゅりんぐる『カラフルエモーション』ジャケット写真【リリース情報】

発売日：2025年8月30日(土)

ARTIST：じゅりんぐる

商品名：『カラフルエモーション』

各種事前予約はこちら :https://juringle.lnk.to/ColorfulEmotion【じゅりんぐる Profile】

ダンサー・アーティストとして幅広く活動するインフルエンサー。

4歳よりダンスを始め、HIPHOP、BREAK、 JAZZをはじめとする多彩なジャンルを習得。

高校時代には軽音楽部でギターやボーカルにも挑戦し、表現の幅を広げてきた。

アイドルグループやガールズバンドでの経験を経て、現在はYouTube・Instagram・TikTokを中心にダンス、音楽、ライフスタイルを発信。

ダンス歴19年以上の確かな実力と、明るくマイペースなキャラクターで、見る人に元気と笑顔を届けることをモットーに活動を続けている。

音楽とダンスを愛するすべての人へ。2025年8月、歌手デビュー！

ぜひ、じゅりんぐるの世界を体感してください。

じゅりんぐる アーティスト写真

じゅりんぐるオフィシャル YouTube

(https://youtube.com/@juringle_3?si=NIbahssOO6dAc8Gx)じゅりんぐるオフィシャル X(https://x.com/Juringle_3)

じゅりんぐるオフィシャル Instagram(https://www.instagram.com/juringle_3?igsh=NzhlbzUzM3BvejNp)