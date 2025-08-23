MONSTA Xなど豪華出演！『STARLIGHT×NEXTAGE』終演後の″お見送り会″実施決定！

株式会社コンテンツセブン

株式会社コンテンツセブン、株式会社スター・コンチネント、株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブは、2025年9月20日(土)21日(日)東京・有明アリーナで開催する『STARLIGHT×NEXTAGE』にて、来場者特典として「お見送り会」の実施を決定しました。

9月20日(土)・21日(日)の2日間に渡り東京・有明アリーナで開催される今回のイベントには、韓国からはMONSTA X、そして日本からは龍宮城、ICEx、MASHIHO、WATWINGというK-POP・J-POPシーンで大活躍中のアーティストが参加し、それぞれの魅力を存分に届けるべく、タイバン形式にてたっぷりとパフォーマンスを繰り広げます。

更には今回、来場者参加型のスペシャル企画として、20日・21日両日の夜公演終了後に、出演アーティストによる「お見送り会」の実施が決定しました！

チケットのファンクラブ先行は8月24日(日)23:59まで、プレリク先行は8月26日(火)23:59まで！

詳細は、公式サイトをチェック！

[公式サイト]https://www.starconlive.jp/

来場者特典「お見送り会」について

・20日、21日両日ともに夜公演終了後の実施となります

・お見送り会へのご参加は抽選となります

・どの公演回をご覧になられても抽選にご参加いただけます

・抽選方法及び当選者の告知方法、参加手順、受付時間などの詳細は公式サイト(https://www.starconlive.jp/)で順次発表致します

【実施アーティスト】

9月20日：MONSTA X / ICEx

9月21日：MONSTA X

【抽選当選者数】

9月20日：300名

9月21日：600名

イベント概要

[イベント名] STARLIGHT×NEXTAGE

[開催日] 2025年9月20日(土) / 21日(日)

[開場 / 開演]

9月20日(土) 【夜】17:30開場 / 18:30開演

9月21日(日) 【昼】13:00開場 / 14:00開演 【夜】18:00開場 /19:00開演

[会場] 有明アリーナ（東京都江東区有明1丁目11番1号）

[出演者]

【20日・夜】 MONSTA X / 龍宮城 / ICEx

【21日・昼】 MONSTA X / MASHIHO

【21日・夜】 MONSTA X / WATWING

[チケット] 全席指定

＜Premium席＞\14,000(税込)

＜S席＞\11,000(税込)

＜U-18席＞\6,050（税込）

※＜Premium席＞は＜S席＞から＋3,000円(税込)のアップグレードで購入可能

※＜U-18席＞は2006年4月2日以降に生まれた方のみ対象

[問い合わせ] インフォメーションデスク：https://information-desk.info/

[公式サイト]

https://www.starconlive.jp/

[公式X]

https://twitter.com/thestarnextage

[公式Instagram]

https://www.instagram.com/starlightnextage/

主催：「STARLIGHT×NEXTAGE」製作委員会

企画・制作：NTTドコモ・スタジオ＆ライブ / 株式会社スター・コンチネント/ 株式会社コンテンツセブン