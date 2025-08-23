MONSTA Xなど出演『STARLIGHT×NEXTAGE』終演後の“お見送り会”実施決定！

写真拡大

株式会社スター・コンチネント


株式会社スター・コンチネント、株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ、株式会社コンテンツセブンは、2025年9月20日(土)21日(日)有明アリーナで開催する『STARLIGHT×NEXTAGE』にて、来場者特典として「お見送り会」の実施を決定しました。




9月20日(土)・21日(日)の2日間に渡り東京有明アリーナで開催される今回のイベントには、韓国からはMONSTA X、そして日本からは龍宮城、ICEx、MASHIHO、WATWINGというK-POP・J-POPシーンで大活躍中のアーティストが参加し、それぞれの魅力を存分に届けるべく、タイバン形式にてたっぷりとパフォーマンスを繰り広げます。




更には今回、来場者参加型のスペシャル企画として、20日・21日両日の夜公演終了後に、出演アーティストによる「お見送り会」の実施が決定しました！




チケットのファンクラブ先行は8月24日(日)23:59まで、プレリク先行は8月26日(火)23:59まで！


詳細は、公式サイトをチェック！




[公式サイト]https://www.starconlive.jp/




■来場者特典「お見送り会」について


・20日、21日両日ともに夜公演終了後の実施となります


・お見送り会へのご参加は抽選となります


・どの公演回をご覧になられても抽選にご参加いただけます


・抽選方法及び当選者の告知方法、参加手順、受付時間などの詳細は公式サイト(https://www.starconlive.jp/)で順次発表致します




【実施アーティスト】


9月20日：MONSTA X / ICEx


9月21日：MONSTA X




【抽選当選者数】


9月20日：300名


9月21日：600名




[イベント概要]


[イベント名] STARLIGHT×NEXTAGE


[開催日] 2025年9月20日(土) / 21日(日)


[開場 / 開演]


9月20日(土)　 【夜】17:30開場 / 18:30開演


9月21日(日)　 【昼】13:00開場 / 14:00開演　【夜】18:00開場 /19:00開演


[会場] 有明アリーナ


　　　　　東京都江東区有明1丁目11番1号


[出演者]


【20日・夜】　MONSTA X / 龍宮城 / ICEx


【21日・昼】　MONSTA X / MASHIHO


【21日・夜】　MONSTA X / WATWING


[チケット] 全席指定


＜Premium席＞\14,000(税込)


＜S席＞\11,000(税込)


＜U-18席＞\6,050（税込）


※＜Premium席＞は＜S席＞から＋3,000円(税込)のアップグレードで購入可能


※＜U-18席＞は2006年4月2日以降に生まれた方のみ対象


[問い合わせ] インフォメーションデスク：https://information-desk.info/




[公式サイト]


https://www.starconlive.jp/


[公式X]


https://twitter.com/thestarnextage(https://x.com/thestarnextage)


[公式Instagram]


https://www.instagram.com/starlightnextage/




[クレジット]


主催：「STARLIGHT×NEXTAGE」製作委員会


企画・制作：NTTドコモ・スタジオ＆ライブ / 株式会社スター・コンチネント / 株式会社コンテンツセブン