MONSTA Xなど出演『STARLIGHT×NEXTAGE』終演後の“お見送り会”実施決定！
株式会社スター・コンチネント、株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ、株式会社コンテンツセブンは、2025年9月20日(土)21日(日)有明アリーナで開催する『STARLIGHT×NEXTAGE』にて、来場者特典として「お見送り会」の実施を決定しました。
9月20日(土)・21日(日)の2日間に渡り東京有明アリーナで開催される今回のイベントには、韓国からはMONSTA X、そして日本からは龍宮城、ICEx、MASHIHO、WATWINGというK-POP・J-POPシーンで大活躍中のアーティストが参加し、それぞれの魅力を存分に届けるべく、タイバン形式にてたっぷりとパフォーマンスを繰り広げます。
更には今回、来場者参加型のスペシャル企画として、20日・21日両日の夜公演終了後に、出演アーティストによる「お見送り会」の実施が決定しました！
チケットのファンクラブ先行は8月24日(日)23:59まで、プレリク先行は8月26日(火)23:59まで！
詳細は、公式サイトをチェック！
[公式サイト]https://www.starconlive.jp/
■来場者特典「お見送り会」について
・20日、21日両日ともに夜公演終了後の実施となります
・お見送り会へのご参加は抽選となります
・どの公演回をご覧になられても抽選にご参加いただけます
・抽選方法及び当選者の告知方法、参加手順、受付時間などの詳細は公式サイト(https://www.starconlive.jp/)で順次発表致します
【実施アーティスト】
9月20日：MONSTA X / ICEx
9月21日：MONSTA X
【抽選当選者数】
9月20日：300名
9月21日：600名
[イベント概要]
[イベント名] STARLIGHT×NEXTAGE
[開催日] 2025年9月20日(土) / 21日(日)
[開場 / 開演]
9月20日(土) 【夜】17:30開場 / 18:30開演
9月21日(日) 【昼】13:00開場 / 14:00開演 【夜】18:00開場 /19:00開演
[会場] 有明アリーナ
東京都江東区有明1丁目11番1号
[出演者]
【20日・夜】 MONSTA X / 龍宮城 / ICEx
【21日・昼】 MONSTA X / MASHIHO
【21日・夜】 MONSTA X / WATWING
[チケット] 全席指定
＜Premium席＞\14,000(税込)
＜S席＞\11,000(税込)
＜U-18席＞\6,050（税込）
※＜Premium席＞は＜S席＞から＋3,000円(税込)のアップグレードで購入可能
※＜U-18席＞は2006年4月2日以降に生まれた方のみ対象
[問い合わせ] インフォメーションデスク：https://information-desk.info/
[公式サイト]
https://www.starconlive.jp/
[公式X]
https://twitter.com/thestarnextage(https://x.com/thestarnextage)
[公式Instagram]
https://www.instagram.com/starlightnextage/
[クレジット]
主催：「STARLIGHT×NEXTAGE」製作委員会
企画・制作：NTTドコモ・スタジオ＆ライブ / 株式会社スター・コンチネント / 株式会社コンテンツセブン