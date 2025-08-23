ドミノ・ピザ、TBS系『ジョブチューン』で９品合格！４品が満場一致合格を達成！超一流ピザ職人が合格を出したピザも対象デリバリー限定「ピザ２枚以上で50％オフ」お持ち帰り限定「お持ち帰り半額(TM)」開催中！

株式会社ドミノ・ピザ ジャパン

株式会社ドミノ・ピザ ジャパン（代表取締役：ジョシュア・キリムニック、本社：東京都品川区、以下：ドミノ・ピザ）が展開する国内No.1シェアを誇る宅配ピザチェーン ドミノ・ピザは、TBS『ジョブチューン』の人気企画「ドミノ・ピザ×超一流ピザ職人」のジャッジに参戦し、ジャッジ対象10品中9品が「合格」、そのうち4品が「満場一致合格」を獲得しました。ドミノ・ピザ４度目となるジャッジでは、新商品をはじめ人気メニューやサイドメニューなど、従業員が自信を持っておすすめする幅広いラインナップが登場しました。また、ドミノ・ピザではジャッジ商品を含むすべてのピザが、デリバリー限定「ピザ２枚以上で50％オフ」、いつでも、何枚でも対象の「お持ち帰り半額(TM)」でお楽しみいただけます。超一流ピザ職人７名が合格を出した味わいをこの機会にお楽しみください！

- 『ジョブチューン』では合格９品、満場一致合格が4品でドミノ・ピザ最高記録タイを達成！ジャッジで好評価を得たピザが、デリバリーでもお持ち帰りでもおトクに楽しめる！

8月23日（土）よる8時より放送されたTBS系『ジョブチューン』の人気企画「ドミノ・ピザ×超一流ピザ職人」にて、ドミノ・ピザが自信をもってお届けする10品がジャッジされました。本企画は、従業員が胸を張っておすすめする商品を、超一流ピザ職人がその魅力や価格に見合った美味しさかどうかを審査するもので、超一流ピザ職人7名のうち4名以上が認めた商品は“合格”となります。ドミノ・ピザは2024年3月に同企画へ3度目の挑戦を行い、その際に「合格9品（そのうち、満場一致合格4品）」という過去最高記録を打ち立てました。前回、唯一の不合格となったシーフードピザを大胆に改良して挑んだ今回のジャッジでは、過去最高記録に並ぶ「合格9品（そのうち、満場一致合格4品）」を達成。さらに、初回から一度も合格を得られなかったシーフードピザが見事合格を果たす快挙となりました。

ドミノ・ピザでは、ジャッジ商品を含むすべてのピザが、デリバリー限定「ピザ２枚以上で50％オフ」、お持ち帰りでいつでも、何枚でも対象の「お持ち帰り半額(TM)」でお楽しみいただけます。超一流ピザ職人が合格を出したドミノ・ピザ自慢の商品をぜひこの機会にお楽しみください！

※2025年11月16日（日）までの期間限定メニューです。1位：たーーっぷりガーリックシュリンプ（合格）

■イチ押しポイント

番組内でも“難関”とされるシーフードピザのリベンジ商品。ぷりぷり食感の大エビを贅沢に2倍量使用し、通常の1.5倍量のたーーっぷりモッツァレラチーズとガーリックで仕上げました。

■職人のコメント

視覚と匂いでシーフードピザを頼む人を唸らせる。カットされていないプリッとしたエビがそのままのっている。シンプルシーフードピザの極み。

■価格

<デリバリー> S 3,380円~／M 4,080円~／L 4,980円~

<お持ち帰り半額(TM)> S 1,690円~／M 2,040円~／L 2,490円~

※数量限定のため、なくなり次第販売終了。2位：クリスピッツァバーガー ダブルチーズビーフ（サイドメニュー付き）（満場一致合格）

■イチ押しポイント

サクサク食感のクリスピー生地を使用し、トマトソース、ビーフ100％パティに濃厚なチェダーチーズソースとモッツァレラチーズを重ね、仕上げにパルメザンミックスチーズをふりかけました。サイドメニュー付き。

■職人コメント

衝撃的な美味しさだった。表面で焼かれたチーズもすごく良い仕事をしていて飽きさせない味になっている。ハンバーガーを超えている。

■価格：

【OPEN～16時まで】

＜デリバリー＞ 1,090円~＜お持ち帰り＞ 790円~

【16時以降】

＜デリバリー＞1,190円~＜お持ち帰り＞890円~

3位：ガーリック・マスター（生地変更：ミルフィーユ）（満場一致合格）

■イチ押しポイント

人気のガーリック・マスターを2枚のウルトラクリスピー生地の間にカマンベールチーズソースとモッツァレラチーズを挟んだドミノ・ピザオリジナルの「ミルフィーユ」クラストでお楽しみください！

■職人のコメント

唯一無二の生地。ブラックペッパーとガーリックという特徴的なガツンとくる味が、生地のチーズでまろやかになっている。バランスが良い。

■価格

<デリバリー> S 3,020円~／M 3,740円~／L 4,570円~

<お持ち帰り> S 1,680円~／M 2,100円~／L 2,580円~

ミルフィーユ生地変更 追加料金：

<デリバリー／お持ち帰り> S +340円／M +460円／L +590円

※2025年11月16日（日）までの期間限定メニューです。4位：たーーっぷりマルゲリータ（不合格）

■イチ押しポイント

チェリートマトを通常のマルゲリータの2倍量使用し、本場イタリア産ボッコンチーニを均等にトッピングすることで本格的な味わいを実現しています。バジル風味を引き立てるためにバジルソースを使用、1.5倍量のモッツァレラチーズで食べ応え抜群に仕上げています。

■職人コメント

やれるところまでやったピザというのが伝わってきた。

■価格：

<デリバリー> S 2,580円~／M 3,380円~／L 3,980円~

<お持ち帰り半額(TM)> S 1,290円~／M 1,690円~／L 1,990円~

※数量限定のため、なくなり次第販売終了。5位：ドミノシェイク まろやかピーチ（ホイップクリーム付き）（満場一致合格）

■イチ押しポイント

ドミノ・ピザオリジナルアイスクリームと北海道産牛乳を使用した、濃厚な味わいが特徴の「ドミノシェイク」。夏の定番フルーツ・ピーチはストローでも食べやすいサイズの白桃の果肉入りなので、桃特有のとろみ感と果実本来の豊かな風味を贅沢に楽しめます。

■職人のコメント

まだシェイクを飲んだことがない方は、とりあえず飲んでください。これはもう絶対におすすめ。濃厚さの中に爽やかな清涼感がある、素晴らしいシェイク。

■価格：

<デリバリー／お持ち帰り> 790円

※数量限定のため、なくなり次第販売終了。6位：旨だれプルコギ（満場一致合格）

■イチ押しポイント

甘辛いタレで味付た牛カルビに、ドミノ・ピザ特製のマヨソースをトッピング。牛カルビにナムルをあわせることで、プルコギ風に仕立てた、暑い夏も元気に乗り越えられるような、食欲をそそる1枚です。

■職人のコメント

ピザにナムルをのせるというアイディアが凄い。もやしナムルの食感もアクセントになっていて、非常に美味しかった。衝撃的。

■価格：

<デリバリー> S 2,580円~／M 3,280円~／L 4,180円~

<お持ち帰り半額(TM)> S 1,290円~／M 1,640円~／L 2,090円~

7位：ピザBENTO マヨじゃが（合格）

■イチ押しポイント

直径約15cmのおひとり様ピザにサイドメニューがセットになった人気の「ピザBENTO」シリーズ。「マヨじゃが」は、焼けたマヨソースのまろやかさ、ほくほくポテトの甘み、粗挽きソーセージの旨味が楽しめる王道の組み合わせで、お子さまにも人気の商品です。

■職人のコメント

皆さんにおいしいといっていただけるバランスになっている。会議室や休憩室で、２人別々のものを頼んでシェアする食べ方も良いと思う。

■価格：

【OPEN～16時まで】

＜デリバリー＞ 1,090円~＜お持ち帰り＞ 790円~

【16時以降】

＜デリバリー＞1,190円~＜お持ち帰り＞890円~

8位：ジューシーからあげ（合格）

■イチ押しポイント

2014年の発売以来、人気No.1を誇るチキンのサイドメニュー「ジューシーからあげ」。2023年5月には二度揚げ製法にリニューアルし、さらにおいしくなりました。外はサクッ、中はジューシーな旨味を閉じ込め、ピザのお供にもおつまみにもぴったりの一品です。

■職人のコメント

オーブンで焼成しているので、ピザ屋ならではのからあげになっている。表面のカリッとさと中のジューシーさを感じるためにも、一口で食べることがおすすめ。

■価格：<デリバリー／お持ち帰り> 610円

■サイズ：1箱8ピース入り

9位：ニューヨークスタイル ペパロニラバー（合格）

■イチ押しポイント

2024年に惜しまれながらも販売終了となった「ニューヨーカーシリーズ」が復刻！以前と比べトマトソースを多くトッピングし、パルメザンチーズを追加したことで本場ニューヨークのオーセンティックな味わいを忠実に再現しています。

■職人のコメント

１スライスで物語ができている。スライス1枚でニューヨークに行ったような景色が見れるようなピザ。

■価格：

<デリバリー> 4,380円~

<お持ち帰り半額(TM)> 2,190円~

■サイズ：XL（直径約40cm）

10位：ダブルモッツァレラ（生地：パンピザ）（合格）

■イチ押しポイント

完熟トマトを使用した特製トマトソースに、日本向けに3年かけて開発したモッツァレラチーズをたっぷり使用したシンプルながら奥深い一枚。注文ごとに店舗で成形・焼成するパンピザ生地は耳まで香ばしく、ふっくら軽い食感で、チーズとトマトの旨みを引き立てます。

■職人のコメント

耳がちょうどよくサクサクしていて、もう一口、もう一口と食べたくなるようなピザ。朝ごはんにもおすすめなピザ。

■価格：

<デリバリー> S 2,180円~／M 2,780円~／L 3,480円~

<お持ち帰り半額(TM)> S 1,090円~／M 1,390円~／L 1,740円~

■放送概要

番組名：TBS系 『ジョブチューン～アノ職業のヒミツぶっちゃけます！』

放送日時：2025年8月23日(土)20：00～21：56

特設サイト：https://www.dominos.jp/topics/jobtune

- ドミノ・ピザの商品は、公式アプリからの注文が便利！『ジョブチューン』で好評価を獲得した商品も、簡単かつスムーズに注文できる！

ドミノ・ピザの公式アプリなら、注文から支払いまでスマホひとつで完結するので、デリバリー限定「２枚以上で50％オフ」、「お持ち帰り半額(TM)」も簡単にご利用いただけます。デリバリー限定「２枚以上で50％オフ」なら夏の暑い日も外出時間を最小限に抑え、涼しい部屋でくつろぎながら、焼きたてのピザを待つだけです。「お持ち帰り半額(TM)」は、郵便番号や地名、駅名を入力するだけで最寄りの店舗を簡単に検索可能。受け取りたい店舗と日時を選択し、お好きなピザをカートに入れると、自動的に適用されます。デリバリーもお持ち帰りも事前に受け取り日時を予約できるため、予定に合わせて準備ができ、アプリ内で支払いまで完了することで、受け取りもスムーズです。『ジョブチューン』の放送を見て気になった商品は、公式アプリからご注文してお楽しみください！

ドミノ・ピザ公式アプリ ダウンロードページ：https://www.dominos.jp/dominos-app/download/

支払いがスムーズ

一度登録した決済方法なら、次回からはワンタップで完了。各種キャッシュレスにも対応しているので、玄関でお財布を探したりおつりを気にする手間もございません。

■メニュー選びやカスタマイズも楽しめる

写真つきの商品一覧から、トッピングや生地を自由にカスタマイズできます。家族や友人と「これも食べたいね」と話しながら、ゆったり選ぶ時間もお楽しみいただけます。

■今回の『ジョブチューン』登場メニューも注文OK！

『ジョブチューン』で見たあの味も簡単に注文可能！気になったメニューを検索して、自分の舌でも“ジャッジ”してみませんか。

※本リリース内の価格はすべて税込み表記です。

※店舗により、価格が異なる場合がございます。

※本キャンペーンは予告なく変更・終了となる場合がございます。

※注文アプリの画面はイメージです。実際のクーポンやセットと異なる場合がございます。

宅配ピザのパイオニア・国内売上No.1

ドミノ・ピザは、日本で最初の宅配ピザチェーンとして、1985年9月30日にその歩みをスタートしました。以来、ピザデリバリー用バイク、ネット注文、ピザトラッカー、スマホアプリなどの革新と、新しいピザの提案を続け、日本の宅配ピザ業界で売上・店舗数No.1として業界を牽引しています。2024年9月に創業39周年を迎え、私たちが目指すのは、お客様が幸せを感じる日々の「いい日」を、もっとハッピーにするお手伝いをすること。新たに「いい日、ドミの日。(TM)」を掲げ、味も素材もとことんこだわった、とびきりおいしい1枚を真心こめてお届けします。