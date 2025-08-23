桑田佳祐発案!! 前代未聞！一夜限りの“The・秋の文化祭(ミュージック・フェス)”開催！TOKYO FM開局55周年×「桑田佳祐のやさしい夜遊び」放送30周年『九段下フォーク・フェスティバル’25』

今年3月にニューオリジナル・アルバムをリリース、5月末までアリーナ公演も含む5大ドームツアーを完走したサザンオールスターズ。そんなサザンオールスターズ桑田佳祐から、次はソロとしての驚きの報せが!! なんと、桑田発案による前代未聞の“The・秋の文化祭(ミュージック・フェス)”『九段下フォーク・フェスティバル’25』を2025年10月12日(日)に日本武道館で開催することが本日の「桑田佳祐のやさしい夜遊び」番組内で発表されました！



TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネットで放送中の「桑田佳祐のやさしい夜遊び」。1995年4月の放送開始以来、日本全国のリスナーに愛されてきた土曜日夜の名物番組が、2025年にめでたく放送30周年を迎えました。長年にわたるご愛聴に感謝の意を込めて、そしてTOKYO FMが今年4月に開局55周年を迎えたことを記念して、『九段下フォーク・フェスティバル’25』と題した、一夜限りのスペシャルイベントを日本武道館で開催することが決定いたしました！「今年、番組と局が大きな節目を迎えるにあたり、何か特別なイベントをやりませんか？」というTOKYO FMからの提案に対して、桑田佳祐が賛同し、本企画を発案。洋邦問わず、ギター1本持ち寄れば気軽に誰でも楽しめる“フォーク・ソング(大衆音楽)”。そんな“フォーク”への愛とリスペクトを込め、TOKYO FMと同エリアでもある九段下にある武道館で、“The・秋の文化祭(ミュージック・フェス)”を開催する運びとなりました。


気になる出演者は“桑田佳祐 他 ゲストあり”の表記となっています。桑田佳祐の呼びかけのもとに、一体どんな音楽仲間たちが登場するのでしょうか？


ゲストに関する事前発表の予定はありませんので、ぜひ当日まで楽しみにお待ちください！



なお、桑田佳祐が武道館の地に立つのは、2015年8月に開催されたサザンオールスターズのツアー『おいしい葡萄の旅』の追加公演以来、なんと10年ぶり！前代未聞、一夜限りのスペシャル・ステージをお楽しみください。チケットは8月24日（日）お昼12:00より受付がスタート。詳細はイベント特設サイトをご覧ください。





桑田佳祐は番組内で、イベントに向けて、


「TOKYO FMさん主催のもと『九段下フォーク・フェスティバル'25』と題したイベントを開催することとなりました！文化祭、学園祭みたいな感じでどうかな？ということでご提案申し上げました。肩の力を抜いて、準備を進めてまいりますので、どうぞお楽しみにしていただきたいなと思います。」


とメッセージしました。




【イベント概要】


■タイトル：


TOKYO FM 開局55周年×「桑田佳祐のやさしい夜遊び」放送30周年　九段下フォーク・フェスティバル’25　　　　　　　　　　　　　　


■開催日時　　：2025年10月12日(日) 　17時 開場　18時 開演　


■会　場　　　：日本武道館　（東京都千代田区北の丸公園2番3号）　


■チケット価格：13,000円（税込）


■出演者　　　 ：桑田佳祐　他 ゲストあり　※当日のお楽しみ！


■特設サイト　：https://www.tfm.co.jp/kudanshitafolkfes25


■主催 　　 ：TOKYO FM／キョードー横浜


　 企画・制作　：アミューズ／TOKYO FM


　 制作協力　　：ハンズオン・エンタテインメント


　 協力　　　　：ビクターエンタテインメント


　 協賛　　　　：カンロ／日清オイリオグループ／サントリー食品インターナショナル　他



《番組概要》


【タイトル】　　　「桑田佳祐のやさしい夜遊び」


【放送時間】 　　　毎週土曜　23:00～23:55


【放送局】　　　　 TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネット


【パーソナリティ】 桑田佳祐


【番組HP】　 　https://www.tfm.co.jp/yoasobi