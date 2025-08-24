チームのタスク管理・プロジェクト管理ツール「スーツアップ」、ゲスト権限の追加のお知らせ

株式会社スーツ

株式会社スーツ（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：小松 裕介）は、チームのタスク管理・プロジェクト管理ツール「スーツアップ」が、特定の部署及びプロジェクトだけのチームのタスク管理に参加することができる、新たなワークスペース権限「ゲスト」を追加したことをお知らせします。

スーツアップ ゲスト権限の追加のお知らせ

チームでかんたん、毎日続けられるプロジェクト・タスク管理ツールの経営支援クラウド「スーツアップ」（以下「スーツアップ」といいます。）β版では、無料お試し（7日間）をご利用いただけます。まずはスーツアップを操作してみて、チームのタスク管理に踏み出してみてください。

スーツアップ 無料お試しはコチラ :https://app.suitup.jp/auth/signup

１．ゲスト権限の追加の概要

スーツアップ ゲスト権限

スーツアップには、従来、ワークスペース権限として、オーナー、管理者、支払い責任者、そして、一般利用者の区分がありました。

今般、当社では、スーツアップが、当該機能において、特定の部署及びプロジェクトだけのチームのタスク管理に参加することができる「ゲスト」権限を追加したことをお知らせします。

これにより、例えば業務委託契約によって、社外より特定の部署やプロジェクトのみに参加するユーザーを1つのワークスペース内で管理することができるようになります。なお、ゲスト権限のユーザーは指定以外の部署やプロジェクト、全社などのタスク選択タブは選択することができません。

今後とも、スーツアップでは、ユーザーの皆様の利便性向上のために様々な機能を追加してまいります。

２．スーツアップのサービス概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=A_Su3dWaA4w ]

経営支援クラウド 「スーツアップ」 - かんたん！毎日続けられる！チームのタスク管理

URL：https://suitup.jp

スーツアップは、チームでかんたん、毎日続けられるプロジェクト・タスク管理ツールです。表計算ソフトのような操作で、チームの業務を「見える化」して、タスクの抜け漏れや期限遅れを防ぎます。チームのタスク管理を実現することで、業務の効率化やオペレーションの改善が進み、大幅なコスト削減を実現します。

スーツアップでは、2023年9月からα版、2024年4月からβ版の提供をしています。β版では、タスク・組織・コミュニケーション及び分析の基本機能に加えて、表計算ソフトにはないタスクひな型、期限通知及び定型タスクなど、チームのタスク管理をかんたんに毎日続けられる機能が搭載されました。

プランと料金は、スタンダード・プランは、会社/組織に所属するユーザー1人あたり月額1,080円（税別）です。ユーザー数が10名以下の会社/組織については、事業規模を考慮して費用負担をより軽減し、1人あたり月額500円（税別）となるスタータープランもご用意しています。なお、β版スタートキャンペーンとして、2025年9月30日までは期間限定で初期費用は無料です。

３．会社概要

商 号 ： 株式会社スーツ（Suits Inc.）

代 表 者 ： 代表取締役社長CEO 小松 裕介

事 業 内 容 ： 経営支援クラウド事業、経営支援事業、投資銀行事業

設立年月日 ： 2022年12月1日

資 本 金 ： 10,000,000円（累計資金調達額213,000,030円）

株 主 ： 経営陣、mint、グリーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル7号投資事業有限責任組合、スーツ応援ファンド1号有限責任事業組合、マラトンキャピタルパートナーズ株式会社、株式会社GOF

本店所在地 ： 東京都千代田区九段南4丁目6番13号ニュー九段マンション301号

TEL ： 03-6228-1390 FAX ： 03-6733-7870

会社サイト ： https://suits.co.jp

※ 「経営支援クラウド」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/?uri=/c1801/TR/JP-2022-134528/40/ja)、「Suit UP」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2022-134527/40/ja)、「全社タスク管理」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2022-134529/40/ja)及び「全社プロジェクト管理」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2023-143755/40/ja)は、当社の登録商標です。