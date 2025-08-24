西尾市の農園直送フルーツが主役！大河内農園いちじく＆きらり園の梨を使った”夏限定かき氷”新登場

株式会社キングファーム

愛知県西尾市のKingFarmCafe（キングファームカフェ）は、地元農家とコラボした「農園直送フルーツごおり」を2025年８月21日(木)より販売開始しています。

完熟いちじくを贅沢に使った【いちじくごおり】と、瑞々しい梨の果肉がゴロゴロの【梨ごおり】の２種類を同時販売。

さらに田原市産のフィンガーライムをアクセントに添え、爽やかな酸味とプチプチ食感が楽しめる、ここでしか味わえない唯一無二のかき氷に仕上げました。

農園直送だからこそ楽しめる、旬のフルーツの甘みと夏の涼を贅沢に味わえる一品です。

＼とろける完熟いちじくごおり／

「大河内農園のいちじくごおり」は、西尾市で丁寧に育てられた完熟いちじくを贅沢に使用。濃厚でとろける甘さとふわふわ氷が口いっぱいに広がります。

さらにフィンガーライムの爽やかな酸味がアクセントになり、いちじくのとろける甘さを一層引き立てています。

今だけの特別なご褒美をぜひ。

＼爽やかシャキシャキ梨ごおり／

「きらり園の梨ごおり」は、西尾市・きらり園から直送された梨をたっぷり使用。シャキシャキ食感とみずみずしい甘さを楽しめます。梨ジャムと梅ゼリーのさっぱりとしたハーモニーに、フィンガーライムのプチっと弾ける食感が加わり、夏らしい爽やかさを演出。

ひと口ごとに広がる、旬の涼しさをどうぞ。

愛知県西尾市で約180本のいちじくを栽培する大河内農園。土づくりからこだわり、雨除けハウスで大切に守りながら、一粒一粒丁寧に育てています。真面目で優しい笑顔と、いちじくへの愛情あふれる努力が味に表れています。愛知県西尾市の”きらり園”。丹精込めて育てた梨は、みずみずしくシャキシャキとした食感が魅力。農園直送だからこそ味わえる、確かな美味しさを地元西尾市から届けてくれます。

大河内農園のいちじくごおり

・価格：1,600(税込)

・提供期間：8/21(木)～9/4(木)（予定）

きらり園の梨ごおり

・価格：150ｇ(梨半分相当）1,480(税込)

300ｇ(梨１個相当）1,880(税込)

・販売期間：8/21(木)～9月末（予定）

・店舗概要

株式会社キングファーム 代表取締役 大野龍太郎

【King Farm Cafe】

〒445-0004

愛知県西尾市西浅井町坂下6-1

TEL:0563-65-2922

公式HP

https://king-farm.jp/

公式Instagram

https://www.instagram.com/kingfarmcafe/