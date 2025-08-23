岡本肇作品展『七福神道中旅 ～歌川広重「東海道五拾三次」へのオマージュ』@新宿高島屋 9/3日～16日まで。岡本肇の真骨頂55枚完成！七福神ご一行様が日本中そして世界に笑顔と温もりを届ける旅が始まる。
2025年NHK大河ドラマ『べらぼう』の放送により、
日本の伝統文化である浮世絵や江戸の美意識に、
あらためて光が当たる昨今
岡本肇氏 渾身の最新作が完成しました！
それが
歌川広重へのオマージュとして描き下ろした
『東海道五十三次』シリーズです。
今展では
『七福神道中旅 ―
歌川広重「東海道五拾三次之内」へのオマージュ』
と題して全国の百貨店で作品展を開催します。
作品の中で旅をするのは
全て七福神ご一行様★
日本中、そして世界に
笑顔とぬくもりを届けるわくわくする旅が始まります。
55枚の初描き下ろしの原画は圧巻！
広重の原画とほぼ同サイズのジクレーも制作。
55枚集めるのも楽しい趣味になりそう！
また、七福神道中旅に合わせて
大人気Kabamaruシリーズを中心に、
来年の干支 午の素敵な作品も多数登場、可愛い作品も勢揃いしております。
その他、赤富士、青富士、招き猫、達磨、フクロウ、など
ご進物にもとても喜ばれ、パワースポットのような岡本先生の作品で
人生最高にHappyに！
是非お近くの作品展にお越しくださいませ。
七福神のあたたかい福がいっぱい！ ご利益があるかもしれません。
【お買い上げ特典】
１.会期中、原画をお買い上げいただいたお客様には、裏板に岡本肇先生が直筆のサインをお入れいたします（後日納品） ※版画のお買い上げのお客様にはサインはございませんのご了承くださいませ
２.原画をご購入のお客様には更に、岡本肇特製ポストカード 12枚セットをさしあげます（非売品）とってもかわいくて縁起のいい絵柄のポストカートセットです
（こちらのカードセットは数に限りがございます 無くなり次第終了とさせて頂きます）
七福神道中旅 巡回スケジュール
2025年■2025年9月3日（水）から9月16日（火）まで
新宿高島屋 10F インテリアアートギャラリー 03-5361-1452
■2025年１1月２6日（水）から１2月9日（火）まで
新潟伊勢丹 ５F アートステーション 025-256-8558
■2025年１２月４日（木）から１2月１７日（水）まで
福屋広島 ７F アートステーション 082-246-6714
■2025年１２月２５日（木）から 2026年１月１４日（水）まで
水戸京成百貨店 6階 アート＆フレーム 029-303-8880
■2025年１２月２０日（土）から2026年１月１２日（月）まで
池袋ロフト 9階 グラフィックス 03-5992-8539
■2025年12月24日（水）から 2026年1月13日（火）まで
浦和伊勢丹 6階 アート＆フレーム 048-833-8130
■2025年１2月26日（水）から2026年 １月２０日（火）まで
高崎高島屋 ５F インテリアアートギャラリー 0273-30-3973
2026年
■1月7日（水）から1月20日（火）まで
町田小田急 4F インテリアアート売り場(グラフィックステーション) 042-727-2101
■1月１４日（水）から1月２７日（火）まで
米子高島屋 本館４階 インテリアアートギャラリー 0859-31-8341
■１月２２日（木）から２月４日（水）まで
池袋東武 ６階1番地 サロン・ド・デコール 03-5950-3520
岡本肇 Profile
1942年
大阪に生まれる。空間プロデューサーとして活躍。
1986年
中国・吉林省との文化交流で、篆刻（てんこく）や書を学ぶ。
1991年
(有)和味文化研究所を設立し、新鮮な和風感覚での生活道具や生活雑貨を商品企画。
1998年
猫のキャラクター「Kabamaru」をデビューさせる。
2007年
Kabamaruたちの猫の気ままな生き方を描いたエッセイ『猫だより 笑ったぶんだけ楽しくなれる』（小学館）を出版。カレンダーをはじめ、Kabamaruキャラクター商品が人気を博す。
水墨書画作品展を全国各地で開催。和テイストの商品企画や様々な創作活動を展開中。
水墨書画教室「墨童の会」主宰。
■取材等の問合せ先■
主催：株式会社ｱｰﾄﾌﾟﾘﾝﾄｼ゛ｬﾊﾟﾝ
〒177-8503
東京都練馬区谷原2-1-26
TEL:03-5923-1362（土日祝休）
Instagram(https://www.instagram.com/apj_exhibitions/)：@apj_exhibitions
展示会情報(https://apj-exhibition.blogspot.com/2023/12/blog-post.html)： (apj-exhibition.blogspot.com)
#岡本肇 #東海道五拾三次 ＃歌川広重 ＃べらぼう ＃江戸 ＃浮世絵 ＃UKIYOE #富士山 #縁起物 #七福神 #株式会社アートプリントジャパン #新宿高島屋