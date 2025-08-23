¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¡¦¥¿¥¥·ー¥É¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç³Ú¤·¤à | ºÇ½ÜDress CollectionÂç¸ø³«
¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç³Ú¤·¤à
¥É¥ì¥¹¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥«¥éー¤«¤é¼«Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÁª¤Ö³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£A¥é¥¤¥ó¤ä¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥é¥¤¥ó¡¢¥Þー¥á¥¤¥É¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ö²Ç¤Î¹¥¤ß¤äÂÎ·¿¡¢¼°¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤âÂ¿ºÌ¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¦Æ»¤Î¥Ô¥å¥¢¥Û¥ï¥¤¥È¤ä¥¢¥¤¥Ü¥êー¡¢¸ÄÀ¤ò½Ð¤¹¤Ê¤é¤¯¤¹¤ß¥«¥éー¤ä¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ëー¤ä¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤É¤¬2025Ç¯¤ÎÎ®¹Ô¥«¥éー¡£
ºÇ¶á¤Ï°Â²Á¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥É¥ì¥¹¥µ¥¤¥È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óË¤«¤ÊÃæ¤«¤é¼Á¤ÎÎÉ¤¤¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤é¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ê¤É¤Ç¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
»îÃå¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÁÇºà¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¡¦ºÙÉô¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ÂºÝ¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ç¼ÆÀ¤Î°ìÃå¤Ë½Ð²ñ¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¡¢½Ü¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤âÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤¬Éý¹¤¤Å¹ÊÞ¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢»öÁ°ÁêÃÌ¤äÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î»îÃå¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¡£
ÏÂÁõ¤ä¥«¥éー¥É¥ì¥¹¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ä¾®Êª¤È¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Èー¥¿¥ë¤ÇÍýÁÛ¤Î²Ö²Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ð¤¨¤¿¤¤Êý¤Ë¥É¥ì¥¹¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ï¤È¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥É¥ì¥¹Áª¤Ó¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Í½»»¤äÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ÎÁª¤ÓÊý¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë²Á³ÊÁê¾ì
¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¥ì¥ó¥¿¥ë¤ÎÍ½»»¤äÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥×¥é¥óÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¿¶ÑÅª¤Ê¥ì¥ó¥¿¥ë²Á³Ê¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ê¤é¿ôËü±ß¤«¤é¡¢Æ´¤ì¤Î¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¿·ºî¤Ê¤É¾å¼Á¤Ê¤â¤Î¤Ï10Ëü±ß°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤òÁª¤Ö¤È¤¤Ï¡¢²¿¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾®Êª¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¹þ¤ß¤Î¥»¥Ã¥È¡¢°áÁõÂå¹þ¤ß¤Î¥ï¥ó¥Ñ¥Ã¥¯ÎÁ¶â¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÄÉ²ÃÎÁ¶â¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
³ä°ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ä½é²óÀ®ÌóÆÃÅµ¡¢Èæ³Ó¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¤ªÆÀ¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¾ì¹ç¤â£±
²Á³ÊÁê¾ì¤ä¸ý¥³¥ß¡¢¥³¥¹¥Ñ½Å»ë¤ÇÁª¤ÖÊý¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äQ&A¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¤Ê¤¬¤é¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»¥ËÚ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤Ø | 9·îÅÚÆü½Ë¤Ë¡Ö»¥ËÚ¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Õ¥§¥¢¡×³«ºÅ
¤³¤ÎÅÙ¡¢»¥ËÚ¥¨¥ê¥¢¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ÎÌµÎÁ»îÃå²ñ¤ò´Þ¤à¡Ö»¥ËÚ¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Õ¥§¥¢¡×¤ò9·î¤ÎÅÚÆü½ËÆü¤Ë³«ºÅ¡£·ëº§¤ò¹µ¤¨¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥É¥ì¥¹¤«¤é¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÏÂÁõ¤Þ¤Ç¡¢ËÉÙ¤Ê°áÁõ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤È¥ì¥ó¥¿¥ë¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÆÀ¤Ê¥×¥é¥ó¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡Ú¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Õ¥§¥¢³«ºÅ³µÍ×¡Û
* ³«ºÅ´ü´Ö: 2025Ç¯9·î¤ÎÅÚÆü½Ë
* ³«ºÅ¾ì½ê: ¼Ì¿¿¹©Ë¼¤Ñ¤ì¤Ã¤È »¥ËÚ¥¨¥ê¥¢Á´Å¹
* ¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥¡¥¯¥È¥êーÅ¹
* »¥ËÚÃæ±ûÅ¹
* ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ:
* ¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤äÏÂÁõ¤ÎÌµÎÁ»îÃåÂÎ¸³
* ¥Õ¥©¥È¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥ó¤ÎÁêÃÌ²ñ
* ºÇÂç6Ëü±ßOFF¡ª¸ÂÄêÆÃÅµ¤ÎÄó¶¡
¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Õ¥§¥¢¸ÂÄêÆÃÅµ
¡¦ºÇ¹âµé°áÁõ¥×¥ì¥ß¥¢¥é¥¤¥óÄÉ²ÃÎÁ¶âÄÌ¾ï\22,000
¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¥°¥ìー¥É¥¢¥Ã¥×ÄÌ¾ï\22,000
¡¦¥×¥é¥ó¤«¤é¤ªÃÍ°ú¤
¡¦¤ªÌ»¤µ¤Þ¤Î¿·ºî°áÁõÌµÎÁ
¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈºÇÂç6Ëü±ß°Ê¾å¤Ë¡ª
¡Ú¥¹¥¿¥¸¥ªPalette¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¡Û
1. ËÉÙ¤Ê°áÁõ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿°áÁõ¤òËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖJILL STUART¡×¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÁí¥ìー¥¹¥É¥ì¥¹ ¤ä¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ÖSACHIKO TSUTSUI¡×¤Î¥Ü¥ê¥åー¥ßー¤Ê¥É¥ì¥¹ ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î²Ö²Ç¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë°ìÃå¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÏÂÁõ¤â¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¡ÖLaceÏÂÁõ¡× ¤ä¡¢³Ê¼°¹â¤¤¡ÖÆó¾òÈ¬´Ý¡×¤ÎÏÂÁõ ¤Ê¤É¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼è¤ê°·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É°ìÍ÷
¡¦MATSUO
¡¦ISAMU MORITA
¡¦KIYOKO HATA
¡¦JILL STUART
¡¦LAURA ASHLEY
¡¦SACHIKO TSUTSUI
¡¦SUNMODE
¡¦lulu felice
¡¦Zelda
¡¦Filo
¡¦VICTRIA FRANCEZKA
¡¦ALLESA
¡¦GLASE WEDDING
¡¦SERINA BRIDAL
¡¦ATELIER E & M
¡¦Claudia
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
2. ¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³ÊÀßÄê
¡Ö¼Ì¿¿¹©Ë¼¤Ñ¤ì¤Ã¤È¡×¤Î¥×¥é¥ó¤Ï¡¢°áÁõ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¶â¤È»£±ÆÂå¤¬Á´¤Æ´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÀÏ¯²ñ·×¤Ç¤¹¡£
* ¥Çー¥¿¤Þ¤ë¤´¤È plan: ¥É¥ì¥¹2Ãå¡¢¥¿¥¥·ー¥É2Ãå¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¢ÃåÉÕ¤±¡¢Á´¥«¥Ã¥È¥Çー¥¿¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢\29,800¡ÊÀÇ¹þ\32,780¡Ë¤«¤é¤È¡¢¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
* ¥¯¥é¥¹¥Õ¥êー 2Ãå plan: ÏÂÁõ¤ÈÍÎÁõ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼«Í³¤Ç2ÃåÁª¤Ù¤ë¿Íµ¤¤Î¥×¥é¥ó¤Ï¡¢\78,000¡ÊÀÇ¹þ\85,800¡Ë¤«¤é¡£
3. ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È
°áÁõÁª¤Ó¤«¤é¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¢»£±Æ¡¢¼Ì¿¿Áª¤Ó¤Þ¤Ç¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥Èー¥¿¥ë¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤´´õË¾¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÃúÇ«¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¡¢¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¦¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò´Þ¤á¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Þ¤Ç¡ÖºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¡×¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
¼Ì¿¿¹©Ë¼¤Ñ¤ì¤Ã¤È ¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥¡¥¯¥È¥êーÅ¹
* ½»½ê¡§¢©060-0032 ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èËÌ2¾òÅì4ÃúÌÜ¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤¨¤ó¤È¤Ä¹¾ì1F
* ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§011-207-4466
* ±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 18:30
¼Ì¿¿¹©Ë¼¤Ñ¤ì¤Ã¤È »¥ËÚÃæ±ûÅ¹
* ½»½ê¡§¢©060-0062 ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî2¾òÀ¾3ÃúÌÜ11－1k-23¥Ó¥ë B1F
* ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§011-596-8155
* ±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 18:30
¡Ú¤ªÅ¹¤ÎÁÛ¤¤¡Û
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Õ¥©¥È¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªÆó¿Í¤Î¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¤ò±Ê±ó¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢²Ö²Ç¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥É¥ì¥¹¤Ë¿¨¤ì¡¢»îÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÆó¿Í¤ÎÍýÁÛ¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²è´ë¶È¤ÎÊç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼Ì¿¿¹©Ë¼¤Ñ¤ì¤Ã¤È¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËºÇ¹â¤Î¡Ö»×¤¤½Ð¡×¤È¡Ö´¶Æ°¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ÎÍýÁÛ¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Ë¶¦´¶¤·¡¢ÆÃ¤Ë20Âå¥«¥Ã¥×¥ë¤Ê¤ÉÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¼ã¼Ô¤ò±þ±ç¤·¡¢¿·¤·¤¤¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë´ë¶ÈÍÍ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°áÁõ¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¢¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ã´Åö¼Ô:Å¹ÊÞ±¿±ÄÉô¡¡Ã´Åö¼Ô
Ï¢ÍíÀè: info@sankeistudio.co.jp