次世代を担うVTuber発掘プロジェクト、始動

ウィンナビ株式会社次世代を担うVTuber発掘プロジェクト

NEXPROは、日本と韓国を中心にインフルエンサーやタレントの育成・マネジメントを行い、SNS・YouTube・イベントを通じて企業やファンとつながるプロジェクトを多数展開してきました。今回新たに、VTuber分野に進出し、デビューから活動継続まで一貫したサポート体制を提供いたします。

◆募集概要

◆NEXPROが提供する強み

2025年8月現在、当社調べ。日本国内における「インフルエンサーマネジメント事務所」を対象に、Google検索および情報調査（ChatGPT活用を含む）を行った結果、当社が日本初であることを確認いたしました。- 募集対象：VTuber活動を希望する方（経験不問）- 活動内容：YouTube配信、SNS発信、イベント出演など- サポート内容：機材・イラスト制作支援、SNS運用、案件提供、収益化サポート- 応募方法：公式LINE・Instagramよりエントリー可能公式Instagram：https://www.instagram.com/nexpro_japan公式LINE：https://lin.ee/89EAoMx- 日韓を中心とした豊富な企業案件の提供- SNSマーケティングのノウハウによる拡散支援- イベント出演・ファンコミュニティ運営のサポート

■ コメント

ウィンナビ株式会社 代表取締役大橋 武馬

「NEXPROは、声と個性を活かして新たな表現に挑戦したい方を全力で応援します。夢を一緒に形にしていきましょう。」



活動の様子や日常はInstagramでも発信していますので、ぜひご覧ください。

Instagram：

https://www.instagram.com/tatsu._maru

■ NEXPRO事務所について

日本と韓国を拠点に活動するインフルエンサー事務所「NEXPRO（ネクプロ）」。

「日韓の架け橋となる次世代クリエイターの育成と発信」を理念に、インフルエンサー・モデル・VTuber・配信者のマネジメントを行っています。

また、SNSを活用したPR・広告代理事業、日韓交流イベントの企画運営、ブランドとのタイアッププロモーションなど幅広い事業を展開し、日韓双方の市場における新しい価値創造を目指して世界へ―。

会社名 ： ウィンナビ株式会社

事業内容：インフルエンサーマネジメント事業・海外留学サポート事業・キャリア支援事業

所在地 ： 東京都中央区溱2-11-1

代表者 ： 大橋 武馬

設立 ： 2022年3月15日

コーポレートサイト ： https://winnavi.site

メールアドレス：info@winnavi.jp

公式 Instagram ： https://www.instagram.com/nexpro_japan

公式 TikTok ： https://www.tiktok.com/@nexpro_jp

■ 出演・協賛・メディア取材のお問い合わせ先

企業様・クリエイター様・メディア関係者様からのご連絡を随時受け付けております。

下記フォームまたはInstagramのDMより、お気軽にお問い合わせください。

協賛・出演応募：https://nexpro.co.jp/contact/

公式Instagram：https://www.instagram.com/nexpro_japan



また、NEXPROでは、事業パートナー、イベント協賛企業を募集しています。

日本国内の10代から20代（Z世代）へ商品やサービスを届けたいと考える、広告主 / 事業パートナー、イベント協賛を募集しております。

ご興味のある方は、info@nexpro.co.jp / https://nexpro.co.jp/contact/ まで、お気軽にご連絡ください。

お問い合わせ先

NEXPRO（ネクプロ） 広報担当

Email：press@nexpro.co.jp