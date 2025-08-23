【動画公開】羽柴なつみ氏、Wonderlaboが運営するYouTubeチャンネル「MarShall」でチラシ100枚配布チャレンジ！？

株式会社Wonderlabo

マーケティング教育事業等を行う株式会社Wonderlabo（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：廣野裕之、以下「当社」）が運営するYouTubeチャンネル「MarShall(https://www.youtube.com/@MarShall_wlh)」に、恋愛リアリティショー「シャッフルアイランド」出演など注目を集めるタレント・羽柴なつみ氏がゲストとして登場いたしました。





今回の動画は、羽柴氏に 当社のチラシを街中で100枚配布 していただくチャレンジ企画です。勝てばバラエティ番組への出演、負ければホラー映画鑑賞という罰ゲームを賭け、猛暑の中、ミッションに挑んでいただきました。果たして、羽柴氏はバラエティ番組への出演を勝ち取ることができるのでしょうか？勝負の行方は、ぜひ動画でご覧ください！▼ 動画視聴はこちら[動画: https://www.youtube.com/watch?v=E4M0MY-Myp4 ]

URL：https://youtu.be/E4M0MY-Myp4

▍チラシ100枚配布チャレンジ実施の背景

2025年5月24日に公開された動画（https://youtu.be/fudxoX6Z9qI）で、羽柴氏のチラシ配布チャレンジが決定しました。

■出演者

廣野裕之（ひろの ひろゆき）

Wonderlabo Holdings株式会社 代表取締役CEO

株式会社Wonderlabo 代表取締役CEO

新卒でワークスアプリケーションズに入社。 サイバーエージェントでアカウントプランナーとして従事した後、新規事業開発会社にてマーケター育成事業の事業責任者として業界最大手まで牽引。同時に総合代理店から専門代理店など複数代理店のプロジェクトに参画。その後、スタートアップ企業のCMOに着任し組織開発を含む広範囲に渡るマーケティング全般を統括。 2022年2月Wonderlaboを設立。広告代理店や事業会社/消費者/学校など幅広くマーケティング教育を展開。2024年2月Wonderlabo Holdingsを設立し、代表取締役CEOに就任。



羽柴なつみ（はしば なつみ）

AbemaTVの恋愛リアリティショー「シャッフルアイランド」への出演をきっかけに、親しみやすいキャラクターと大胆なグラビアで注目を集めるタレント。2021年には地元・北海道の「十勝観光大使」に就任するなど、地域貢献にも積極的。 SNS総フォロワー数は100万人を超え、SNSでも高い発信力を持つ。



■株式会社Wonderlaboについて

「全ての人にマーケティングを」を理念に掲げ、大手から中小・ベンチャー・スタートアップに至るまで、経営戦略から逆算したマーケティングコンサルティングや、厚生労働省認可のマーケター育成事業で年間数百名のマーケターを輩出。

「ワクワクを科学する」を理念に、次世代の創造教育も数多く展開。



所在地：東京都品川区西五反田1丁目26番2号五反田サンハイツビル2F

事業内容：マーケティング・デザイン・エンジニアリング等のリスキリングによるキャリア支援やマーケティング教育の運営。

・ハロートレーニング（求職者支援訓練）※厚生労働省認定事業

・マーケティングキャリアラボ ※経済産業省認定事業

・NEXT MARKETING STUDIO（マーケティング教育）

ホームページ：https://wonderlabo.co.jp/



■お問い合わせ先

Wonderlabo Holdings株式会社 広報担当 山本

メールアドレス：miho.yamamoto@wonderlabo.co.jp

お問い合わせフォーム：https://wonderlabo-hd.co.jp/contact