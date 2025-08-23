2025年リニューアルオープン！重要文化財の北海道赤レンガ庁舎で叶える、クラシカルなフォトウェディング。写真映えするフォトスポットもご紹介
北海道赤レンガ庁舎でおしゃれ＆ロマンチックなロケーションフォトを
歴史と風格を感じさせる建物と、お二人の幸せな瞬間が織りなす、ここでしか撮れない特別なフォトウェディングをご提供。
写真：スタジオpaletteサッポロファクトリー店 まずは象徴である赤レンガの外観の撮影。雨でもドラマチックに
詳細を見る :
https://www.studio-palette.com/bridal/plan/plan03/
北海道道庁旧本庁舎（通称：赤レンガ庁舎）
〒060-0003 北海道札幌市中央区北３条西６丁目１
赤レンガ庁舎を背景にした唯一無二のロケーション
北海道道庁旧本庁舎は、明治時代に建てられたアメリカ風ネオ・バロック様式の重要文化財。2025年の改修工事を経てリニューアルオープン！特徴的な赤煉瓦で彩られた、レトロでクラシカルな趣ある雰囲気を演出できるのが魅力です。
写真：スタジオpaletteサッポロファクトリー店 こちらは内観。豪奢な階段フォトは圧巻。
厳選されたレンタルウエディング衣装との組み合わせ
赤レンガ庁舎の雰囲気に合うクラシカルな衣装で、もっと写真の完成度を上げることができます。
ウェディングドレス
新作のデザインブラックドレスを使用。上品なレース感が赤レンガ庁舎の厳かさとベストマッチ。
その他人気ブランド「JILL STUART」の総レースドレスや、デザイナーの「好き」を詰め込んだ「SACHIKO TSUTSUI」のウェディングドレスなど、細部までこだわったドレスが、歴史ある建物に美しく映えます。
和装（色打掛、白無垢）
京都の老舗和装メーカー「二条八丸」のモダンな和装や、上品な桜色が特徴の「Pink和装」など、和装での撮影もおすすめです。
内観撮影の様子
重厚なクラシックドアの前
奥行きのある階段ショット
写真：スタジオpaletteサッポロファクトリー店
撮影テーマは『classical modern』奥ゆかしい内装と歴史を活かしながら、トレンドのブラックコーディネートを合わせた最旬スタイル。まるでタイムスリップしたかのようなフォト体験が楽しめます。
外観撮影の様子
外観もバリエーション◎
写真：スタジオpaletteサッポロファクトリー店
内観と外観、それぞれバリエーション豊富な撮影ができるのもポイント。
【プランのご案内】
北海道道庁旧本庁舎（通称：赤レンガ庁舎）でのロケーションフォトウエディングは北海道のフォトスタジオ写真工房ぱれっとの【近距離プラン】で取り扱い中。撮影に必要なものが全て揃ったオールインワンの構成です。手ぶらで撮影に臨めるので、安心してご利用いただけます。
ロケーション plan:
衣装1点（和装・洋装自由）、ヘアメイク、着付け、全カットデータ、ブーケ・アクセサリーレンタル、移動費など全て含まれます。
価格は\128,000（税込\140,800）から。
* 北海道道庁旧本庁舎は「近距離コース１.」に含まれます。
光が二人を祝福する廊下フォト
新しい歴史を始める北海道道庁旧本庁舎（通称：赤レンガ庁舎）と、ふたりのこれからの歩みを重ねて。美しいフォトウエディングを残しませんか。
すでに道内外から多くのお問合せをいただいておりますので、ご予約はお早めに。
道外にお住まいの方はLINE通話を使ってプランニングができる「オンライン相談」をぜひご利用ください。当日中に衣装選び＋撮影をすることができます。
【スタジオpaletteについて】
私たちは、単に写真を撮るだけでなく、お客様にとってかけがえのない思い出を創るお手伝いをしたいと考えています。北海道の雄大な自然や歴史的建造物といった、他に類を見ないロケーションで、お二人の愛の物語を写真に収め、生涯の宝物となる一枚を創造します。
【取り扱い店舗】
北海道道庁旧本庁舎でのロケ撮影は、札幌エリアの店舗にてご予約・お問い合わせいただけます。
* 写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店
* 住所：〒060-0032 北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F
* 電話番号：011-207-4466(#)
* 写真工房ぱれっと 札幌中央店
* 住所：〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西3丁目11－1k-23ビル B1F
* 電話番号：011-596-8155(#)
公式ホームページ：https://www.studio-palette.com/bridal/
【アライアンスパートナー募集】
「写真工房ぱれっと」は、この特別なフォトウェディングサービスを共に提供していくパートナー企業様を募集しています。衣装、ヘアメイク、ロケーション、プロデュース、北海道旅行／観光など、幅広い分野でアライアンスを組むことで、より多くのお客様に素晴らしい体験を届けていきたいと考えております。ご興味のある企業様は、以下までお気軽にお問い合わせください。
担当者：店舗運営部
連絡先：info@sankeistudio.co.jp