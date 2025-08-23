¡ØCITY CHILL CLUB¡Ù9·î¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥»¥ì¥¯¥¿ー¤¬·èÄê¡ª
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¡ÖCHILL¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë2»þ´Ö¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤òºîÀ®¤·OA¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖCITY CHILL CLUB¡×(·î～¶âÍËÆü 27:00～29:00)¤Î2025Ç¯9·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î9·îÅÙ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥»¥ì¥¯¥¿ー¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤âÍÍ¡¹¤Ê¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥»¥ì¥¯¥¿ー¤¬¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤ªÄ°¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡
¢¡·îÍË1½µÌÜ
¾®Àî·òÂÀÏº +¾®ÀîÀô
¾®Àî·òÂÀÏº
Äà´È¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉTULALAÂåÉ½¡£
ÍÄ¾¯´ü¤è¤êÄà¤ê¤ËÇ®Ãæ¤·¡¢¿å»º³Ø²Ê¤ÎÂç³Ø»þÂå¤Ëµ¼Ô¤È¤·¤ÆÄà¤ê¤Î»¨»ï¼Ò¤ØÆþ¼Ò¡¢³È¤²¤¿¿ÍÌ®¤ò³è¤«¤·¤Æ2002Ç¯¤ËÆÈÎ©¤·Í¸Â²ñ¼Ò¥¨¥¯¥¹¥È¥êー¥à¤òÀßÎ©¡£Äà¶ñ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÅ¸³«¡£
¸½ºß¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿À¸Êª¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¼«¿È¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉTULALA¤ä¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥ÉFin-chÂ¾¡¢µû¤Î³¨¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£2017Ç¯¤Î¥À¥¤¥Ï¥Ä¤È¤ÎÃÓÅÄ»Ô¥³¥é¥Ü¡¢²Æì¥³¥é¥ÜÂ¾¡¢´ë¶È¤È¤Î¶¦Æ±´ë²è¤Çµû¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²»³Ú¤Ç¤Ï¥®¥¿ー¤Ê¤É¤Î²þÂ¤¡¢À©ºî¤ò¼ñÌ£¤È¤·¡¢È¬½Å»³¸ÅÅµÌ±ÍØ¿·¿Í¾Þ¡¦µÜ¸Å¸ÅÅµÌ±ÍØ¿·¿Í¾Þ¡¢Í¥½¨¾Þ¤ò¼èÆÀ¡£
¾®ÀîÀô
¹â¹»°ìÇ¯À¸¡£ÍÄ¾¯´ü¤è¤êÍÎ³Ú¤ò²Î¤¤¡¢Ëâ½÷¤ÎÂðµÞÊØ¡¢¥ª¥ê¥Ðー¡ª¤Ê¤ÉÂç¼ê¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ë»ÒÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£
¾®³Ø4Ç¯À¸¤«¤é»Ï¤á¤¿DTM¤Ç¤Îºî¶Ê¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Îºî¶Ê¤ä¡¢·àÃÄ¤Ø¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¶Ê¤ÎÄó¶¡¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò¶¡¸þ¤±¥·¥çー¤ä¥Ñ¥ìー¥É¤Ê¤É¤Î¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä²Î¤Î¼ýÏ¿¡¢Ãæ³ØÊüÁ÷Éô¤Ç¤Ï¡¢¸©Âç²ñÍ¥ÎÉ¾Þ¡¦Á´¹ñÂç²ñ¤Ø¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ³Ø°ìÇ¯À¸¤Ç¥Ùー¥¹¤ò»Ï¤á¡¢SONY MUSIC the LESSON plus¤Ë¤Æ¸½¾ì¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤ò³Ø¤Ó¡¢¥Ùー¥¹¥Üー¥«¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Î3Ç¯´Ö¤Ëºî»ìºî¶ÊÊÔ¶Ê²Î±éÁÕÏ¿²»¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼«¿È¤ÇºîÀ®¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç½é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤¸¤æ¤¦¤Á¤ç¤¦¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
2.3½µÌÜ
¤È¤±¤¿ÅÅµå
2012Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£2019Ç¯¤Ë¤è¤³¤ä¤Þ¤³¤¦¤À¤¤¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¸½ºß¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤Ê¤ë¡£¿´¤Ë¶Á¤¯²Î»ì¤È¥á¥í¥Ç¥£¡¢
Â¨¶½Åª¤ÇÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤¥é¥¤¥Ö¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£
¥Üー¥«¥ë´äÀ¥¤Î½Ð¿È¡¦ºß½»¤Ç¤¢¤ëÀîºê¤Ë¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØÀîºê¤Ë²¶¤¿¤Á¤ÎÆ¼Áü¤ò·ú¤Æ¤¿¤¤¥ï¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤ò¹Ô¤¦¡£
2024Ç¯4·î¤Ë»öÌ³½êÆÈÎ©¤·¥á¥ó¥Ðー±¿±Ä¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£
¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¤Ë¸þ¤±¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
4.5½µÌÜ
POLYPLUS
¸½Âå¥¤¥ó¥¹¥È³¦¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥Áー¥à "POLYPLUS"
¥á¥ó¥Ðー³Æ¡¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÃæ¡¢¡Ö¥Õ¥í¥¢¤òÌö¤é¤»¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë½¸·ë¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ2014Ç¯9·î¤Ë»ÏÆ°¡£
¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤¤È½¸¤¦¿Í¡¹¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¼«Í³¤Ë²»¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢»þ¤Ë¥¯ー¥ë¤Ë¡¢»þ¤Ë¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä¥«¥Æ¥´¥ê¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤¿¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤òÅ¸³«¡£ ¹â¤¤±éÁÕÎÏ¤È¥Õ¥í¥¢¤ò´¬¤¹þ¤àÀðÆ°ÎÏ¤Ç´Ñ¤ë¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¡¢Ìö¤é¤»¡¢Ãå¼Â¤Ë»Ù»ý¤ò³ÈÂç¡£
"R.T.B."¡á Road to Budokan¡£¡Ö5Ç¯¤ÇÉðÆ»´Û¡×¤ÎÌ¤Íè¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢î²¿ÊÃæ¡£We are POLYPLUS.
¢¡²ÐÍË1½µÌÜ
¤«¤é¤¯¤ê¤´¤Ã¤³
Åìµþ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë4¿ÍÁÈ¡É¥Ð¥Ö¥ë¥¬¥à¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡É¡£¥°¥ëー¥ô¥£ー¤Ê¥ê¥º¥à¤Ë¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤ò¾è¤»¤¿³Ú¶Ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥ëー¥Ä¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤ÎÍ×ÁÇ¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢¤É¤ó¤Êµ¨Àá¤Ç¤âÄ°¤¯¿Í¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡£¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤¬¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥Üー¥«¥ë¤òÌ³¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿§¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î°ìÂÎ´¶¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿É½¸½¤Ï¥Ï¥Ô¥Í¥¹¤½¤Î¤â¤Î¡£"³¤±è¤¤¤ÎÍ·±àÃÏ"¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Â¿¹¬´¶¤È¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸ー¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤ò¥Ð¥Ö¥ë¥¬¥à¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ªÏ¢¤ì¤·¤Þ¤¹¡£
2½µÌÜ
Ï²Ì¡³×Ì¿
2017Ç¯5·î5Æü¡¢µþÅÔ¤Ë¤Æ¤³¤É¤â¤ÎÆü¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿5¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î»ý¤ÄÏ²Ì¡¡¢²»³Ú¤Î»ý¤ÄÏ²Ì¡¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë³Î¤«¤Ëºß¤ëÏ²Ì¡¡¢¤½¤ì¤é¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¡¢²»³Ú¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆóÕÌÀ´ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤¿³×Ì¿»ùÃ£¡£
·ëÀ®¤ï¤º¤«3¥ö·î¤Ç¡ÖSUMMER SONIC 17¡×¡ÖRising Sun Rock Festival2017¡×¤Ê¤É¤ÎÂç·¿¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¡£
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥É¥é¥Þ¡Ö¤«¤·¤Þ¤·¤á¤·¡×¤Ë¤ÆËÜ¿ÍÌò¤Ç½Ð±é¡¢¥é¥Ã¥Ñー¤ÎÄÃºÂDOPENESS¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡Ö¤¦¤ï¤Ä¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¡×¤äYouTuber²¬ÅÄ¹¯ÂÀ¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡ÖÍ¥¤·¤¤¥¦¥½¤Ç¡×¤Î¥ê¥êー¥¹¡¢ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß½Ð±é¡Ö¤¹¤²È¡×¤ÎCM¡Ö¤¢¤¿¤é¤·¤¤¥«¥ìー¡×ÊÓ¤Ë¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤¬·è¤Þ¤ë¤Ê¤É³èÆ°¤ÏÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ë¡£
3½µÌÜ
wowdow
2021Ç¯8·î·ëÀ®¡£
Ì¾¸Å²°¤Î4¿ÍÁÈ¥ê¥¢¥êー¥Ê¥¤¥¹¥Ý¥Ã¥×¥°¥ëー¥×¡£
¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¥í¥Ã¥¯¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¡¢¥ê¥¢¥êー¥Ê¥¤¥¹¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥½¥ó¥°Ã£¤¬»ý¤ÁÌ£¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢MV¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê°ì´Ó¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤âÉ¬¸«¡£
¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï4¿Í¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¤òÎ¨¤¤¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ò¼Â¸½¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ°¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
4½µÌÜ
°æ¾å±à»Ò
2022Ç¯¤è¤ê¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î¥ªー¥Êー¤Î°ìÀ¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë²»³Ú³èÆ°¤ò³«»Ï¡¢Î¾¿Æ¤Î±Æ¶Á¤ÇÄ°¤ÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤¿60～70Ç¯Âå¤Î¥Õ¥©ー¥¯¡¢¥í¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥ëー¥¹¡¢¥«¥ó¥È¥êー¡¢¥Ö¥ëー¥°¥é¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î²»³Ú¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢Æü¾ï¤Î°ì¥³¥Þ¤òÆÈÆÃ¤Ê»ëÅÀ¤Ç¡È¸ÀÍÕ¡É¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿Í£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò»°¾ö°ì´Ö¤«¤é»º¤ß½Ð¤¹¥·¥ó¥¬ー¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡£
Éã¤Î¥®¥¿ー¤ò·È¤¨¡¢³ý¥öºê¡¢Æ£Âô¡¢²£ÉÍ¤Ê¤É¿ÀÆàÀî¸©±è´ßÉô¤òÃæ¿´¤Ë¥é¥¤¥ô³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤äÃÏÊý¤Ø¤È½ù¡¹¤Ë³èÆ°¤ÎÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤ë¤È2024Ç¯9·î¤Ë1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤Û¤³¤í¤Ó¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
¡ÖÂè17²óCD¥·¥ç¥Ã¥×Âç¾Þ2025¡×Æþ¾Þ¡¢¡ÖAPPLE VINEGAR -Music Award- 2025¡×ÆÃÊÌ¾Þ¼õ¾Þ¤Ê¤É¤Î¥¢¥ïー¥É¼õ¾Þ¤ä¿ôÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡¢²»³Ú´Ø·¸¼Ô¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ê¹ß¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤Ë±þ¤¨¤ÆÄÅ¡¹±º¡¹¥é¥¤¥ô¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö·ë¤¤¤Î¤ª¤È2025¡×¡¢¡ÖFUJI & SUN '25¡×¡¢¡ÖFUJI ROCK FESTIVAL '25¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥§¥¹¤Ø¤Î½Ð±é¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
5½µÌÜ
Ì¾»ùÌíÌÀ²»
2003Ç¯7·î11ÆüÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì·²ÇÏ¸©°é¤Á¡£
Éã¤Î±Æ¶Á¤Ç5ºÐ¤«¤é¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ô¥¢¥Î¤ò½¬¤¦¡£
¹â¹»À¸»þ¡¢ÊõÄÍ²Î·à¤ò´Ñ·à¤·ÉñÂæ·Ý½Ñ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
¶ÍÊþ³Ø±à·Ý½ÑÃ»´üÂç³Ø±é·àÀì¹¶¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë±é·à¤ä¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò³Ø¤Ö¡£
¸½ºß¤Ï¥Õ¥êー¤ÇÉñÂæ¤ä±ÇÁü¡¢¥³¥ó¥µー¥È¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ëÌä¤ï¤º³èÆ°Ãæ¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ïº½´Î¤È±·¡£
¢¡¿åÍË1.2½µÌÜ
Mel
ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£¡Ö¥Á¥ë¤Ê¥Óー¥È¤ÈÍ¥¤·¤¤À¼¤Ç¸ÀÍÕ¤òËÂ¤°¼¡À¤Âå¥Á¥ë·Ï¥·¥ó¥¬ー¡×¤È¤·¤Æ¡¢2020Ç¯¤è¤êËÜ³ÊÅª¤Ë²»³Ú³èÆ°¤ò³«»Ï¡£
½ö¾ðÅª¤Ê¥ê¥ê¥Ã¥¯¤È¼ª¤Ë»Ä¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¢¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢2021Ç¯1·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ø×ÂÀ±¤È³¹¡Ù¤ÏSpotify¤Î¥Ð¥¤¥é¥ë¥Á¥ãー¥È¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£SNS¤ä¸ý¥³¥ß¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï1,000Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ëÂåÉ½¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë³Ú¶Ê¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤ä¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¥ê¥¹¥ÊーÁØ¤ò³ÈÂç¡£
¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ÎÏ¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê´¶À¤ò³è¤«¤·¡¢Ä°¤¼ê¤Î¿´¤ËÀÅ¤«¤Ë´ó¤êÅº¤¦Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢»Ù»ý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
3.4½µÌÜ
Åí¿§¥É¥í¥·ー
²£ÉÍÈ¯¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥É¡ÈÅí¿§¥É¥í¥·ー¡É
¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÇÑ¹»¤Ë¤Ê¤ëÊì¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤ò¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë·Þ¤¨³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤·²»³Ú¶È³¦¤Ø¤ÎÌ¤Íè¤òËÂ¤°¡£
¥°¥é¥ó¥¸¥µ¥¦¥ó¥É¤òÍÚ¤«¤ËÎ¿²ï¤¹¤ëÀ¼ÎÌ¤òÉð´ï¤Ë¡¢Ç¯´Ö100ËÜ¤ËµÚ¤Ö¥é¥¤¥Ö¤ò·«¤ê¹¤²ÍÍ¡¹¤ÊÌî³°¥Õ¥§¥¹¤Ë¤â½Ð±é¡£
Á´¹ñ¤ò¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¯³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡ÌÚÍË1½µÌÜ
¥ß¥¾¥Ù¥ê¥ç¥¦¡ß¹â¶¶¶Á
¥ß¥¾¥Ù¥ê¥ç¥¦
2014Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Øodol¡Ù¤ò·ëÀ®¡£
Á´³Ú¶Ê¤Îºî»ì¤È¥Üー¥«¥ë¤òÃ´Åö¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë5Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
¶áÇ¯¤Ï¡¢¥¢ー¥¹À½Ìô¡Ö²¹Ë¢¡×¡¢±Ç²è¡Ö¥µ¥è¥Ê¥é¤Þ¤Ç¤Î30Ê¬¡×¡¢UCC BLACKÌµÅü¡¢radiko¡¢¿¹±ÊÆý¶È¡¢JRÅì³¤¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤«¤é¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥í¤È¤·¤Æ¤ÏÂ¾¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈºîÉÊ¤Ø¤Î¥²¥¹¥È¥Üー¥«¥ë»²²Ã¤ä¡¢WEB¥àー¥Óー¤Ç¤Î²Î¾§¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â¶¶¶Á
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉCody¡¦Lee(Íû)¤Ë¤ÆVo.Gt.¤òÃ´Åö¡£
¤Þ¤¿¡¢³Ú¶Ê¤Î¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Ýー¥¶ー¤òÌ³¤á¤ë¡£
2018Ç¯¡¢Âç³Ø¤ÎÍ§¿ÍÆ±»Î¤Ç·ëÀ®¡£¡Ç20Ç¯¡¢¼«¼ç¥ìー¥Ù¥ë¡Øsakuramachirecords¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¡Ç22Ç¯¤ËKi/ooon Music¤è¤ê¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£¡Ç23Ç¯¤è¤ê³¤³°¥Õ¥§¥¹¤Ø¤Î½Ð±é¤âÁý¤¨¡¢¡Ç24Ç¯¤Ë½é¤Î³¤³°¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£
Æ±Ç¯6·î¤ËMajor 2nd Album¡ØºÇ¸å¤Î½éÎø¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢ー¤Ï¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¢¥¸¥¢·÷7¤«½ê¤ò²ó¤ëÁ´22¸ø±é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¤È¤·¤Æ²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Ë¤Æ´º¹Ô¡£
¡Ç25Ç¯¡¢¥Ð¥ó¥É»Ë¾åºÇÂç¥¥ã¥Ñ¤È¤Ê¤ëÆüÈæÃ«¸ø±àÂç²»³ÚÆ²¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤µ¤»¤¿¡£
2～4½µÌÜ
¤¹¤Ê¤ª
2020Ç¯11·î¤Ë·ëÀ®¡¢ÂçÈª¥«¥º¥¤È¤æー¤ä¤Î2¿Í¤Ë¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー¤ò·Þ¤¨³èÆ°¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
2022Ç¯2·î¤Ë½é¥é¥¤¥ô¤«¤é¥µ¥Ýー¥È¥Ùー¥¹¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ß¤ò¥á¥ó¥Ðー¤Ë·Þ¤¨´ØÅì¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ¡£
¥¤¥ó¥Ç¥£ー/¥Õ¥©ー¥¯/¥Ý¥Ã¥×¤òÆâÊñ¤·¤¿ÆÈÆÃ¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÁÕ¤Ç¤é¤ì¤ëÁÖ¤ä¤«¤Ê²»Áü¤¬ÆÃÄ§Åª¡£
2023Ç¯12·î6Æü¤Ë½é¤ÎÁ´¹ñÎ®ÄÌÈÇ¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø³³Ì¤ò½¦¤¤½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
2024Ç¯3·î～4·î¤Ë¥Ä¥¢ー¤ò´º¹Ô¤·¡¢2024Ç¯4·î13Æü¤Ë¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¤òÂçÀ¹¶·¤ÎÆâ¤Ë½ª¤¨¤ë¡£
2025Ç¯9·î3Æü¤Ë2nd Mini Album¡ØSparkle pop¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
¢¡¶âÍË1.2½µÌÜ
¥³¥È¥ê¥ó¥´
²»³Ú²È
¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦ ¥Ðー¥¯¥êー²»³ÚÂç³Ø¤ËÎ±³Ø¤·¡¢³Ø°Ì¤ò¼èÆÀ¸å¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ëµï¤ò°Ü¤·¡¢²»³ÚÀ©ºî¤ò³«»Ï¡£
ÆüËÜ¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¥Ç¥â¥Æー¥×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ºäËÜÎ¶°ì»á¤Ë¸«¤¤½Ð¤µ¤ì¡¢2006Ç¯ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥åー¡£
¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë13Ëç¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¡¢12Ëç¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯É½¡£
·à¾ì¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¡Ù¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¼ê¤¬¤±¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾ÞÍ¥½¨²»³Ú¾Þ¡¢ËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯ー¥ë²»³Ú¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¯¡¢±Ç²è¤äTV¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¢¥É¥é¥Þ¡¢CM²»³Ú¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Âî±Û¤·¤¿¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤È½À¤é¤«¤Ê²ÎÀ¼¤ÇÉâÍ·´¶¤ËËþ¤Á¤¿¥Ý¥Ã¥×¡¦¥ïー¥ë¥É¤òÉÁ¤¯¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿±éÁÕ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÎÉ½¸½¤â¿¼¤á¡¢²»³Ú²È¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
3.4½µÌÜ
Rol3ert
ÆüËÜÈ¯¡¢19ºÐ¤Î¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡£¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¡¢2ºÐ¤«¤éÆüËÜ¤Ç°é¤Ä¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¾È½à¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥á¥¤¥¥ó¥°¡¢J-POP Í³Íè¤Î¿Í²û¤Ã¤³¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¿Í¡¹¤Î¸ÉÆÈ¤äÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¦²Î¤Ç¡¢À¤³¦¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£
7·î¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦Âå´±»³SPACE ODD ¤Ë¤Æ¡¢¼«¿È½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£¥Ô¥¢¥Î¤È²Î¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æー¥¸¤Ï¡¢¤½¤Î²ÎÀ¼¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤Î¶¯¤µ¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î³Î¤«¤ÊÂè°ìÊâ¤ò¹ï¤ó¤À¡£
19ºÐ¤Ë¤·¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë²»³Ú¥·ー¥ó¤ËÄ©¤à¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¿·¤¿¤ÊºÍÇ½¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥³ー¥Êー
#KTCHAN¤ÎMUNYA MUNYA
MC¤ËArtist/Rapper¤Î#KTCHAN¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢#KTCHAN¤ÎÌ´¤ÎÃæ¤òÇÁ¤¸«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Èー¥¯¤ÈÁª¶Ê¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£#KTCHAN¥ïー¥ë¥ÉÁ´³«¤Î¿·¥³ー¥Êー¡Ø#KTCHAN¤ÎMUNYA MUNYA¡Ù¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª ÊüÁ÷Æü:Ëè½µ¿åÍËÆü¿¼Ìë27»þ35Ê¬～27»þ55Ê¬º¢
¡þ¥³ー¥Êー
Í¥²Ï¤Îmidnight whispering
MC¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÄ¹¤¤¤ªÊÌ¤ì¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ø¤á¤°¤ë¡Ù¤ä¡¢TBS·Ï ¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØºÊ¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ØÅô²Ð¡Ù¤òÃ´Åö¤·¡¢²»³Ú¤¬À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¤âÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤ÎÍ¥²Ï¤¬Ã´Åö¡£
¿¼Ìë¤ËÍ§Ã£¤ÈÎÙ¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤êÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤±¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
ÊüÁ÷Æü:Ëè½µÌÚÍËÆü¿¼Ìë27»þ35Ê¬～27»þ55Ê¬º¢
¡ØCITY CHILL CLUB¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·î～¶â¡¡¿¼Ìë27:00～29:00
¡þÈÖÁÈHP¡§https://www.tbsradio.jp/chill/
¡þÈÖÁÈ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@CITYCHILLCLUB
¡þ¸ø¼°Twitter¡§https://twitter.com/CITY_CHILL_CLUB
¡þ¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/city.chill.club/
¡þSpotify Music¡ÜTalk¡§https://open.spotify.com/show/64Xia032ORmqdQv87DsFU7
¡þPodcast¡§ https://cms.megaphone.fm/channel/TBS2402583186?selected=TBS1660481354
¡þ²áµî¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂ¾ÈÖÁÈ¾ðÊó¡§https://lit.link/CITYCHILLCLUB
¡þÈÖÁÈ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#CCC905