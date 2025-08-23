¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚBOUROU¡¡LAKE¡¡TOYA/Æ¶Ìì¸Ð²¹Àô¡Û£¹·î¤«¤é½©MENU¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡ª
Ìî¸ý´Ñ¸÷¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò
Ìî¸ý´Ñ¸÷¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡BOUROU¡¡LAKE¡¡TOYA
¡ÊËÌ³¤Æ»°ºÅÄ·´Æ¶Ìì¸ÐÄ®Æ¶Ìì¸Ð²¹Àô7-8/¼èÄùÌò¡¡Áí»ÙÇÛ¿Íº´¸¶¡¡À¿¡Ë¤«¤é¤Î¤´°ÆÆâ¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢Æ¶Ìì¸Ð¥í¥ó¥°¥é¥ó²Ö²ÐÂç²ñ¤¬ËèÆü³«ºÅÃæ¡ª10·îËö¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨Å·¸õ¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê
¥Ç¥£¥Êー¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï£¹·î¤è¤ê½©MENU¤ËÊÑ¤ï¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¥·¥§¥ÕÃæ¿´¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ø¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦ºÇ¸å¤Þ¤Ç»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²Æ¤«¤é½©¤Ë°Ü¤êÊÑ¤ï¤ëº¢¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤Ç¤¹¡£
À§Èó¶¦¤ª±Û¤·²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡£