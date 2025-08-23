¡ÚBOUROU¡¡LAKE¡¡TOYA/Æ¶Ìì¸Ð²¹Àô¡Û£¹·î¤«¤é½©MENU¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡ª

Ìî¸ý´Ñ¸÷¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò

Ìî¸ý´Ñ¸÷¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡BOUROU¡¡LAKE¡¡TOYA


¡ÊËÌ³¤Æ»°ºÅÄ·´Æ¶Ìì¸ÐÄ®Æ¶Ìì¸Ð²¹Àô7-8/¼èÄùÌò¡¡Áí»ÙÇÛ¿Íº´¸¶¡¡À¿¡Ë¤«¤é¤Î¤´°ÆÆâ¤Ç¤¹¡£


¸½ºß¡¢Æ¶Ìì¸Ð¥í¥ó¥°¥é¥ó²Ö²ÐÂç²ñ¤¬ËèÆü³«ºÅÃæ¡ª10·îËö¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


¢¨Å·¸õ¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê




¥ëー¥Õ¥È¥Ã¥×¥Æ¥é¥¹¤«¤é¤Î²Ö²ÐÉ÷·Ê

µÒ¼¼¤«¤é¤Î²Ö²ÐÉ÷·Ê¡Ê°ìÎã¡Ë




¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£

¥Ç¥£¥Êー¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï£¹·î¤è¤ê½©MENU¤ËÊÑ¤ï¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£


¸½ºß¥·¥§¥ÕÃæ¿´¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ø¤´ËþÂ­¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦ºÇ¸å¤Þ¤Ç»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


²Æ¤«¤é½©¤Ë°Ü¤êÊÑ¤ï¤ëº¢¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤Ç¤¹¡£


À§Èó¶¦¤ª±Û¤·²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡£