¡À¶å½£½é¾åÎ¦¡ª¡¿Âç¿Íµ¤¶µÍÜ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥×¥ì¥Ð¥È!!¡Ù¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ì¾ºî¤ò½¸¤á¤¿Å¸Í÷²ñ¡Ö¥×¥ì¥Ð¥ÈºÍÇ½¥¢¥êÅ¸¡×¤òÂç´ÝÊ¡²¬Å·¿ÀÅ¹¤Ç³«ºÅ
Âç´ÝÊ¡²¬Å·¿ÀÅ¹¤Ç¤Ï¡¢MBS¡¿TBS·ÏÎó¤Î¿Íµ¤¶µÍÜ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ーÈÖÁÈ¡Ø¥×¥ì¥Ð¥È!!¡Ù¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ì¾ºî¤ò½¸¤á¤¿Å¸Í÷²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ÎÄêÈÖ¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÇÐ¶ç¡¦¿åºÌ²è¤«¤é¡¢Âçµù´ú¤ä¹õÈÄ¥¢ー¥È¤È¤¤¤Ã¤¿Âç·¿ºîÉÊ¤Þ¤Ç¡¢ÈÖÁÈÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é13Ç¯´Ö¤ËÁÏ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ400ÅÀ°Ê¾å¤È¡¢¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë¤ª¼êËÜ¤òÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬¡Ö¤¿¤Ã¤¿£µÊ¬¡×¤ÎÊüÁ÷¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢100»þ´Ö°Ê¾åÈñ¤ä¤·¤ÆÄ©¤ó¤ÀÇ®ÎÌ¤ä¶Ã¤¯¤Ù¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¤½¤ÎºÍÇ½¤Ï°µ´¬¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Ê¡²¬²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÂç´ÝÊ¡²¬Å·¿ÀÅ¹¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£½Ð±é¼Ô¤À¤±¤¬ÃÎ¤ëÈÖÁÈ¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¥Èー¥¯¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡Ø¥×¥ì¥Ð¥È!!¡Ù¤È¤Ï
2012Ç¯ÊüÁ÷³«»Ï¡£·ÝÇ½¿Í¤¬³¨²è¤äÇÐ¶ç¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê·Ý½Ñ¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÄ©Àï¤·¡¢¤½¤ÎºîÉÊ¤ò¡¢°ìÎ®¤Î¹Ö»Õ¤¬ºÍÇ½¥¢¥ê¡¦¥Ê¥·¤Ç¸·¤·¤¯ººÄê¤¹¤ë¶µÍÜ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ーÈÖÁÈ¡£
MC¤òÌ³¤á¤ëÉÍÅÄ²í¸ù»á¤¬¥·¥çー¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¥·¥çー¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢ºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤Ï17.0¡ó¡Ê´ØÅì¡Ë¡¢19.7¡ó¡Ê´ØÀ¾¡Ë¤òµÏ¿¡£
ÇßÂôÉÙÈþÃË»á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë·ÝÇ½¿Í¤Î°Õ³°¤ÊºÍÇ½¤¬³«²Ö¤¹¤ë½Ö´Ö¤ä¡¢ÇÐ¿Í¡¦²Æ°æ¤¤¤Ä¤»á¤Î¿É¸ý¤ÎÅººï¡¢¹Ö»Õ¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¤ª¼êËÜ¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
½Ð±é¼Ô¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤ò³«ºÅ!!
ÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤ò³«ºÅ¡ª·æºî¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢½Ð±é¼Ô¤À¤±¤¬ÃÎ¤ëÈÖÁÈ¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¥Èー¥¯¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Ë¤Ï¡¢³ÆÆü¤Î¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥ÈÉÕÆþ¾ì·ô¡×¤ò¡¢»öÁ°¤Ë¡Î¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡Ï¤Ë¤Æ¤ªÇã¤¤µá¤á¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢Ê¡²¬²ñ¾ìHP(https://www.daimaru-fukuoka.jp/shopblog/detail/?cd=017640&scd=000601)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÍè¾ìÍ½Äê¥²¥¹¥È¡ä
9·î13Æü(ÅÚ)15:00～¡¿14Æü(Æü)13:00～¡¡²Æ°æ¤¤¤Ä¤ÀèÀ¸¡ÊÇÐ¿Í¡Ë
9·î15Æü(·î¡¦½Ë)14:00～¡¿16:30～¡¡ÇßÂôÉÙÈþÃË¤µ¤ó¡ÊÇÐ¶ç ÆÃÊÌ±ÊÀ¤Ì¾¿Í¡Ë
ºîÉÊ¤Î¤ß¤É¤³¤í¤ÈÅ¸¼¨°ìÎã
¡Ú¤ß¤É¤³¤í¡Û
ÁíºîÉÊ¿ô¤Ï400ÅÀ°Ê¾å¡ª
ÈÖÁÈ 13 Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿¡¢ºÍÇ½¥¢¥êºîÉÊ¤ò¥¸¥ã¥ó¥ë¤´¤È¤ËÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹ ¡£
·æºî¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤Î±ÇÁü¤ä¡¢°ìÎ®¹Ö»Õ¤Î°µ´¬¤Î¤ª¼êËÜ¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
(1)¿§¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡¡¡¡¡¡¡¡(2)¥¬¥é¥¹¥¢ー¥È¡¡ (3)¾Ã¤·¥´¥à¤Ï¤ó¤³¡¡ (4)¿åºÌ²è
(5)Æ«·Ý¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ (6)ÇÐ¶ç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (7)¹õÈÄ¥¢ー¥È¡¡¡¡ ¡¡(8)¥¹¥Èー¥ó¥¢ー¥È
(9)¸ÅÃå¥ê¥á¥¤¥¯¡¡¡¡¡¡(10)³¨ÉÁ¤²Î¡¡¡¡¡¡ (11)Âçµù´ú¡¡ ¡¡ (12)¼ê·ÁÂ·Á¥¢ー¥È
(13)´Ý¥·ー¥ë¥¢ー¥È¡¡ (14)°ìÉ®½ñ¤¥¢ー¥È
¡ÚÅ¸¼¨ºîÉÊ°ìÎã¡Û
ºîÉÊ¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¿§±ôÉ®
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡Ù
ºî¼Ô¡§¤¯¤Ã¤ー¡ª¡ÊÌîÀÇúÃÆ¡Ë
¢¨2022Ç¯£²·îÊüÁ÷
ºîÉÊ¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¾Ã¤·¥´¥à¤Ï¤ó¤³
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø°ì½ï¤ËÀ¤³¦¤ò³Í¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù
ºî¼Ô¡§¤·¤º¤Á¤ã¤ó¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¥º¡Ë
¢¨2022Ç¯£²·îÊüÁ÷
ºîÉÊ¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥¹¥Èー¥ó¥¢ー¥È
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¥Ï¥¯¥È¥¦¥ï¥·¡Ù
ºî¼Ô¡§ÅÄÞ¼¾ÏÍµ¡Ê¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¡Ë
¢¨2023Ç¯£²·îÊüÁ÷
ºîÉÊ¥¸¥ã¥ó¥ë¡§´Ý¥·ー¥ë¥¢ー¥È
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ØÅìµþ¡Ù
ºî¼Ô¡§²°ÉßÍµÀ¯¡Ê¥Ë¥åー¥èー¥¯¡Ë
¢¨2021Ç¯£³·îÊüÁ÷
ºîÉÊ¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¹õÈÄ¥¢ー¥È
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡Ù
ºî¼Ô¡§ÄÔ¸µ¡¡Éñ¡¡
¢¨2023Ç¯£³·îÊüÁ÷
¤µ¤é¤Ë¡ª8·î14Æü(ÌÚ)¤Î3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö²Æ¤Î¥¹¥×¥ìー¥¢ー¥È¥³¥ó¥¯ー¥ë¡×¤ÎÍ¥¾¡ºîÉÊ¤¬Ê¡²¬²ñ¾ì¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Â¾²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¤Î¤ÇÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¢¨¿ÀÆàÀî¸©¤Î¿¹¸Í³¤´ß¤Î³¤¤Î²È¤Ç¸ÂÄêÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤ÈÆ±°ì¤Ç¤¹¡£
ºîÉÊ¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥¹¥×¥ìー¥¢ー¥È
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¥â¥ê¥È¥ó¥¯¥¨¥¹¥È4¡Ù
ºî¼Ô¡§¡ö¥ìー¥¶ー¥é¥â¥óHG
¢¨2025Ç¯8·î14Æü(ÌÚ)ÊüÁ÷
¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥»¥Ã¥È¤ä²Æ°æÀèÀ¸¤ÎÇÐ¶çÅººï¥Üー¥É¤ò¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆºÆ¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥Ð¥ÈºÍÇ½¥¢¥êÅ¸¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò°ìÉô¤´¾Ò²ð
¢¥¸ø¼°¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡Ö¥×¥ì¥Ð¥ÈºÍÇ½¥¢¥êËÜ¡×¡¡ÀÇ¹þ2,200±ß
¢¥ºÍÇ½¥¢¥ê¡©ºÍÇ½¥Ê¥·¡©¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡ÀÇ¹þ3,300±ß
¢¥¥Üー¥ë¥Ú¥ó¡¡ÀÇ¹þ880±ß
Âç´ÝÊ¡²¬Å·¿ÀÅ¹´ÛÆâ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤ò¼Â»Ü
Âç´ÝÊ¡²¬Å·¿ÀÅ¹¤Î´ÛÆâ¤Ë¡Ö¥×¥ì¥Ð¥ÈºÍÇ½¥¢¥êÅ¸¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×¤¬6¤«½ê½Ð¸½¡ª
¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤È¡Ö¥×¥ì¥Ð¥ÈºÍÇ½¥¢¥êÅ¸¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
(¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»)
¢¨¥¹¥¿¥ó¥×°ìÎã
Æþ¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´°ÆÆâ
¡ÒÆþ¾ìÎÁ¡Ó
Á°Çä·ô¡§°ìÈÌ¡¦Âç³ØÀ¸ 1,300±ß ¡¿ Ãæ¹âÀ¸ 900±ß ¡¿ ¾®³ØÀ¸ 500±ß
ÅöÆü·ô¡§°ìÈÌ¡¦Âç³ØÀ¸ 1,500±ß ¡¿ Ãæ¹âÀ¸ 1,000±ß ¡¿ ¾®³ØÀ¸ 600±ß
¡öÌ¤½¢³Ø»ù¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ¡£
¢¨¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÉ¬¤ºÊÝ¸î¼Ô(18ºÐ°Ê¾å)Æ±È¼¤Ç¤´Æþ¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÊÝ¸î¼Ô1Ì¾¤Ë¤Ä¤2Ì¾¤Þ¤Ç¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ÈÂÎ¾ã¤¬¤¤¼Ô¼êÄ¢¡¢ÎÅ°é¼êÄ¢Ëô¤ÏÀº¿À¾ã¤¬¤¤¼ÔÊÝ·òÊ¡»ã¼êÄ¢¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç²ð½õ¼Ô¤¬Æ±È¼¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢²ð½õ¼Ô1Ì¾¤ÏÌµÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¤´ËÜ¿ÍÍÍ¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¡Ò¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¾ðÊó¡Ó
¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡¿¥»¥Ö¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡¿¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¿¥¤ー¥×¥é¥¹¡¿¥¢¥½¥Ó¥åー¤Ë¤ÆÁ´¹ñ°ìÀÆÈÎÇäÃæ¡£
²ñ´üÃæ¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ç¤âÅöÆü·ô¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢Ê¡²¬²ñ¾ìHP(https://www.daimaru-fukuoka.jp/shopblog/detail/?cd=017640&scd=000601)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
