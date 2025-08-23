【2025年8月23日 グランドオープン】「銀座 炎 田むら」――薪と炭が織りなす“ゆらぎ”の日本料理を銀座にて

株式会社MUGEN

株式会社MUGEN（本社：東京都目黒区）のグループ会社である株式会社MASA（所在地：東京都目黒区、代表取締役：稲葉正信）は、2025年8月23日（土）、東京・銀座に新店舗「銀座 炎 田むら（ぎんざ えん たむら）」をオープンいたしました。

「銀座 炎 田むら」は、稲葉正信プロデュースの3店舗目であり、「薪×炭×ゆらぎ」をテーマに、伝統と現代を融合させた日本料理を提供する、五感で楽しむ空間です。

【店舗について】

中央の薪釜から暖かい炎が立ち上り、店内に足を一歩踏み入れると薪や炭の香りが広がります。季節ごとに厳選した旬の素材を用い、枠にとらわれない発想で織りなす料理は、伝統的な技法と現代的なアプローチが融合した品々。

カウンターでは、炎を眺めながら音や香りとともに食事を。個室では静かにゆったりとした時間の中で優美な空間を体感いただけます。料理と器、空間の調和から生まれる世界を存分にお楽しみください。

店主の田村勝宏は、これまで稲葉正信の右腕として活躍し、「コンラッド東京」で和食統括料理長、アマングループ初のセカンドブランドである「JANU東京」にて副総料理長を務めました。豊富な経験と卓越した技術で、「銀座 炎 田むら」の世界観を創り出します。

【メニュー】

・ディナーコース 31,500円（税込）

・ランチ【14,900円コース】14,900円 （税込）

・ランチ【9,700円コース】 9,700円（税込）

炎を見ながらゆったりとした空間の中で味わう四季のお料理。 臨場感あるカウンターで、薪や炭で創り上げられた料理を目・音・香・食・遊の五感でぜひご堪能ください。

【店舗情報】

銀座 炎 田むら（ぎんざ えん たむら）

2025年8月23日（土）グランドオープン

〒104-0061

東京都中央区銀座6-12-12サクラマークスGINZA612 10F

（銀座駅4分、東銀座駅3分、新橋駅7分）

TEL：03-6281-4040

営業時間【完全予約制】

ランチ：11:00～13:30（最終入店）※土・日・祝のみ

ディナー：17:00～21:30（最終入店）

定休日：月曜日

席数

カウンター8席

個室6名×1室、2名×1室（最大8名利用可）

公式HP：https://www.ginza-inaba.tokyo/en-tamura/(https://www.ginza-inaba.tokyo/en-tamura/)

運営会社

会社名：株式会社MASA

所在地：東京都目黒区上目黒3-9-5プラージュメグロ403

代表者：代表取締役 稲葉正信

事業内容：飲食店運営

関連店舗：銀座 稲葉、麻布台 粋 稲葉

