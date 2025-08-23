【宇都宮ブレックス】2025-26シーズン ユニフォームデザイン決定のお知らせ
宇都宮ブレックス所属選手が2025-26シーズンに着用するユニフォームのデザインが決定しました。
ユニフォームサプライヤーは、2013-14シーズンより継続してアンダーアーマー（株式会社ドーム）です。
ユニフォームスポンサーは、株式会社栃木銀行、マニー株式会社、日本瓦斯株式会社、タマポリ株式会社、株式会社オーエンス、株式会社アルメックステクノロジーズ、ニチレキ株式会社、吉野石膏株式会社、株式会社ナカニシ、株式会社ソーシャルテック、中村土建株式会社、株式会社深井製作所、アルファクラブ株式会社、ハガフーズ株式会社、宇都宮市（地域支援パートナー）です。
ユニフォーム詳細、ユニフォームスポンサー
通気性・吸汗速乾性・軽量性・耐久性に優れたジャカードメッシュ生地を採用。
身生地全体をメッシュ構造にすることで、通気性の大幅な向上と軽量化を実現。
ポリウレタンを使用せず、特殊なポリエステル糸で伸縮性をもたすことで、アンダーアーマー史上最軽量のユニフォームを実現。
※従来のモデル比で35%軽量化
吸汗速乾性に優れたポリエステル糸を使用することで、通気性と合わせ、常にドライで快適なコンディションでのプレイが可能。
縫い付けではなく、編地変化（ジャカード）によってメッシュ構造を形成しているため、メッシュの弱点である耐久性を克服。
株式会社栃木銀行(https://www.tochigibank.co.jp/)
シャツ前面胸（HOME/AWAY）
本社所在地栃木県宇都宮市西2-1-18
事業内容銀行業
備考2008-09シーズンより継続
マニー株式会社(http://www.mani.co.jp/)
シャツ前面肩（HOME/AWAY）
本社所在地：栃木県宇都宮市清原工業団地8番3
事業内容：医療機器の製造販売、医療機器の輸入販売、その他これに付帯する事業
備考：2019-20シーズンより継続
日本瓦斯株式会社(https://www.nichigas.co.jp/)
シャツ背面上（HOME/AWAY）
本社所在地：東京都渋谷区代々木4丁目31番地8号
事業内容：総合エネルギー事業
備考：2020-21シーズンより継続
タマポリ株式会社(https://www.tamapoly.co.jp/)
シャツ背面下（HOME/AWAY）
本社所在地：東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋10階
事業内容：ポリエチレンフィルム及び各種ラミネート製品の製造販売
備考：2010-11シーズンより継続
株式会社オーエンス(https://www.o-ence.co.jp/)
パンツ前面（HOME/AWAY）
本社所在地：東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー20F
事業内容：ビル管理事業、プロパティ・マネジメント事業、PPP事業、スポーツ管理事業、レストラン関連事業、医療関連サービス事業、ホテル管理事業、施設運営マネジメント事業
備考：2013-14シーズンより継続
株式会社アルメックステクノロジーズ(https://www.almextech.com/)
パンツ前面（HOME/AWAY）
本社所在地：栃木県鹿沼市さつき町12番地8
事業内容：表面処理装置のエンジニアリングサービス、ケミカル製品の開発・販売
備考：2020-21シーズンより継続
ニチレキ株式会社(https://www.nichireki.co.jp/)
パンツ前面（HOME/AWAY）
本社所在地：東京都千代田区九段北4-3-29
事業内容：アスファルト応用加工製品の製造・販売等
備考：2022-23シーズンより継続
吉野石膏株式会社(https://yoshino-gypsum.com/)
パンツ前面（HOME/AWAY）
本社所在地：東京都千代田区丸の内3-3-1
事業内容：せっこう（石膏）を原料とする建築材料の製造・販売など
備考：2023-24シーズンより継続
株式会社ナカニシ(https://japan.nsk-dental.com/)
パンツ前面（HOME/AWAY）
本社所在地：栃木県鹿沼市下日向700
事業内容：超高速回転・超音波技術を核にした医療用機器・精密機器の開発・製造・販売
備考：2009-10シーズンより継続
株式会社ソーシャルテック(https://socialtech.co.jp/)
パンツ前面（HOME/AWAY）
本社所在地：東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 5F
事業内容：健康食品/医薬部外品の製造・通信販売業、ECサイトの運営
備考：2016-17シーズンより継続
中村土建株式会社(https://www.nakamuradoken.co.jp/)
パンツ前面腰（HOME/AWAY）
本社所在地：栃木県宇都宮市大曽4-10-19
事業内容：総合建設会社
備考：2017-18シーズンより継続
株式会社深井製作所(https://fukai.co.jp/)
パンツ裏面（HOME/AWAY）
本社所在地：栃木県足利市大月町465-3
事業内容：自動車部品の開発・設計・製造メーカー
備考：2018-19シーズンより継続
アルファクラブ株式会社(https://www.j-alpha.com/)
パンツ裏面（HOME/AWAY）
本社所在地：宇都宮市大通り5丁目3-9
事業内容：冠婚葬祭互助会業
備考：2016-17シーズンより継続
ハガフーズ株式会社(https://haga-foods.com/)
パンツ裏面（HOME/AWAY）
本社所在地：栃木県宇都宮市兵庫塚町174-1
事業内容：ハムカツ、ハムステーキの製造販売
備考：2022-23シーズンより継続
宇都宮市（地域支援パートナー）(https://www.city.utsunomiya.lg.jp/)
パンツ裏面（HOME/AWAY）
市役所所在地：宇都宮市旭1丁目1-5
備考：2014-15シーズンより継続
ユニフォームサプライヤー：アンダーアーマー（UNDER ARMOUR）
1996年創業。「UNDER ARMOUR MAKES YOU BETTERー進化をもたらすー」をミッションに掲げる"パフォーマンスブランド"であるアンダーアーマーの日本総代理店として、「スポーツプロダクト事業」を展開。
トップアスリートからスポーツを始めたばかりの人まで、進化しようとするすべてのアスリートに寄り添ってパフォーマンスを最大限に引き出します。
「スポーツを通じて社会を豊かにする」、「社会価値の創造」という理念のもと、豊かな社会づくりに貢献することを目指しています。
株式会社ドーム(http://www.domecorp.com/)
本社所在地：東京都江東区有明1-3-33
事業内容：各種スポーツ用品、スポーツサプリメントの製造・販売、アスリートへのパフォーマンスディレクション
備考：2013-14シーズンより継続