【宇都宮ブレックス】2025-26シーズン キャプテン・バイスキャプテン決定

株式会社栃木ブレックス

宇都宮ブレックスの2025-26シーズンのキャプテンおよびバイスキャプテンが決定しました。

キャプテンは#0 田臥勇太選手、バイスキャプテンは#13 渡邉裕規選手が務めます。

キャプテン #0 田臥選手コメント

いつも応援していただきありがとうございます。2025-26シーズンもキャプテンを務めさせていただきます。

昨シーズンとほぼ同じメンバーで戦えるからこそ、よりコミュニケーションを取り合い、お互いを信頼し合い、少しずつでも日々成長していけるように、チーム全員で目標に向かってチャレンジしていきたいと思います。

引き続き、今シーズンも熱い応援をよろしくお願いします！

バイスキャプテン #13 渡邉選手コメント

もうこのコメントを何度書いたかわかりません。しつこいかもしれませんが、今回もお付き合いください。

毎年同じ事を書いてないか不安になってきましたが、あらためまして、今シーズンもバイスキャプテンを務めさせていただく渡邉です。

2025-26シーズンは"連覇"を目指すシーズンになります。

簡単なシーズンにはならないと思いますが、その状況を楽しみながら、チームとしてさらに成熟して高みに向かっていけるようにチーム一丸となって戦っていければと思っております。

連覇に挑めることの喜びと誇りを胸に、ブレックスをさらに良いチームにできるよう全力を尽くします。

今シーズンもどうぞよろしくお願いいたします。