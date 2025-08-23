【宇都宮ブレックス】2025-26シーズン キャプテン・バイスキャプテン決定

宇都宮ブレックスの2025-26シーズンのキャプテンおよびバイスキャプテンが決定しました。


キャプテンは#0 田臥勇太選手、バイスキャプテンは#13 渡邉裕規選手が務めます。





キャプテン #0 田臥選手コメント

いつも応援していただきありがとうございます。2025-26シーズンもキャプテンを務めさせていただきます。


昨シーズンとほぼ同じメンバーで戦えるからこそ、よりコミュニケーションを取り合い、お互いを信頼し合い、少しずつでも日々成長していけるように、チーム全員で目標に向かってチャレンジしていきたいと思います。


引き続き、今シーズンも熱い応援をよろしくお願いします！




バイスキャプテン #13 渡邉選手コメント

もうこのコメントを何度書いたかわかりません。しつこいかもしれませんが、今回もお付き合いください。


毎年同じ事を書いてないか不安になってきましたが、あらためまして、今シーズンもバイスキャプテンを務めさせていただく渡邉です。


2025-26シーズンは"連覇"を目指すシーズンになります。


簡単なシーズンにはならないと思いますが、その状況を楽しみながら、チームとしてさらに成熟して高みに向かっていけるようにチーム一丸となって戦っていければと思っております。


連覇に挑めることの喜びと誇りを胸に、ブレックスをさらに良いチームにできるよう全力を尽くします。


今シーズンもどうぞよろしくお願いいたします。