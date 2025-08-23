gg KURAMAE お客様の声から生まれたGreen Good Bear（ガラス製くまボトルジュース）お試し３本セット｜蔵前本店・エキュート上野店・オンラインストアで発売開始

写真拡大 (全6枚)

株式会社ラビオワークス

株式会社ラビオワークスは、カフェ『COFFEE & BAR gg KURAMAE（ジーニークラマエ）』から生まれたスペシャルティコーヒー＆ジュースブランド『Green Good Bear（グリーングッドベア）』のお得なお試しセットを、2025年8月23日（土）より蔵前本店・エキュート上野店・オンラインストアにて数量限定で発売いたします。



「ggオリジナルのガラス製くまボトルジュースGreen Good Bear」3本セット（限定ミニトートバッグ付き）税込価格　\2,770-

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=eCnXe-lU5TA ]


セット内容

「ggオリジナルのガラス製くまボトルジュースGreen Good Bear」


3本セット（限定ミニトートバッグ付き）


税込価格　\2,770-



単品（1本あたり1,200円）でのご購入よりも、ぐっとお得にお楽しみいただけます。



ドリンクラインナップ



りんごジュース
⚫︎ りんごジュース

砂糖や添加物を一切加えず、りんご本来の甘さだけを楽しめる一本。


ひと口飲めば、まるで蜜を思わせる濃厚な甘みが口いっぱいに広がり、飲み終えた後にはりんごならではの爽やかな余韻が残ります。







⚫︎ トマトジュース

塩も添加物も一切加えず、トマトそのもののおいしさを活かした一本。


野菜不足を感じるときにも取り入れやすい、すっきりとした味わいです。
スープ・パエリアなど料理の素材としても活躍します。





トマトジュース


クラフトコーヒー
⚫︎ クラフトコーヒー

スペシャルティグレードの豆を贅沢に使用し、香りとコクをそのまま閉じ込めました。


冷やしてそのまま、薄めずにお飲みください。雑味のないクリアな口当たりと、深い余韻が特徴です。





※すべての商品に保存料や添加物は使用しておりません。


お手元に届きました商品は、直射日光を避け、冷暗所（冷蔵庫推奨）での保管をお願いいたします。




お選びいただける組み合わせ

1. りんごジュース・トマトジュース・クラフトコーヒー 各1本セット


2. りんごジュース 3本セット


3. トマトジュース 3本セット


4. クラフトコーヒー 3本セット





ご自宅用にはもちろん、大切な方への贈り物にもぴったり。


初めての方も、リピーターのお客様も、この機会にぜひお楽しみください。




限定ミニトートバッグ


限定500セット（なくなり次第終了）


2025年8月23日（土）より、蔵前本店・エキュート上野店・オンラインストアにて販売開始。




店舗情報

■　蔵前本店

名称：COFFEE & BAR gg KURAMAE（コーヒーアンドバー ジーニー クラマエ）


住所：〒111-0051 東京都台東区蔵前3-7-8


定休日：不定休（Instagramでお知らせ）



アクセス：都営浅草線　蔵前駅　A0出口　徒歩20秒


大江戸線　蔵前駅　A5出口より徒歩5分



■　エキュート上野店　

名称：COFFEE & BAR gg KURAMAE　エキュート上野店（コーヒーアンドバー ジーニー クラマエ）


住所：〒110-0005 東京都台東区上野7-1-1 JR上野駅改札内 3階
営業時間： 月～土/10:00～22:00（L.O.21:30）
日・祝/10:00～21:00（L.O.20:30）
JR上野駅公園口から入場、直進いただくと同じ階に店舗がございます。入谷口からもご利用いただけます。ホームからお越しの場合は、エスカレーター等で3階にお上がりください。



■WEB


ONLINE STORE URL：https://gg-gg.gift/