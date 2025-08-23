gg KURAMAE お客様の声から生まれたGreen Good Bear（ガラス製くまボトルジュース）お試し３本セット｜蔵前本店・エキュート上野店・オンラインストアで発売開始
株式会社ラビオワークスは、カフェ『COFFEE & BAR gg KURAMAE（ジーニークラマエ）』から生まれたスペシャルティコーヒー＆ジュースブランド『Green Good Bear（グリーングッドベア）』のお得なお試しセットを、2025年8月23日（土）より蔵前本店・エキュート上野店・オンラインストアにて数量限定で発売いたします。
「ggオリジナルのガラス製くまボトルジュースGreen Good Bear」3本セット（限定ミニトートバッグ付き）税込価格 \2,770-
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=eCnXe-lU5TA ]
セット内容
「ggオリジナルのガラス製くまボトルジュースGreen Good Bear」
3本セット（限定ミニトートバッグ付き）
税込価格 \2,770-
単品（1本あたり1,200円）でのご購入よりも、ぐっとお得にお楽しみいただけます。
ドリンクラインナップ
りんごジュース
砂糖や添加物を一切加えず、りんご本来の甘さだけを楽しめる一本。
ひと口飲めば、まるで蜜を思わせる濃厚な甘みが口いっぱいに広がり、飲み終えた後にはりんごならではの爽やかな余韻が残ります。
⚫︎ トマトジュース
塩も添加物も一切加えず、トマトそのもののおいしさを活かした一本。
野菜不足を感じるときにも取り入れやすい、すっきりとした味わいです。
スープ・パエリアなど料理の素材としても活躍します。
⚫︎ クラフトコーヒー
スペシャルティグレードの豆を贅沢に使用し、香りとコクをそのまま閉じ込めました。
冷やしてそのまま、薄めずにお飲みください。雑味のないクリアな口当たりと、深い余韻が特徴です。
※すべての商品に保存料や添加物は使用しておりません。
お手元に届きました商品は、直射日光を避け、冷暗所（冷蔵庫推奨）での保管をお願いいたします。
お選びいただける組み合わせ
1. りんごジュース・トマトジュース・クラフトコーヒー 各1本セット
2. りんごジュース 3本セット
3. トマトジュース 3本セット
4. クラフトコーヒー 3本セット
ご自宅用にはもちろん、大切な方への贈り物にもぴったり。
初めての方も、リピーターのお客様も、この機会にぜひお楽しみください。
限定ミニトートバッグ
限定500セット（なくなり次第終了）
2025年8月23日（土）より、蔵前本店・エキュート上野店・オンラインストアにて販売開始。
店舗情報■ 蔵前本店
名称：COFFEE & BAR gg KURAMAE（コーヒーアンドバー ジーニー クラマエ）
住所：〒111-0051 東京都台東区蔵前3-7-8
定休日：不定休（Instagramでお知らせ）
アクセス：都営浅草線 蔵前駅 A0出口 徒歩20秒
大江戸線 蔵前駅 A5出口より徒歩5分
■ エキュート上野店
名称：COFFEE & BAR gg KURAMAE エキュート上野店（コーヒーアンドバー ジーニー クラマエ）
住所：〒110-0005 東京都台東区上野7-1-1 JR上野駅改札内 3階
営業時間： 月～土/10:00～22:00（L.O.21:30）
日・祝/10:00～21:00（L.O.20:30）
JR上野駅公園口から入場、直進いただくと同じ階に店舗がございます。入谷口からもご利用いただけます。ホームからお越しの場合は、エスカレーター等で3階にお上がりください。
■WEB
ONLINE STORE URL：https://gg-gg.gift/