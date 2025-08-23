gg KURAMAE お客様の声から生まれたGreen Good Bear（ガラス製くまボトルジュース）お試し３本セット｜蔵前本店・エキュート上野店・オンラインストアで発売開始

株式会社ラビオワークス

株式会社ラビオワークスは、カフェ『COFFEE & BAR gg KURAMAE（ジーニークラマエ）』から生まれたスペシャルティコーヒー＆ジュースブランド『Green Good Bear（グリーングッドベア）』のお得なお試しセットを、2025年8月23日（土）より蔵前本店・エキュート上野店・オンラインストアにて数量限定で発売いたします。

「ggオリジナルのガラス製くまボトルジュースGreen Good Bear」3本セット（限定ミニトートバッグ付き）税込価格 \2,770-[動画: https://www.youtube.com/watch?v=eCnXe-lU5TA ]

セット内容

「ggオリジナルのガラス製くまボトルジュースGreen Good Bear」

3本セット（限定ミニトートバッグ付き）

税込価格 \2,770-



単品（1本あたり1,200円）でのご購入よりも、ぐっとお得にお楽しみいただけます。

ドリンクラインナップ

りんごジュース⚫︎ りんごジュース

砂糖や添加物を一切加えず、りんご本来の甘さだけを楽しめる一本。

ひと口飲めば、まるで蜜を思わせる濃厚な甘みが口いっぱいに広がり、飲み終えた後にはりんごならではの爽やかな余韻が残ります。

⚫︎ トマトジュース

塩も添加物も一切加えず、トマトそのもののおいしさを活かした一本。

野菜不足を感じるときにも取り入れやすい、すっきりとした味わいです。

スープ・パエリアなど料理の素材としても活躍します。

トマトジュースクラフトコーヒー⚫︎ クラフトコーヒー

スペシャルティグレードの豆を贅沢に使用し、香りとコクをそのまま閉じ込めました。

冷やしてそのまま、薄めずにお飲みください。雑味のないクリアな口当たりと、深い余韻が特徴です。

※すべての商品に保存料や添加物は使用しておりません。

お手元に届きました商品は、直射日光を避け、冷暗所（冷蔵庫推奨）での保管をお願いいたします。

お選びいただける組み合わせ

1. りんごジュース・トマトジュース・クラフトコーヒー 各1本セット

2. りんごジュース 3本セット

3. トマトジュース 3本セット

4. クラフトコーヒー 3本セット

ご自宅用にはもちろん、大切な方への贈り物にもぴったり。

初めての方も、リピーターのお客様も、この機会にぜひお楽しみください。

限定ミニトートバッグ



限定500セット（なくなり次第終了）

2025年8月23日（土）より、蔵前本店・エキュート上野店・オンラインストアにて販売開始。

店舗情報

■ 蔵前本店

名称：COFFEE & BAR gg KURAMAE（コーヒーアンドバー ジーニー クラマエ）

住所：〒111-0051 東京都台東区蔵前3-7-8

定休日：不定休（Instagramでお知らせ）

アクセス：都営浅草線 蔵前駅 A0出口 徒歩20秒

大江戸線 蔵前駅 A5出口より徒歩5分

■ エキュート上野店

名称：COFFEE & BAR gg KURAMAE エキュート上野店（コーヒーアンドバー ジーニー クラマエ）

住所：〒110-0005 東京都台東区上野7-1-1 JR上野駅改札内 3階

営業時間： 月～土/10:00～22:00（L.O.21:30）

日・祝/10:00～21:00（L.O.20:30）

JR上野駅公園口から入場、直進いただくと同じ階に店舗がございます。入谷口からもご利用いただけます。ホームからお越しの場合は、エスカレーター等で3階にお上がりください。

■WEB

ONLINE STORE URL：https://gg-gg.gift/