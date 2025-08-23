「安全な遊び場は、おとなの休息場」最大14名で泊まれる”Kids’ Play Villa”オープン！

Nowhere Group株式会社

体験型宿泊施設「Kids’ Play Villa」が千葉・君津にオープン。8月1日より公式予約を開始した。


近郊の自然豊かなロケーションにオープン

都心から車で1時間ほどの距離に位置する千葉県君津市に


家族で楽しめるワクワク体験型一棟貸切宿泊施設「Kids’ Play Villa」がオープン



子供はのびのび遊び回れるほどの広大な敷地とアクティビティを用意し


その光景を見ながらほっと安らげる大人の休憩所を兼ねた子育てファミリー向け施設です。


「Kids’ Play Villa」に込めた思い

「親がほっと一息つける場所が、子どもにとって最高の遊び場だったら--。」そんな想いからKids’ Play Villaは誕生。


子育て世代が本当に求めていた“安心して遊ばせられる環境”と“大人がくつろげる時間”の両立を叶えるために開業。



オーナー自身が子育て中で、子ども全振り！をうたっているホテルやバケーションレンタルに泊まっても、本当の意味で大人も気を休める宿泊先が少ないと感じ、子育て経験者の意見を取り入れた遊具や間取りを設計。


子どもも大人も笑顔でいられる場所を作りたいという思いから、こだわり抜いた設備で家族の思い出が増える施設へ仕上がりました。


子供がのびのび過ごせる多彩なアクティビティ







子供向けに考えられた施設内の”遊び”は１日では遊びきれないほど豊富に提供


屋外の遊び場は公園安全基準を満たした遊具・ジップラインや各種ボール等の遊具の他に夏季には大型エアープールも用意


屋内においてはアスレチックネットや秘密基地のようなおもちゃ部屋、キッズグランピングテント等を配置しています。


リスクを減らす安全対策




また、遊び場を提供する上で施設内における安全面を考慮し設計


高さのあるフェンスを設けた飛び出し防止、ゴムチップや人工芝にて転倒リスク低減


ネットによる高所からの落下防止、危ない箇所の角クッションなど様々な対策で安心して過ごせるように設計。


テーマに分かれた遊べる寝室

寝室は３部屋別々のテーマで提供


子供の頃に想像した理想を叶えた遊べる寝室です。


夢のプリンセスルーム


1.憧れのお姫様になれちゃう「夢のプリンセスルーム」


お城をモチーフにしたベッドルーム


プリンセスになれるルームは女の子に人気です。


※ダブルベッド×1、シングルベッド×2（大人最大４名）


森のフェアリールーム


2.森の妖精になれちゃう「森のフェアリールーム」


森の夜をモチーフにしたベッドルーム


森の色調で落ち着く雰囲気。ベッドには遊具がついており遊び心も充実。


※ダブルベッド×1、シングルベッド×1（大人最大3名）


雲のふわふわルーム


3.雲の上まで行けちゃう「雲のふわふわルーム」


雲の上をモチーフにしたベッドルーム


ロフトになっており空の上にいるかのようなふわふわ造作ベッドも完備。


※ダブルベッド×2、シングルベッド×1（大人最大5名）



寝室とは別にグランピングテント内にクッションマットや寝袋等を設置


遊び疲れのお昼寝でも快適に過ごせるように設備をご用意しています


子育てに一息を提供する目の届く構造




子供が遊べる環境でありながら、大人の休憩場となるように目の届く範囲を広げた建物構造になっています。



子供が遊ぶ傍らでゆっくりと寛ぎながら、エアコン付きのインナーテラスでBBQが可能です。


※食材セットや出張シェフ・朝食プランもご用意



都会の喧騒から離れ、君津の食材でほっと安らぐひと時をお過ごしください。


記念日や子供の交流会にも最適




お誕生日や記念日に最適なオプションサービス「記念日バルーンサービス」もご用意


アスレチックネット上にはプロジェクターを完備。ご家族で鑑賞会も可能です。


安全に配慮したファミリーアメニティも多数ご用意







安全面に配慮し割れない素材でできたカラトリーやコップを採用。


アメニティも充実し、大人・子供用ナイトウェアや子供用せっけん、歯ブラシ等もご用意しているため手ぶらでもご利用いただけます。





施設使用後の清掃へも力を入れ、


次にご利用される方にも清潔にお過ごしいただけるように配慮しています。


Kids’ Play Villaオーナー・運営情報

"Kids’ Play Villa"施設オーナーコメント


現在、小学校低学年、幼稚園児の子供を持つ親であり、その世代の子供たちが最大限に安全に楽しめる施設作りを心がけました。


また、君津という土地は自然豊かでありながら農園やふれあい体験ができる施設、アウトレット等も充実しており子供も大人も関係なく家族時間が過ごせる土地になっています。


家族で笑顔になれる旅行をぜひお楽しみください。



"Kids’ Play Villa"運営情報


施設名：Kids' Play Villa（キッズプレイヴィラ）


ＨＰ：https://nowbooking.airhost.co/ja/houses/680019


Instagram：https://www.instagram.com/kidsplayvilla_info


タイプ：一棟貸し宿泊施設


定員：最大14名まで可


住所：千葉県君津市向郷字愛宕前1520-4


ＴＥＬ：０３-６４５４-７８７５


アクセス：電車-久留里駅　徒歩約35分・車-館山自動車道「木更津東IC」から車　約15分


設備：プロジェクター、電気BBQグリル、室内アスレチック、屋外遊具　他


駐車場：有り（3台分：無料）


営業時間：IN15:00/OUT10:00


間取り：３LDK


延床面積：186平方メートル


備考：英語対応可、ペット不可



運営会社　Nowhere Group株式会社


私たちは、Airbnb Partnersの一員として活動し、「つながりで未来を築き、世界中に笑顔を届ける」をビジョンに掲げ、累計実績70施設・全国25ヵ所以上で宿泊施設の企画・設計・運営を手がけております。実際の運営現場から逆算したリアルな施設づくりを強みに、宿泊施設の価値を未来へと繋ぎ、持続可能な観光と地域の発展に貢献してまいります。


会社名　　Nowhere Group株式会社


住所　　　東京都中野区弥生町2-25-10


　　　　　弥生町2丁目ビル


代表　　　竹内 剛


設立　　　2019年6月


従業員数　58名(アルバイト含む)


HP　　　 https://nowhere.group/


E-mail　　info@nowhere.group


TEL　　　 03-6454-7875



＊Airbnb Partners について


Airbnb Partners は、Airbnb Japan 株式会社が立ち上げたビジネスコミュニティです。


2018年に発足、現在は185（2025年3月現在）の企業・団体が参画しています。


国内の多種多様な企業や団体によって、ホームシェアリング市場の成長を目指すとともに、コミュニティから生まれる新たなアイディアを実現すべく協業・連携し、日々活動しています。


URL：https://airbnbnavi.tsite.jp/corporates/partners.html