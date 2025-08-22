東京フィルハーモニー交響楽団　2025シーズン9月定期演奏会（9/11, 12, 14）首席指揮者アンドレア・バッティストーニとおくる〈大自然の音楽〉

公益財団法人東京フィルハーモニー交響楽団

公益財団法人 東京フィルハーモニー交響楽団（以下、東京フィル／所在地：東京都新宿区／理事長：三木谷浩史）の2025シーズン9月定期演奏会（9/11、12、14）は東京フィル首席指揮者アンドレア・バッティストーニが登場。イタリアとドイツで19世紀から20世紀へと転換の時代を生きた二人の巨匠の作品を通じ、新しい時代を迎えようとしていたヨーロッパの音楽と文化の諸相を浮かび上がらせます。

マエストロ バッティストーニは今年1月よりイタリアの歴史的な歌劇場、トリノ王立歌劇場の音楽監督に就任、ベルギーのワロン王立歌劇場ではコンポーザー・イン・レジデンスに就任、そして2026年からは世界遺産シドニー・オペラハウスを拠点とするオペラ・オーストラリアの音楽監督への就任も決まっています。ますますの充実を聴かせるマエストロの活躍をぜひお楽しみください。

東京フィル2025シーズン9月定期演奏会

首席指揮者アンドレア・バッティストーニが待望のリヒャルト・シュトラウスの『アルプス交響曲』を取り上げる。大編成になるほどその実力を発揮するバッティストーニ。オーケストラを存分に鳴らし、オペラ指揮者として磨かれた表現力で作り上げる標題音楽に期待したい。マエストロがレスピーギ、カゼッラに続いて紹介するのは、イタリアのいわゆる「80年世代」のピツェッティ。かつてカラヤンもその才能に注目していた作曲家。「夏の協奏曲」（1928）は、東京フィルが日本初演した、所縁のある作品。管弦楽のための３楽章の協奏曲だが、”ピツェッティの田園交響曲"と言われることも。自然をキーワードにした２作品のカップリングはバッティストーニならではのこだわりだ。文：柴辻純子（音楽評論家）

【9月定期演奏会聴きどころ・公演について】

◆公演日時・会場 dates & venues

9月11日（木）19:00 サントリーホール

September 11, 2025, Thu 19:00 Suntory Hall (Main Hall)

9月12日（金）19:00 東京オペラシティ コンサートホール

September 12, 2025, Fri 19:00 Tokyo Opera City (Concert Hall)

9月14日（日）15:00 Bunkamuraオーチャードホール

September 14, 2025, Sun 15:00 Bunkamura Orchard Hall

*9月14日Bunkamuraオーチャードホール公演に先立ち、東京フィルの賛助会員（年間の支援会員）様、定期会員様をお招きしての公開リハーサルを開催いたします。対象の皆様にご案内と申込書を封書またはメールでお送りしますので、ご確認ください。

9/14公開リハーサルについて :https://www.tpo.or.jp/information/detail-20250914-01.php

◆出演 performers

指揮：アンドレア・バッティストーニ（東京フィル首席指揮者）

Conductor: Andrea Battistoni (Chief Conductor)

管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団

Tokyo Philharmonic Orchestra

◆プログラム program

ピツェッティ／夏の協奏曲

Pizzetti: Concerto dell'Estate (Summer Concerto)

R. シュトラウス／『アルプス交響曲』

R. Strauss: An Alpine Symphony

◆1880年生まれのイルデブランド・ピツェッティ（伊）は、1864年生まれのリヒャルト・シュトラウス（独）と少しだけ世代は離れているが、ともにロマン派的音楽語法を保ち続け、オーケストラ曲とオペラを好んで作曲、戦中の日本政府が両者に皇紀2600年祝典曲を委嘱した、という共通点がある。（中略）今回、シュトラウスとともに聴くことで、ヨーロッパにおける20世紀音楽の諸相をより身近に感じることができるはずである。（広瀬大介）

イルデブラント・ピツエッティ（1880-1968）リヒャルト・シュトラウス（1864-1949）

◆特設サイト

https://www.tpo.or.jp/information/detail-20250914.php



チケットについて

◆1回券料金（税込・全席指定）

定価 SS\15,000・S\10,000・A\8,500・B\7,000・C\5,500

東京フィルフレンズ料金 S\9,000・A\7,650・B\6,300・C\4,950

※東京フィルフレンズ会員様は10％割引でご購入いただけます（SS席を除く／受付はお電話のみ）。

東京フィルフレンズへの入会方法など詳細はこちらをご参照ください。

https://www.tpo.or.jp/tickets/friends.php

◆チケットお問合せ

東京フィルチケットサービス 03-5353-9522（平日10時～18時／土日祝休／発売日の土のみ10時～16時営業）

東京フィルWEBチケットサービス https://www.tpo.or.jp/



◆ご来場の皆様へ

・本公演は全席指定です。入場券指定の座席にご着席ください。演奏開始間際の入場の際にはスタッフの案内で入場券記載とは異なるお席への着席をお願いすることがございます。

・演奏中のご入場は固くお断りいたします。楽章間のご入場は楽曲の進行によりスタッフがご案内いたします。ご入場いただけない場合もございますのでご了承ください。

・曲間・楽章間での退場につきましては、体調に不安がある場合など、無理せずご判断ください。その際、周りのお客様の鑑賞の妨げとならぬよう、ご配慮いただければ幸いです。

・未就学児のご入場はお断りしております。

・やむを得ない事情により、出演者・曲目などが変更になる場合がございます。

・公演中止の場合を除き、お求めいただいたチケットの払戻・変更等はいたしません。



主催： 公益財団法人 東京フィルハーモニー交響楽団

助成： 文化庁文化芸術振興費補助金（舞台芸術等総合支援事業（公演創造活動）） | 独立行政法人日本芸術文化振興会／公益財団法人アフィニス文化財団

協力： Bunkamura（9/14公演）

出演者について

指揮 アンドレア・バッティストーニ （東京フィル 首席指揮者）

Andrea Battistoni, Chief Conductor

東京フィル首席指揮者アンドレア・バッティストーニ (C)上野隆文

1987年ヴェローナ生まれ。国際的に頭角を現す、同世代を代表する指揮者の一人。2013年～2019年ジェノヴァ・カルロ・フェリーチェ歌劇場の最初の首席客演指揮者、2016年10月より東京フィル首席指揮者。2025年1月よりトリノ王立歌劇場音楽監督、同年ベルギーのワロン王立歌劇場コンポーザー・イン・レジデンス、2026年1月よりオペラ・オーストラリア音楽監督。

東京フィルとは『ナブッコ』『リゴレット』『蝶々夫人』（二期会）、グランドオペラ共同制作『アイーダ』、ローマ三部作、『展覧会の絵』『春の祭典』『カルミナ・ブラーナ』等数多く共演。コンサート形式オペラ『トゥーランドット』（2015）、『イリス（あやめ）』（2016）、『メフィストーフェレ』（2018）で批評家、聴衆の双方から音楽界を牽引するスターとしての評価を確立。同コンビで日本コロムビア株式会社よりCDを継続的にリリースしている。

スカラ座、フェニーチェ劇場、ベルリン・ドイツ・オペラ、ドレスデン州立歌劇場、バイエルン国立歌劇場、英国ロイヤル・オペラ、アレーナ・ディ・ヴェローナ、マリインスキー劇場、ローマ・サンタ・チェチーリア管、イスラエル・フィル等世界の主要歌劇場・オーケストラと共演を重ねている。2017年に著書『マエストロ・バッティストーニの ぼくたちのクラシック音楽』（音楽之友社）を刊行。2021年、東京フィルとの録音『ドヴォルザーク新世界＆伊福部作品』欧米盤が「OPUS KLASSIK 2021」交響曲部門（20-21世紀）を受賞。

Website https://www.andreabattistoni.it/

Facebook https://www.facebook.com/maestrobattistoni

東京フィルハーモニー交響楽団 Tokyo Philharmonic Orchestra

東京フィルハーモニー交響楽団 (C)上野隆文

1911年創立。日本で最も古い歴史と伝統を誇るオーケストラ。約160名のメンバーをもち、シンフォニーオーケストラと劇場オーケストラの両機能を併せもつ。名誉音楽監督にチョン・ミョンフン、首席指揮者にアンドレア・バッティストーニ、桂冠指揮者に尾高忠明、大野和士、ダン・エッティンガー、特別客演指揮者にミハイル・プレトニョフ、アソシエイト・コンダクターにチョン・ミンを擁する。

Bunkamuraオーチャードホール、東京オペラシティ コンサートホール、サントリーホールでの定期演奏会や「渋谷／平日／休日の午後のコンサート」「ハートフルコンサート」「ニューイヤーコンサート」「第九特別演奏会」など、クラシック音楽を広く普及させる自主公演の他、新国立劇場のレギュラーオーケストラとしてオペラ・バレエ演奏、『NHKニューイヤーオペラコンサート』『ブラボー！オーケストラ』『名曲アルバム』『クラシックTV』『題名のない音楽会』『東急ジルベスターコンサート』『NHK紅白歌合戦』などの放送演奏により、全国の音楽ファンに親しまれる存在として高水準の演奏活動と様々な教育的活動を展開している。2020～21年のコロナ禍における取り組みはMBS『情熱大陸』、NHK BS1『BS1スペシャル 必ずよみがえる～魂のオーケストラ 1年半の闘い』などのドキュメンタリー番組でも取り上げられた。

海外公演も積極的に行い、これまでに3回のヨーロッパ・ツアー、創立100周年記念ワールド・ツアー、アジアでは2005年に日中韓3か国、2015年に東京とソウルの2都市で日韓国交正常化50周年記念コンサートなど多数開催。2015年12月に日韓国交正常化50周年を記念してチョン・ミョンフン指揮のもとソウルと東京の2都市で「日韓友情『歓喜の第九』」演奏会を、2017年12月には上海における日中国交正常化45周年記念演奏会、2024年5月にチョン・ミョンフン指揮のもと韓国3都市4公演でのツアーを、2025年3月には日韓国交正常化60周年を記念して東京とソウルの2都市でKBS交響楽団との合同演奏を行い国内外の注目を集めた。近年ではヨーロッパや中東からの招聘を受けるなど、さらに広い地域で高い評価と注目を集めている。2025年10-11月には名誉音楽監督チョン・ミョンフンと7か国8都市を巡るヨーロッパ・ツアー(https://www.tpo.or.jp/information/detail-europetour2025.php)を実施する。

1989年よりBunkamuraオーチャードホールとフランチャイズ契約を結んでいる。東京都文京区、千葉県千葉市、長野県軽井沢町、新潟県長岡市と事業提携を、愛知県刈谷市と連携協定を結び、各地域との教育的、創造的な文化交流を行っている。昭和62年度芸術祭賞、平成7年度芸術祭大賞、平成16年度芸術祭優秀賞、また三善晃管弦楽作品シリーズ「音楽の未来遺産」3公演のライヴCD「三善晃の音楽」（カメラータ・トウキョウ／平成20年10月）が平成20年度芸術祭優秀賞を受賞した。他に、昭和59年度に第8回音楽之友社賞と第8回ゆとりすと賞（味の素社）、平成13年度ミュージック・ペンクラブ賞（クラシック部門／日本人アーティスト）、2021年「OPUS KLASSIK 2021」交響曲部門（20-21世紀）（指揮：アンドレア・バッティストーニ）、2022年「第20回三菱UFJ信託音楽賞 奨励賞」（指揮：チョン・ミョンフン／2022年10月定期演奏会におけるヴェルディ歌劇『ファルスタッフ』演奏会形式上演）などを受賞。

In 2025, the Tokyo Philharmonic Orchestra celebrates its 114th anniversary as Japan’s first symphony orchestra. With about 160 musicians, Tokyo Phil regulary performs both symphonies and operas. Tokyo Phil is proud to have appointed Maestro Myung-Whun Chung, who has been conducting Tokyo Phil since 2001, as Honorary Music Director, Maestro Andrea Battistoni as Chief Conductor and Maestro Mikhail Pletnev as Special Guest Conductor.

Tokyo Phil has established its world-class reputation through its subscription concert series, regular opera and ballet assignments at the New National Theatre, and a full, ever in-demand musical agenda around Japan and the world, including broadcasting with NHK Broadcasting Corporation, various educational programs, and tours abroad. Tokyo Phil has partnerships with Bunkamura Orchard Hall, the Bunkyo Ward in Tokyo, Chiba City, Karuizawa Cho in Nagano, and Nagaoka City in Niigata, and also cooperation agreement with Kariya City in Aichi.

♪2025年10-11月に東京フィルはヨーロッパ7か国8都市での演奏旅行を実施します。これに際し、8月から11月にかけ資金調達のためのクラウドファンディングを実施中。

皆様のご支援をお願い申し上げます。

https://congrant.com/project/tpo/17157